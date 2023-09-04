Молоду вчительку довели до самогубства батьки учнів. Південна Корея шокована

Джин Маккензі

Сеул

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Courtesy News1 Підпис до фото, Самогубство вчительки викликало масові протести в Сеулі

Самогубство молодої вчительки в одній з початкових шкіл Сеула викликало спочатку шок, а потім запеклі дебати щодо сучасного становища педагогів у Південній Кореї.

Судячи з численних скарг, колись непорушний для конфуціанської культури авторитет вчителя відійшов у минуле, а викладачі найчастіше опиняються у безпорадному становищі перед агресивними школярами та їхніми батьками.

Трагічний інцидент стався 18 липня в одній зі шкіл початкових класів Сеула. Перед початком занять у класній шафі знайшли тіло 23-річної Мін Со (ім'я змінене), яка пропрацювала в цій школі кілька місяців.

Експерти дійшли висновку, що вона наклала на себе руки. Новина швидко стала однією з найголовніших в інформаційному полі Південної Кореї, оскільки до проблеми освіти в цій країні ставляться з величезною увагою. Гарна освіта вважається найважливішим соціальним ліфтом, який багато в чому гарантує успіх у висококонкурентному суспільстві країни.

Вже кілька тижнів десятки тисяч корейських вчителів страйкують, вимагаючи покращення захисту на роботі. Вони кажуть, що батьки учнів часто доводять їх до нервового зриву, телефонуючи на особисті номери щогодини, а також у вихідні, безперервно й несправедливо скаржачись.

Двоюрідний брат покійної вчительки, Пак Ду Він, розповів, що його сестра любила дітей і з дитинства мріяла про професію педагога.

Він каже, що знайшов сотні щоденникових записів та текстових повідомлень, які Мін Со зробила за кілька місяців до самогубства. З них випливає, що молоду вчительку засипали скаргами батьки її учнів.

Мін Со займалася, з-поміж іншого, питаннями булінгу, що також є великою проблемою для корейських шкіл, а за "проблемних чад" почали заступатися батьки, чинячи тиск на вчительку, яка менше двох років тому отримала диплом педагога.

Автор фото, News1 Підпис до фото, Школа, де стався інцидент, вшановує пам'ять покійної вчительки

Трагічна загибель педагога справила ефект випущення джина з пляшки.

Десятки тисяч вчителів стверджують, що вони настільки бояться звинувачень у жорстокості, що не можуть покарати своїх учнів або втрутитися, коли вони нападають один на одного.

Вони також звинувачують батьків у використанні закону про захист дітей 2014 року, який передбачає автоматичне звільнення вчителів після обвинувачень у жорстокому поводженні з дітьми.

За їхніми словами, під жорстоке поводження можуть підпасти цілком нейтральні дії педагога.

Приміром, один учитель отримав скаргу після того, як відхилив прохання батьків будити їхню дитину щоранку телефонним дзвінком. Іншого звинуватили в емоційному насильстві після того, як він відібрав наклейки у хлопчика, який порізав ножицями свого однокласника.

Під час однієї з акцій протесту 28-річна вчителька Кім Джин Со заявила, що теж думала про самогубство, а після двох особливо агресивних скарг їй знадобилося три місяці відпустки, щоб відновити сили. В одному випадку вона попросила неслухняного учня витратити п'ять хвилин на те, щоб зібратися з думками в коридорі, а в іншому повідомила батьків про бійку з іншою дитиною. В обох випадках школа змусила її просити вибачення.

Кім каже, що досягла точки, коли не може безпечно виконувати свою роботу: "Ми, вчителі, почуваємося вкрай безправними. І це дуже виснажливо".

Автор фото, BBC/ Hosu Lee Підпис до фото, Трагедія в сеульській школі стала тригером, який змусив корейських вчителів перейти до активних дій

Професор Кім Бонг Чже, який готує майбутніх вчителів у Сеульському національному педагогічному університеті, вважає, що одна з причин проблеми - зростання нерівності.

Традиційно в Кореї існувала дуже сильна культура поваги до вчителів, пояснює він, але через швидке економічне зростання багато людей нині можуть здобути гарну освіту.

"Тому батьки часто дивляться на вчителів зверхньо, - пояснює професор. - Вони вважають, що утримують їх своїми податками".

Вчитель на ім'я Квон розповів ВВС, що за 10 років викладання двічі брав відпустку, щоб впоратись з депресією й панічними атаками, спричиненим батьками та учнями.

За його словами, ще чотири роки тому неслухняного учня можна було відправити на вулицю чи в кінець класу, але згодом батьки почали подавати до суду за жорстоке поводження з дітьми. Квон нещодавно перейшов до школи в біднішому районі і підтвердив, що поведінка батьків у багатих районах була значно гіршою.

"Вони вважають, що тільки їхня дитина має значення", — каже педагог і додає, що таке ставлення копіюють діти.

Один з батьків, який не захотів називати свого імені, каже, що стурбований тим, що батьківські скарги вийшли з-під контролю. Він показав ВВС листування в чаті, де батьки заохочували одне одного ображати вчительку через ухвалене нею рішення. "Якщо твій номер заблокують, дзвони з номерів родини або друзів", — радив один з батьків у чаті.

"Якщо вчителі не матимуть права впливати на поведінку проблемних учнів, то це негативно позначиться на інших", - сказав ВВС неназваний батько.

Така ситуація вже негативно вплинула на стан освіти у Піденній Кореї.

Згідно з опитуванням 2023 року, менше чверті вчителів (24%) задоволені своєю роботою, порівняно з 68% у 2006 році. Переважна більшість сказали, що думали про те, щоб взагалі піти з професії.

Наприкінці липня уряд та керівна партія Південної Кореї домовилися про внесення змін до законодавства, щоб підтримати вчителів та підвищити їхній авторитет у класі.

У серпні міністерство освіти оприлюднило план нової системи колективного розгляду скарг у школах, щоб захистити вчителів від неправомірних нападок з боку батьків.

Але багато хто стверджує, що цього замало - необхідно реформувати всю систему освіти Південної Кореї, а також визначення успіху в суспільстві, де оцінки не впливатимуть і не руйнуватимуть життя.