"Кнайпінг": простий і дієвий спосіб покращити здоров'я, про який мало хто знає

Лора Коффі

BBC Travel

1 година тому

Автор фото, Hotel Plesnik

Я стою на одній нозі по коліно у крижаному струмку в словенських Альпах і треную свою "ходу лелеки". Кришталево чиста гірська вода вирує навколо мене, тому мені важко тримати рівновагу, коли я по черзі підіймаю кожну ногу і витягую пальці.

Мене оточують сосни, ялини та вільхи, а вдалині лунає передзвін коров'ячих дзвіночків - свідком такої ж сцени цілком міг бути Себастьян Кнайп понад 150 років тому. Зрештою, я намагаюся робити одну з водних процедур, які він винайшов.

Кнайп не дуже відомий за межами Центральної Європи. Але саме цей священник 19-го століття, який став гуру оздоровлення, є одним із хрещених батьків одного з найпопулярніших сучасних оздоровчих трендів.

Він народився в 1821 році і отримав освіту католицького священника в Німеччині, а досліджувати "лікування водою" його спонукав особистий досвід.

У 26 років він захворів на туберкульоз, що на той час часто означало смертний вирок. Однак Кнайп вилікувався, експериментуючи з гідротерапією, зокрема регулярними зануреннями у прохолодну річку Дунай, а потім запропонував занурення в холодну воду для зміцнення імунної системи.

Він також виступав за дієту, яка складається переважно з рослинної та місцевої їжі, і промотував силу природи, щоденні фізичні вправи та збалансований спосіб життя.

Усе це відбувалося за півтора століття до того, як Вім Гоф, Гвінет Пелтроу та сучасні гуру оздоровлення знову почали популяризувати ці практики.

Автор фото, Terme Snovik

Кнайп почав лікувати людей у своєму монастирі і згодом заснував оздоровчий курорт Бад Верісгофен поблизу Мюнхена. Згодом він став надзвичайно популярним, зокрема серед знаменитостей. На лікування туди приїздив ерцгерцог Франц Фердинанд, а також папа Лев XIII. Однак Кнайпа мотивувало саме лікування бідних, і він не відмовляв тим, хто не міг заплатити.

Спадщина Кнайпа добре відома в Німеччині, але жива вона також і в сучасній Словенії. Він мав зв'язок із мальовничим середньовічним містечком Камнік, приблизно за 20 км на північ від столиці Любляни, і я б приїхала сюди, щоб більше дізнатися про цю людину та її підхід.

Перший оздоровчий центр у Камніку побудував у 1875 році Алойз Прашнікар, словенський підприємець, який вирішив інвестувати в індустрію оздоровлення. У 1891 році компанія Прашнікара побудувала до міста залізничну гілку від залізниці з Відня до Трієста, що значно спростило доступ до нього.

Невдовзі оздоровчий курорт, відомий як Kamniški Kurhaus, почав спеціалізуватися на наданні процедур Кнайпа, які на той момент стали дуже модними.

Автор фото, Ullstein Bild Dtl/Getty Images Підпис до фото, Себастьян Кнайп зацікавився гідротерапією після власної хвороби

У 1892 році Kurhaus схвалив сам Кнайп, і він швидко завоював репутацію одного з найвидатніших курортів Габсбурзької монархії. Гості стікалися туди з Любляни, Трієста, Відня та Праги. Зазвичай люди залишалися щонайменше на місяць, а іноді й на весь сезон з травня по жовтень. Курорт процвітав, а місто стало одним із найпопулярніших туристичних місць у Словенії разом із озером Блед.

Сьогодні мало що лишилося від спа-комплексу чи розкішних особняків, побудованих для розміщення найбагатших гостей, але дещо все ж нагадує про ті часи.

Ясна Паладін, етнологиня, яка захистила дисертацію про походження курорту Камнік, показала мені, де стояли елегантні будівлі курорту на березі, де прохолодна річка Камнішка Бистриця (живиться гірською водою) зустрічається з теплішою річкою Невліца (живиться термальними джерелами).

"Це було ідеальне місце для терапії Кнайпа, яка чергує в деяких процедурах теплу та холодну воду", - каже вона.

Я запитую її, чому саме Кнайп став таким популярним.

"Він не був першим, хто лікував водою, але я думаю, що так сталося тому, що він зробив ці методи зрозумілими простим людям, - каже вона. - Крім того, медицина того часу часто була болючою та дорогою, і люди її боялися, тому шукали альтернативи".

