Росіяни вдарили артилерією по людному ринку в Костянтинівці: 16 загиблих

1 година тому

"На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", - написав він.