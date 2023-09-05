Зради, шантаж і смерті. Як відома блогерка з матір'ю стали вбивцями

Джордж Торр

BBC News

1 година тому

Автор фото, Supplied Підпис до фото, Махек Бухарі в інстаграмі - та під вартою в поліції

Махек Бухарі була новою зіркою TikTok, і її мати з ентузіазмом підтримувала свою доньку-інфлюенсерку. Але нещасливий роман призвів до того, що їхні життя обернулися обманом, шантажем і, зрештою, вбивством.

Махек з англійського міста Сток-он-Трент вирішила зробити кар'єру в соцмережах після того, як кинула університет.

І це їй вдалося. У неї було майже 129 000 підписників, і вона заробляла завдяки рекламі, влаштовуючи вечірки та презентацій продуктів по всій країні.

Вона також хвалилася "елітними стосунками" зі своєю матір'ю Ансрін, яка часто знімалася в її відео.

Але зустріч Ансрін із 21-річним Сакібом Хусейном спровокувала ланцюг подій, які закінчилися трагедією, і врешті матір і доньку засудили за подвійне вбивство.

Їх обох засудили до довічного, Махек має сидіти за ґратами щонайменше 31 рік і вісім місяців, а Ансрін - 26 років і дев'ять місяців.

Автор фото, TikTok Підпис до фото, Махек хвалилася "елітними стосунками" з матір'ю

Роман

Ансрін і Сакіб вперше почали спілкуватися онлайн у 2019 році через відеододаток Azar.

Вони обмінялися номерами і незабаром вже розмовляли щодня. Їхні стосунки то припинялися, то знову відновлювалися, але загалом тривали близько трьох років.

Детектив-інспектор Марк Періш з поліції Лестершира сказав, що Ансрін лестив інтерес, який до неї виявив Сакіб.

Автор фото, Supplied Підпис до фото, Ансрін і Сакіб познайомилися в інтернеті

Він розповів, що вони зустрічалися багато разів - у готелях, ресторанах і кальянних.

Але у 2021 році стосунки почали псуватися. Ансрін спробувала їх розірвати, і це засмутило Сакіба.

Він не міг змиритися з її відмовою й благав повернутися до нього. Ситуація загострювалася, і зрештою Сакіб почав погрожувати, надсилати чоловікові Ансрін відверті матеріали про свою колишню коханку.

Наприкінці того ж року Ансрін зламалася і все розповіла дочці. Але замість того, щоб звернутися до поліції з приводу шантажу, Махек вирішила взяти справу в свої руки.

"Якби [Бухарі] звернулися до поліції, цього б не сталося. Справа б не дійшла до цієї стадії", - каже інспектор Періш і додає, що якби рідні Сакіба дізналися про те, чим він займався, вони б могли його зупинити.

План

Щоб допомогти матері, Махек звернулася до свого друга - автомеханіка Рекана Карвана.

Вони планували заманити Сакіба на зустріч, запропонувавши дати йому 3 000 фунтів стерлінгів. Саме таку суму, за його словами, він витратив на Ансрін, коли вони були коханцями.

Рекан заручився допомогою найкращого друга - Раїса Джамаля, двоюрідного брата Раїса Аміра Джамаля, а також інших друзів - Санафа Гулуммустафи, Наташі Ахтар і Мохаммеда Пателя.

Підпис до фото, Під час погоні Рекан і Раїс були водіями, а інші - пасажирами

Вранці 11 лютого 2022 року група прибула до супермаркету Tesco у Лестері та чекала на Сакіба. Вони планували влаштувати йому засідку.

Тим часом у Бенбері - своєму рідному місті - Сакіб намагався знайти когось, хто підвезе його до Лестера.

Це погодився зробити один з його друзів, Хашим Іджазуддін.

"Хашим нічого не знав про те, що відбувається, він був другом Сакіба й просто погодився відвезти Сакіба до Лестера тієї ночі", - розповів інспектор Періш.