Після смерті Прашнікара курорт занепав. Під час Першої світової війни його перетворили на військовий госпіталь, а під час Другої світової будівлі окупували німці. Хоча фізично тут мало що залишилося від часів розквіту Кнайпа, два сучасні курорти неподалік використовують деякі з його методів.

Терми Сновік, приблизно за 10 км на схід від Камніка, дотримуються філософії Кнайпа з 2017 року. Катаріна Хрібар, директорка закладу, каже мені, що вони застосовують "п'ять стовпів теорії Кнайпа: сила води, рослин, фізичних вправ, харчування та балансу". Сьогодні в спа-центрі пропонують меню, створене за принципом Кнайпа, каву Кнайпа без кофеїну, а також традиційні процедури Кнайпа.

"Кнайп вірив у необхідність ходити босоніж на природі, щоб стимулювати відчуття та підвищувати обізнаність, а також покращувати силу м'язів і кровообіг", - каже Хрібар та заохочує мене пройти пару кілометрів без взуття кам'янистою стежкою через ліс, що оточує курорт.

У лісі панує тиша, яку порушує лише пташиний спів і час від часу віддалене дзижчання сільськогосподарської техніки. І хоча йти мені було трохи боляче, після цього я почувалася напрочуд добре.

Автор фото, Terme Snovik

Кнайп також розробив систему впливу на тіло холодної та гарячої води, так звану "афузію", щоб стимулювати кровообіг. Мені зробили "афузію" ніг - один із терапевтів за допомогою шлангу поливав мої ноги холодною водою починаючи з мого мізинця. Така процедура спрямована на те, щоб допомогти проти безсоння.

Хрібар вірить у простоту цих процедур і заохочує своїх гостей зробити їх повсякденним ритуалом.

"Вам не потрібне ані спеціальне обладнання, ані термальна вода, як тут у нас, ви можете просто зробити це в душі вдома", - каже вона.

Я не знаю, чому завдячувати - афузії ніг, ходьбі босоніж чи процедурі з використанням нагрітої подушки з сіном (ще одна техніка Кнайпа, призначена для покращення стану м'язів і суглобів), але під час свого перебування у центрі я спала міцно і добре.

З іншого боку Савінських Альп є долина під назвою Логарська Долина. Сім'я Ніни Плесник проживає тут понад 700 років, і вона керує однойменним сімейним готелем і спа. Плесник хотіла інтегрувати елементи методології Кнайпа у комплекс оздоровчих процедур, які вони пропонують, і поїхала на навчання до спа-центру Кнайпа в Німеччині.

Автор фото, Hotel Plesnik Підпис до фото, У готелі Плесник гостей заохочують робити "кнайпінг" у крижаному гірському джерелі біля комплексу

Це перегукується з історією. Ясна Паладін розповіла мені, що Кнайп посилав своїх навчених "кнайперів" на курорт у Камніку, щоб гарантувати його стандарти, і таким чином він допоміг репутації курорту.

У сучасній словенській мові словом "кнайпінг" називають використання холодної води для оздоровлення або просто для гарного самопочуття.

"Ми часто говоримо жартома, що, наприклад, якщо холодне море, то ми йдемо у нього на кнайпінг", - каже Паладін.

У готелі Плесник гостей заохочують робити "кнайпінг" у крижаному гірському джерелі біля комплексу. Рано вранці, коли сонце, що сходить, золотило вершини гір, ми з Плесник повільно, по коліна, пройшлися крижаною водою у спеціальному басейні Кнайпа. Після цього вона наказала мені не витирати ноги рушником, а дати їм висохнути на повітрі. Від холоду мені перехопило подих, але згодом я відчула прилив енергії, що прокотився по моєму тілу.

Плесник також захоплюється елементом харчування у вченні Кнайпа.

"Він казав, що люди повинні їсти менше м'яса і більше овочів, він також зробив багато настоянок і чаїв із трав і заохочував людей пити більше води, чого вони не робили в той час", - каже вона.

Кнайп вірив у те, що треба споживати сезонну, місцеву їжу, і Плесник дотримується цього принципу.

"У нас є власні городи, де ми вирощуємо овочі на сніданок, обід і вечерю, а також трави для трав'яного чаю, і всю нашу їжу готуємо з нуля", - каже вона.

Інгредієнти забезпечують місцеві постачальники, а сир, м'ясо та йогурт, які вони подають, роблять на її сімейній фермі з іншого боку долини.