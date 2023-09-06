"Щоб уміти любити, треба стати любов'ю". Помер вчений і громадський діяч Ігор Козловський

1 година тому

Автор фото, Фейсбук Ігоря Козловського

Помер український релігієзнавець, філософ і письменник Ігор Козловський. Його імʼя було відоме не лише в Україні, а й за її межами. У 2016 році він потрапив у полон "ДНР", де провів 700 днів.

Ігорю Козловському було 69 років. Як повідомили ВВС Україна колеги діяча, причиною смерті став серцевий напад.

Пізніше трагічну новину підтвердив у фейсбуку син науковця Олександр Козловський.

У фейсбуку зʼявились дописи українських журналістів, письменників, діячів культури і учнів Ігоря Козловського. Вони висловлюють співчуття, говорять про велику втрату для суспільства і діляться теплими спогадами про Козловського.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва написала, що Ігор Козловський "був неймовірною Людиною. Моїм моральним орієнтиром, наставником. Він завжди міг дати потрібну пораду та знайти найважливіші слова для будь-кого. У нього було велике та добре серце, яке не витримало всього цього жаху".

За словами редакторки "Лівого берега" Соні Кошкіної, смерть Козвловського - це втрата для всього українського суспільства.

"Всесвітньовідомий релігієзнавець, вчений, мислитель, неймовірний ерудит, Вчитель для багатьох розумних л.дей, щирий українець українського Донбасу", - написала вона.

"Людина, яка залишила по собі стільки світла", - сказала поетеса Тетяна Власова.

Згадуючи про полон, в якому Ігор Козловський провів 700 днів, письменник Андрій Бондар написав: "Ігор Козловський помер не від інфаркту. Його вбив "русский мир". "Інфаркт" - це для останньої медичної довідки. Ми мусимо пам'ятати про це. Вічна Пам'ять".

Автор фото, Фейсбук Олександра Козловського Підпис до фото, Цим знімком із сімейного архіву поділився син Ігоря Козловського Олександр

Ігор Козловський народився у Макіївці на Донеччині. Він отримав диплом історичного факультету Донецького університету і працював в обласній адміністрації на різних посадах у справах релігій.

Він викладав у двох Донецьких вишах, на кафедрах релігієзнавства Донецького інституту штучного інтелекту, а потім - на кафедрі філософії технічного університету. І виступав з лекціями у багатьох інших університетах України і США.

Кандидат історичних наук Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних стосунків у Донецьку.

Наприкінці 1980-х років підтримав рух за відродження українського козацтва, заснувавши одну з перших козацьких організацій - Кальміуську паланку Українського козацтва. Пізніше займався створенням Українського Реєстрового Козацтва.

Він є автором більш ніж 50 наукових публікацій, підтримував тісні стосунки із духовними діячами, був учасником міжнародних конференцій і зустрічей, у тому числі з Папою Іоаном Павлом ІІ, головою РПЦ Алексієм ІІ, патріархом Константинопольським Варфоломієм ІІ.

Автор фото, Фейсбук Ігоря Козловського

Полон "ДНР"

У 2014 році після того як в Донецьку владу захопили підтримувані Росією бойовики "ДНР", вчений не виїхав з міста, залишившись доглядати хворого сина. За словами рідних, він хвилювався, що син не переживе переїзд.

27 січня 2016 року Козловського затримали представники так званого "військового трибуналу ДНР", висунувши фейкові звинувачення у зберіганні зброї.

Він провів у полоні 700 днів, зазнавши знущань і катувань. У цей час тисячі українців, серед яких громадські і культурні діячі, виступили з флешбом, вимагаючи звільнити вченого.

Його вдалося обміняти наприкінці грудня 2017 року.

У наступні роки вчений продовжував наукову і громадську діяльність. Він допомагав звільнити з полону багатьох українських політвʼязнів, яких утримувала Росія.

Автор фото, Фейсбук Ігоря Козловського

У своїх численних інтервʼю він розповідав, як зміг пережити полон і багато говорив про те, як усвідомити і пережити травматичний досвід.

"Мене часто запитують, що допомогло мені пройти крізь це випробування і перетворити травму на досвід. Я відповідаю, що це гідність. У неї багато вимірів. Це і самоповага, і повага до інших, і толерантність, і вміння не залежати внутрішньо від зовнішніх обставин", - казав вчений в інтерв'ю The Village.

Досконало знаючи історію Донбасу, він не сумнівався в його поверненні до України.

Журналістка Марічка Паплаускайте, яка написала книжку "Бог дивовижних людей та інших грішників", одним із героїв якої був Ігор Козловський, пригадала його слова про "борг любові".