"Він не знав нікого з підсудних, нічого не знав про те, що відбувається, і, мабуть, був єдиною людиною, яка опинилася не в тому місці не в той час".

Погоня

Сакіб і Хашим прибули на автостоянку Tesco о 01:17. Вони зупинились і зачекали кілька секунд, але відчули, що щось не так.

Вони швидко поїхали, але за їхньою "Шкодою" були дві машини - синій "Сеат Леон", за кермом якого був Раїс, і "Ауді ТТ" з Реканом за кермом.

Махек та Ансрін були пасажирками "Ауді".

Автор фото, Leicestershire Police Підпис до фото, "Шкода" Сакіба та Хашима виїхала із автостоянки біля Tesco

Із даних мобільних операторів поліція дізналася, що тоді Махек телефонувала Сакібу.

"Ми так і не дізналися, про що саме вони говорили. Але розмова була", - сказав інспектор Періш.

Через хвилину після цієї розмови Сакіб подзвонив на екстрений номер 999.

Він сказав оператору, що був пасажиром автомобіля, який переслідують. За його словами, машина, яка їхала позаду, намагалася збити їх з дороги.

Дзвінок тривав близько п'яти хвилин, і тим часом Сакіб і Хашим продовжували рухатися дорогою, зокрема проїхали на червоне світло, намагаючись відірватися від переслідувачів.

Автор фото, Leicestershire Police Підпис до фото, Двох чоловіків переслідували на трасі A46

За словами інспектора Періша, Сакіб розповів оператору, що інша машина намагалася їх заблокувати, і це згодом підтвердив запис з камери відеоспостереження.

"Можна уявити страх і занепокоєння, які вони відчули - навіть після того, як вони проїхали на червоне світло, їх продовжували переслідувати", - каже він.

Автор фото, BBC/POOL Підпис до фото, Розслідуванням убивства керував інспектор Марк Періш

Сім'ї Сакіба та Хашіма попросили, щоб запис розмови з оператором 999, який прозвучав у суді, не оприлюднювали.

Ближче до кінця розмови близько 10 секунд панує тиша, а потім оператор запитує, чи Сакіб досі на зв'язку.

"Дзвінок стає емоційним, дуже засмучує, і можна почути, що вони прямо за ними, а потім лунають крики і все замовкає", - каже інспектор Періш.

Що було далі

Невдовзі після 01:30 водій евакуатора, який їхав трасою A46, побачив автомобіль, що горить, біля дерева на узбіччі. Коли він зрозумів, що поліцію ніхто не викликав, він заблокував дорогу своїм евакуатором.

Приблизно через 10 хвилин прибули перші поліцейські, а за ними - пожежники.

Автор фото, Leicestershire Live/BPM Media

Коли вогонь загасили, один із поліцейських побачив в автомобілі тіла двох людей.

Далі на тій же дорозі зупинилися водії автомобілів "Ауді" і "Сеат". Махек сіла за кермо "Ауді", а Наташа - "Сеату".

Потім вони повернулися до Лестера, і на зворотному шляху проїхали повз палаючі уламки.

У Лестері вони зупинилися на Саттон Плейс, тихій вулиці подалі від сторонніх очей. Там вони вийшли з машин та розійшлися.

Близько 02:00 камери відеоспостереження зафіксували їх у різних точках міста.

Офіцери, які згодом отримали відеозаписи, не були упевнені, що саме вони робили, але за однією з теорій вони готували історію для прикриття.

Наташа, яка була власницею "Сеату", поїхала додому в Бірмінгемі, а Бухарі попрямували на північ до Сток-он-Трента.

Автор фото, Leicestershire Police Підпис до фото, Махек, Ансрін і Рекан на вулиці Лестера після вбивства

Тим часом поліція Лестершира знала те, чого не знали зловмисники.

Дзвінок Сакіба до 999 передали детективам, і вони почали перевіряти камери автоматичного розпізнавання номерних знаків (ANPR).

