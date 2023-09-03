Австралія відправила криголам рятувати хворого дослідника Антарктики

Грем Бейкер

BBC

31 хвилин(и) тому

Автор фото, AUSTRALIAN ANTARCTIC PROGRAM Підпис до фото, Криголам Nuyina пробивається крізь лід зимової Антарктики до австралійської станції Кейсі

Австралія відправила у багатоденний похід до Антарктиди криголам, щоб евакуювати вченого, який серйозно захворів, з її антарктичної станції Кейсі. Надіслати літак не можна через сувору погоду: у Південній півкулі зараз зима.

Як оголосила організація Австралійська антарктична програма (ААП), криголам Nuyina вийшов із порту Хобарт на південному острові Тасманія ще минулого тижня.

Підготовка до цієї рятувальної експедиції, зокрема оснащення криголама вертольотами, зайняла кілька тижнів.

Від Хобарта до станції Кейсі - 3443 кілометри. Максимальна швидкість криголама - 18 вузлів, або приблизно 32 км/год. Тобто навіть по чистій воді, не пробиваючись крізь кригу, він дійшов би до пункту призначення приблизно за п'ять днів.

ААП повідомила, що хворий член антарктичної експедиції потребує допомоги фахівців, але на що саме він захворів, не уточнила.

Автор фото, AUSTRALIAN ANTARCTIC PROGRAM Підпис до фото, Взимку на антарктичній станції Кейсі живуть та працюють близько 20 людей

Поруч зі станцією Кейсі - однією з трьох постійних австралійських станцій в Антарктиді - є аеродром, але злітно-посадкова смуга на ньому влаштована на льоду, і зараз, у зимових умовах, користуватися нею важко. Як пише австралійська преса, на те, щоб привести її в робочий стан, знадобилося б набагато більше часу, ніж для подорожі криголама.

У зимовий час, у найважчих умовах, на станції живе лише близько 20 людей, і надання медичної допомоги там обмежене.

Перед відправкою до Антарктиди усі члени австралійських експедицій проходять ретельне медичне обстеження.

Евакуація з найнепривітнішого материка на планеті буває складною, дорогою і навіть небезпечною операцією і нерідко потребує співпраці кількох країн.