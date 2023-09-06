Загиблі діти "розповідають" історії своїх убивств - новий тренд TikTok

Ед Мейн

BBC

1 година тому

Автор фото, TikTok

У TikTok набирають популярності відео, де жертви вбивств — переважно діти — описують власну смерть.

У деяких роликах на анімованих фото - реальні діти, в інших - зображення створили нейромережі. Голосами, які також згенерував штучний інтелект (ШІ), діти докладно "розповідають", як вони загинули.

Відео набирають мільйони переглядів, але родичі померлих критикують їх та кажуть, що не давали згоди на це.

У березні TikTok заборонив публікацію фото та відео реальних людей, згенерованих за допомогою штучного інтелекту.

Однак розслідування ВВС виявило докази, які дозволяють припустити, що серед працівників TikTok може бути певна плутанина щодо політики платформи.

Модератор контенту TikTok розповів ВВС, що заборону запровадили чотири місяці тому, а компанія досі не поінформувала його про це.

Деякі відео залишалися на платформі кілька місяців, інші - отримали мільйони переглядів.

Автор фото, UK Parkliament Підпис до фото, Баронеса Кідрон каже, що такі відео є "емоційним насильством" над родичами загиблих дітей

Автори відео ніяк не пов'язані з сім'ями жертв, але саме на них такий контент впливає найгірше.

"Для тих, хто пов'язаний з цією дитиною, особливо для батьків чи членів сім'ї, це - насильство, емоційне насильство", - каже баронеса Бібан Кідрон, незалежний член Палати лордів британського парламенту.

"Не можу пробачити"

Ось як Амелі Лем'є з Канади описує свої емоції: "Це гірше, ніж отримати найсильніший аперкот".

Підпис до фото, Амелі Лем'є шокована відео, де її донька розповідає про свою смерть

У липні 2020 року її доньок - 6-річну Ромі та 11-річну Нору - вбив її колишній чоловік, який потім наклав на себе руки.

У квітні цього року Амелі Лем'є надіслали TikTok-відео, у якому штучна версія її доньки Нори розповідала про їхні вбивства.

"Я не змогла додивитись до кінця, і мій брат також не зміг. Він кричав, щоб це припинилося", - розповідає жінка.

Лем'є особливо стурбована тим, що відео можуть випадково побачити її маленькі племінники.

Її родина та інші користувачі зверталися у техпідтримку TikTok з проханням видалити відео, але воно залишилось в мережі. І тільки після того, як Лем'є почала активно заявляти про свою позицію в засобах масової інформації, анонімний обліковий запис видалили.

Лем'є не вдалося знайти авторів відео, але вона вражена їхніми діями. "Коли хтось використовує біль, який залишиться з вами до кінця життя, це неймовірно шокує, - каже жінка. - І все заради переглядів, лайків і репостів. Особисто я не можу цього пробачити".

Нові технології

Створення таких відео можливе завдяки дедалі більшій доступності програмного забезпечення штучного інтелекту в інтернеті.

Тепер можна легко створити й анімувати просту людську фігуру, яка розповість комп'ютерним голосом будь-яку історію.

У деяких роликах на анімованих фото - реальні діти, в інших - зображення створили нейромережі.

Автори відео намагаються залишатися анонімними. Але BBC знайшла одного з них - лондонського студента на ім'я Рітул.

На своєму YouTube-каналі він просував такі історії для швидкого залучення аудиторії у TikTok.

"Лише за три тижні я отримав 47 тисяч підписників", — розповів він в одному відео.

Рітул відхилив наше прохання про коментар, а його акаунт у TikTok видалено.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Відео про Джеймса Балджера поширювали багатьма мовами

TikTok працює за таким принципом, що відео має привернути увагу за лічені секунди, тому автори на кшталт Рітула обирають найекстремальніший і найгучніший контент.

Історії деяких дітей зняті кількома мовами, зокрема, португальською, іспанською, французькою, німецькою, італійською та польською.

Так BBC виявила 170 різних TikTok-відео про Джеймса Балджера, дворічного британського хлопчика, якого в 1993 році вбили двоє старших дітей.

Мати Джеймса Деніз Фергюс вважає такі історії "неймовірно огидними".

"Одна річ - розповісти [про загибель мого сина]. Але "взяти" обличчя мертвої дитини і зробити так, щоб вона говорила про те, що сталося, - це абсолютно огидно. [Такі ролики] не просто неприємно дивитися батькам [загиблих дітей]. Я вважаю, що ніхто не повинен бачити такий контент".

Автор фото, Reuters

Що каже TikTok

TikTok масово видалив відео і опублікував заяву, в якій наголосив: "На нашій платформі не може бути такого тривожного контенту. Ми продовжуємо видаляти його мірою того, як виявляємо".

Серед видалених відео про Джеймса є два в'єтнамською мовою, що зібрали чотири мільйони переглядів.

ВВС поговорила з модератором контенту TikTok у В'єтнамі, який погодився дати інтерв'ю на умовах анонімності. Він каже, що за два тижні після того, як відео видалили, компанія так офіційно і не повідомила йому, що такий контент заборонено.

На його думку, відео підпадає під правила платформи, які дозволяють людям, що пережили експлуатацію та насильство, ділитися своїми історіями.

Ми запитали в TikTok, чи достатньо чітко їхні працівники розуміють політику компанії? Однак відповіді не отримали.

Однак TikTok чітко дав зрозуміти, що модератор помилився, адже це згенеровані комп'ютером зображення мертвих дітей, а не переживання тих, хто вижив.