Вони оголосили план перехоплення, і двоє офіцерів у Вест-Мідлендсі помітили "Сеат" Наташі.

Вони почали стежити за нею, а потім затримали на заправці. Перед цим вона в паніці подзвонила Раїсу.

Після цього її затримали та взяли під варту.

Автор фото, CPS/Staffordshire Police Підпис до фото, Поліція в будинку Махек та Ансрін наступного ранку після вбивства

Близько 8 години ранку Махек та Ансрін розбудили звуки розмови поліцейських з братом і батьком Махек.

Тоді ж Махек побачила купу пропущених дзвінків від Раїса, який знав, що поліція знайшла Наташу.

Поки офіцери стаффордширської поліції продовжували розмовляти з чоловіками, Махек передзвонила Раїсу.

Потім вона надіслала смс своїй матері в сусідню кімнату, де написала, що скаже офіцерам.

Махек збрехала поліції, що в ніч аварії вони їхали до Ноттінгема на захід, пов'язаний з її соцмережами.

Пізніше їх обох заарештували та доставили до поліцейської дільниці в Лестері.

Автор фото, CPS/Leicestershire Police Підпис до фото, Махек збрехала поліцейським

Під час допиту під вартою Махек продовжувала брехати про те, що робила тієї ночі.

Але коли поліція увімкнула запис розмови Сакіба з оператором 999, вона виглядала здивованою.

Замість того, щоб визнати поразку, вона розплакалася і сказала, що Сакіб "так багато бреше" і "маніпулював" подіями.

Згодом Бухарі та ще шістьох осіб звинуватили у вбивстві.

Один із них, Мохаммед Патель, з якого пізніше зняли усі звинувачення, розповів поліції всю історію та те, що сталося під час погоні.

Зокрема він розповів офіцерам, що Рекан і Раїс під час погоні говорили телефоном про те, щоб зіштовхнути Сакіба з дороги.

Сльози на лаві підсудних

У п'ятницю, 4 серпня 2023 року, після довгих 18 місяців очікування, родини Хуссейна і Іджаззудіна готувалися дізнатися долю тих, кого звинувачують у вбивствах їхніх близьких.

Присяжні радилися понад 28 годин.

Автор фото, Helen Tipper Підпис до фото, Махек стверджувала в суді, що вона лише хотіла, щоб Сакіб зупинився, щоб вони могли поговорити

Коли присяжні визнали матір і дочку винними у двох убивствах, Махек розплакалася.

Рекана Карвана і Раїс Джамаля, водіїв двох автомобілів, визнали винними в обох убивствах.

Наташу Ахтар, Санафа Гуламмустафу та Аміра Джамаля засудили за ненавмисне убивство.

Автор фото, Supplied Підпис до фото, Сакіб Хуссейн і Хашим Іджаззудін

Жертви

Після вироку двоюрідний брат Сакіба Аділь Бахар у розмові з ВВС розповів про біль, через який пройшли рідні загиблих.

"Коли ми сиділи у суді, і суддя сказав, що присяжні винесли вердикт, у цей момент моє серце просто розривалося", - сказав він.

"Я б зробив усе, щоб повернути його", - додав Аділь.

Підпис до фото, Брат Хашима Захір сказав, що його молодший брат був його найкращим другом

На футбольному турнірі, організованому в пам'ять про Хашима, обидва його старші брати вшанували загиблого.

Мухаммед Захір сказав: "За короткий час свого життя він зворушив стільки сердець у всій країні та в усьому світі".

"Я міг би розповідати вам історії про нього від світанку до заходу... їх дуже багато", - додав Захір.

"Ми завжди підтримували одне одного... він був моїм найкращим другом. Мати найкращого друга в особі брата - це щось особливе", - додав він.

Інший брат Хашима, Мохаммед Зейн, також додав, що куди б він не пішов, усе нагадує йому про загиблого брата.