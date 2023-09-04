Вчені створили джерело енергії, що дозволить людям жити на Місяці

Пітер Гіллібранд і Роб Томас

BBC News

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Rolls Royce Підпис до фото, Якщо на Місяці облаштують базу, для забезпечення життя там знадобиться надійне джерело енергії

Вчені розробили джерело енергії, яке дозволить астронавтам тривалий час жити на Місяці.

Програма "Артеміда" під керівництвом NASA сподівається облаштувати базу на Місяці приблизно до 2030 року.

Дослідники з Бангорського університету в Уельсі розробили ядерні паливні елементи розміром із макове зернятко, які можуть виробляти енергію, необхідну для забезпечення там життя.

Професор Саймон Міддлбург з університету сказав, що робота була складною - "але водночас веселою".

Підпис до фото, Професор Саймон Міддлбург (праворуч) зазначив, що робота була складною

Місяць містить багато цінних ресурсів, необхідних для сучасних технологій.

Також у науковців є надія, що його можна буде використовувати як трамплін для досягнення більш далеких планет.

Космічні технології зараз розвиваються швидкими темпами, й ВВС вдалося отримати ексклюзивний доступ до лабораторії Інституту ядерного майбутнього Бангорського університету.

Команда університету, яка є світовим лідером у сфері палива, співпрацює з такими партнерами, як Rolls Royce, Космічне агентство Великої Британії, NASA та Національна лабораторія Лос-Аламос в США.

Професор Міддлбург з Інституту ядерного майбутнього зазначив, що його команда сподівається завершити випробування ядерного палива протягом наступних кількох місяців.

У деяких частинах Місяця температура опускається до вражаючих мінімумів - аж до -248C, оскільки на ньому немає атмосфери, щоб нагріти поверхню.

Бангорський університет є головним гравцем у пошуках способу виробництва енергії та тепла для підтримки там життя.

Дослідники щойно відправили крихітну ядерну паливну комірку, що має назву Trisofuel, своїм партнерам для тестування.

Цю комірку можна використовувати для живлення мікроядерного генератора, який створила компанія Rolls Royce.

За словами професора Міддлбурга, генератор - це портативний пристрій розміром з невеликий автомобіль, який "можна прикріпити до ракети".

Тепер він пройде низку випробувань, під час яких, зокрема, відтворять умови запуску в космос, щоб він був повністю готовий до використання на базі на Місяці 2030 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, По всій Індії святкували історичну посадку космічного апарату на Місяці

Наприкінці минулого місяця Індія здійснила історичну посадку біля південного полюса Місяця за участю роботизованого зонда "Чандраян-3".

Однією з головних цілей місії є пошук замерзлої води, яка зможе забезпечувати проживання людини на Місяці в майбутньому.

Вчені Бангорського університету сподіваються, що мікрогенератори також можна буде використовувати на Землі - наприклад, у зонах стихійного лиха, коли вимикають електрику.

Підпис до фото, Докторка Філіс Макурундже очолює групу з розробки ядерної енергії для космічних ракет

Команда університету під керівництвом докторки Філіс Макурундже також працює над ядерною системою для живлення ракет.

"Вона дуже потужна - вона дає дуже велику тягу, поштовх ракеті, - каже вона. - Це дуже важливо, оскільки дозволяє ракетам досягати найдальших планет".

Докторка Макурундже додає, що нова технологія може майже вдвічі скоротити час, необхідний для того, щоб дістатися до Марса.

"З ядерним тепловим двигуном дістатися до Марса можна приблизно за чотири-шість місяців. Зараз тривалість - понад дев'ять місяців", - каже вона.

Місячні бази в 2030-х роках

Геополітичний письменник і журналіст Тім Маршалл каже, що прорив зі створенням палива є кроком до глобальних перегонів за освоєння південного полюса Місяця.

"Я впевнений, що в 2030-х роках на Місяці будуть бази. Ймовірно, китайська; ймовірно, американська", - каже він.

"Я впевнений, тому що не думаю, що великі держави можуть дозволити собі не бути там під час такого масштабного прориву", - додає Маршалл.

"Тож китайці говорять про 2028 рік, закладають першу цеглину - символічно, щоб сказати, що вони були першими. Але на початку 2030-х років обидві країни матимуть там бази", - вважає він.

Автор фото, Getty Images

"Вважають, що там є титан, літій, кремній, залізо та багато інших мінералів, які використовують для всіх видів технологій 21-го століття, - пояснює він. - Фактична кількість невідома... але більшість компаній впевнені, що цього достатньо, щоб бути економічно вигідним".

Він попередив, що ситуація може ускладнитися мірою того, як космос будуть комерціалізувати - через застарілі закони про космос.

"Правила були написані в 1967 році у Договорі про космос, - каже він. - Але вони застаріли на 50 років".