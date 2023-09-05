ЗСУ втратили перший танк Challenger 2. Що сталось і як вижив екіпаж

Павло Аксьонов

ВВС

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

В інтернеті з'явився відеозапис, на якому видно британський основний бойовий танк Challenger 2, що горить. Ці танки є на озброєнні у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ, яка з кінця серпня бере участь у наступі в Запорізькій області.

Сумнівів у тому, що це танк Challenger, практично немає. На відеозаписі помітні характерні запасні баки для пального, один із яких відвалився, ймовірно, у момент ураження танка.

Крім того, на кадрах видно броньовану коробку тепловізора зверху гармати, яку встановлюють на цих танках. Джерело в одному із західних оборонних відомств підтвердило ВВС, що на кадрах відеозапису - танк Challenger 2.

Український експерт у галузі бронетехніки Андрій Тарасенко в інтерв'ю ВВС розповів, що, судячи з того, що ділянка дороги, якою рухається машина з оператором на момент зйомки перебуває під обстрілом, і вона проїжджає повз інший нерухомий танк Т-64БВ (танк радянського виробництва, який використовують і російська, й українська армії), то, скоріш за все, ця група потрапила під прицільний російський вогонь - ймовірно, артилерійський.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Ukraine: First British Challenger 2 tank destroyed

"Туди могли прилетіти, наприклад, снаряди із суббоєприпасами з інфрачервоним наведенням, які вражають машини зверху", - припустив він.

Суббоєприпаси - складова частина касетних боєприпасів, під час підриву яких вони розлітаються, збільшуючи площу ураження. Один з типів касетних бомб оснащений протитанковими суббоєприпасами, що самонаводяться, які вражають бронетехніку.

Експерт також сказав, що після такої пожежі, яка помітна на відео, танк відновленню, скоріш за все, вже не підлягає - від високої температури метал змінює властивості.

Доля екіпажу танка невідома, проте ці машини відрізняє дуже гарний захист. Крім того, хоча на відео помітно, що танк горить, він не зруйнований і ознак внутрішнього вибуху немає.

Джерело кореспондента ВВС з питань оборони Джонатана Біла в одному із західних оборонних відомств повідомило, що екіпаж із чотирьох людей вижив.

Сучасний танк

Challenger 2 - один із найсучасніших танків у світі. Він перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. За чверть століття він здобув собі славу "невразливого" танка.

Досі жоден такий танк не був втрачений у бою внаслідок вогню супротивника. Єдиний знищений "Челленджер" став жертвою "дружнього вогню" у 2003 році в Іраку.

Однак така репутація - наслідок не стільки виняткових якостей бойової машини. Річ у тім, що їх побудували лише близько 450 одиниць. Хоча танки Challenger 2 воювали в Югославії та Іраку, суто статистично вони досить рідко брали участь у боях.

Однією з його головних переваг є багатошарова броня типу Chobham, в якій використовують керамічні пластини.

Така броня ефективна як проти кумулятивних боєприпасів (кумулятивні снаряди, протитанкові ракети або постріли з гранатометів, які пробивають броню дуже вузьким струменем, який формують продукти вибуху та розплавлений метал), так і проти підкаліберних снарядів.

Найкраще танк захищений у лобовій проєкції, тоді як борти та корма захищені гірше.

Сучасний чи застарілий?

Підпис до фото, Характерні баки для пального, один із яких відвалився, ймовірно, у момент ураження танка

Андрій Тарасенко зазначає, що попри те, що Challenger 2 - цілком сучасний танк, він має не лише переваги, а й недоліки. Він пояснює їх тим, що британці, коли розробляли цей танк, застосували консервативний підхід, що ґрунтується на досвіді минулих воєн, включно з Другою світовою, не враховуючи нові загрози для танка на полі бою.

"Challenger має свої позитивні якості у вигляді дуже потужного захисту башти спереду. Але відображає він все ж таки концепцію і бачення, які були в 1960-і роки минулого століття, і чекати від нього якихось чудес не варто. Артилерія вражатиме його не гірше, а може навіть краще, ніж Т-64", - каже експерт.

Посилений захист лобової проєкції - наслідок досвіду воєн, у яких танки атакували позиції противника, діючи як таран, і де загрозу їм також ніс переважно обстріл спереду.

"У 1980-і і в 1990-і Challenger і Challenger 2 справді були найміцніше захищеними у фронтальній проєкції танками. Але ці „"міряння фронтальною бронею", як ми бачимо, частково втратили актуальність у сучасних реаліях. Зараз уже немає місця концепціям минулого століття, які були закладені результатами досліджень Другої світової війни та арабо-ізраїльських воєн", - каже експерт.

Нарізна гармата

Ще одна особливість Challenger 2 - нарізна 120-мм гармата L30A1.

У нарізній зброї снаряд (або куля у випадку зі стрілецькою зброєю) закручується в каналі ствола за рахунок спеціальних гвинтових нарізів, після чого снаряд летить стабільніше.

Це підвищує точність, що є перевагою. Справді, "Челленджер" вважають одним із найточніших танків у світі.

Однак у гладкоствольних знарядь є своя перевага, яка в сучасних танках цінується вище.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Нарізну гармату Challenger 2 за всієї її точності у сучасній війні вже сприймають як анахронізм

За рахунок вищого тиску газів у стволі гладкоствольна гармата розганяє снаряд до більш високих швидкостей, ніж нарізна. Снаряди, випущені з такої гармати, можуть пробити товщу броню.

Тому гармата Challenger 2 виглядає анахронізмом на тлі гладкоствольних знарядь більшості російських та західних танків. Вона дійсно досить точна, але не настільки точніша за інші, щоб заради цього йти на компроміси в інших важливіших властивостях.

Усі переваги та недоліки британського танка були відомі ще до початку війни в Україні. На початку 2020-х Британія розпочала розробку нового танка, вже спільно з Німеччиною. Він буде називатись Challenger 3, і в ньому, ймовірно, будуть виправлені помилки Challenger 2.

Серед нововведень - гладкоствольна німецька гармата Rheinmetall L55A1. Гармати цього сімейства використовують танки Leopard 2 та M1 Abrams.

Постачання в Україну

Британія стала першою країною, яка оголосила про плани постачання Україні основних бойових танків у січні 2023 року. Загалом Україні пообіцяли поставити 14 Challenger 2.

Тоді Німеччина все ще вагалася, не наважуючись ані постачати ЗСУ свої "Леопарди", ані давати іншим країнам, які мають їх на озброєнні, дозвіл на передачу їх українцям.

"Челленджери" зламали цю стіну - після Лондона про постачання своїх "Абрамсів" спочатку оголосив Вашингтон, а потім і Берлін погодився на передачу Києву "Леопардів".

Однак якщо німецькі та британські танки вже повною мірою воюють і зазнають втрат, американські поки що до фронту не дісталися.