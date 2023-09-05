"Синові не вистачає батька": Зеленська - про вплив війни на її сім'ю

Ялда Хакім і Маттеа Бубало

BBC News

1 година тому

Автор фото, Антон Кулаковський

У дуже особистому інтерв'ю перша леді України Олена Зеленська розповіла ВВС про емоційний вплив війни на її родину.

"Це, можливо, егоїстично, але мені потрібен чоловік, а не історична постать поруч", - сказала вона.

Вона також розповіла про те, що родині бракує часу разом.

"Але ми тримаємося. Ми маємо сили - і емоційні, і фізичні. І я впевнена, що ми витримаємо все", - додала вона.

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Коли в лютому 2022 року Росія вторглась в Україну, Олена Зеленська разом зі своїми дітьми місяцями переховувалася в секретних місцях.

Свій емоційний стан на початку вторгнення вона описала як "постійне відчуття адреналіну". Але потім, за її словами, треба було заспокоїтись і починати жити в "в тих умовах, які є".

Відтоді Зеленська взяла на себе помітнішу роль у просуванні України. Вона їздить світом, зустрічається з лідерами та виступає з промовами.

"Ми живемо не разом з чоловіком, родина роз'єднана. Ми маємо можливість бачитися всі разом не так часто, як, звісно, ми хотіли б. Синові не вистачає батька", — розповіла ВВС Олена Зеленська.

За її словами, життя в умовах війни дорого обійшлася її дітям.

"Мені боляче на це дивитись, тому що мої діти нічого не планують. Моїй доньці 19. В такому віці молодь мріє про подорожі, нові відчуття, емоції. У неї немає такої можливості".

"Тобто обмеження в часі, в тому, що ти можеш собі дозволити, вони існують, і ми якось намагаємося з цим жити".

Володимир і Олена Зеленські вчилися в одній школі, потім працювали разом у гумористичному телешоу - він як актор, а вона як сценаристка.

Олена каже, що ніколи не мріяла про те, щоб Володимир став "історичною постаттю", і додає, що сумує за ним, і хоче, щоб він був поруч як її чоловік, хоча це може бути й "егоїстичним" бажанням.

При цьому Зеленська вважає, що Володимир "дійсно має енергію, силу волі, натхнення і впертість для того, щоб вистояти в цій війні".

"Я вірю в нього і я його підтримую. Я знаю, що в нього сил вистачає. Будь-яка людина в цій ситуації, яку я знаю, їй би було набагато важче, ніж йому. Він дійсно дуже-дуже міцна людина і витривала. І ця витривалість зараз нам всім дуже потрібна".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, "Українці обрали шлях опору" - Олена Зеленська на ВВС

Один з останніх проєктів першої леді присвячений психічному здоров'ю та психосоціальній підтримці українців в умовах війни. Вона готується провести конференцію в Києві, яка буде присвячена ментальному здоров'ю.

"Я дуже сподіваюсь, що можу когось надихнути, можу комусь дати надію або пораду, або своїм прикладом доводити, що ми живемо, ми працюємо, ми йдемо вперед", - сказала вона.

"Ніхто не може знати, що тебе очікує. І, звісно, ніхто не міг уявити, що в XXI сторіччі посеред Європи буде розв'язана така не просто війна. Вона настільки жорстока. Кривава війна. Я ніколи не уявляла, що я буду в цій ролі в цей час".

"Вже півтора року ми не можемо бути впевнені в завтрашньому дні, у нас немає впевненості в майбутньому", - пояснила вона.