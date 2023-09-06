Росіяни вдарили артилерією по людному ринку в Костянтинівці: 16 загиблих
Вдень 6 вересня росіяни обстріляли центр міста Костянтинівка на Донеччині. За попередніми даними, загинули щонайменше 16 людей.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", - написав він.
За інформацією ДСНС України, постраждали 44 людини - 16 загинули та 28 були травмовані. Серед потерпілих також один рятувальник.
Своєю чергою, уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за попередньою інформацією, серед загиблих є дитина.
Працівники служби ліквідували пожежу площею близько 300 квадратних метрів, було пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.
ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.
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