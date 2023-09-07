У Ростові біля військового штабу впав дрон і наробив шкоди. Що відомо

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У ніч проти 7 вересня в Ростовській області збили два безпілотники, повідомила влада. Один з них упав у центрі Ростова-на-Дону і завдав помітних збитків будинкам і автомобілям, що стояли поруч. Це відбулося неподалік від штабу Південного військового округу, який залучений до війни проти України.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що засоби ППО збили два дрони: "один упав за містом у західній частині Ростова", другий - у центрі, біля будинку №42 на вулиці Пушкінській.

Буквально навпроти будинку з цією адресою розташований штаб Південного військового округу (ПВО), який захоплювали вагнерівці під час червневого заколоту. Звідти, ймовірно, військові керують бойовими діями в Україні.

Губернатор повідомив, що пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина - вона звернулася по медичну допомогу із різаними ранами ніг, але від госпіталізації відмовилася.

Пізніше Голубєв уточнив, що були пошкоджені фасади та вибиті вікна у трьох будинках. Ступінь пошкодження можна побачити на відеокадрах, які протягом ночі публікували у соцмережах. На них видно, зокрема, що після атаки спалахнув один із автомобілів.

Фото сильно пошкоджених машин та фасадів будинків біля штабу ПВО у Ростові опублікувало і російське державне агентство ТАСС.

Пушкінську вулицю, на якій, за даними російської влади, постраждали три будинки, перекрили. У цьому районі запровадили режим надзвичайної ситуації.

Вранці стало відомо, що ще один безпілотник влучив у нежитловий новий будинок у Батайську, який розташований трохи на південь від Ростова-на-Дону. Губернатор повідомив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як зазначає 161.ru, вранці в центрі Ростова "наче нічого не сталося" відкрився ресторан "Гаврош", розташований за квартал від місця вибуху.

"Для відвідувачів закрили лише першу залу, вікна якої вибила вибухова хвиля. Ростовці снідають на веранді, ніби нічого не сталося", - пише видання.

Українська влада офіційно не коментувала нову атаку безпілотників на Ростовську область та інші російські регіони.

Брянський губернатор у ніч проти четверга повідомляв про три збитих безпілотники, мер Москви - про один. У місті Раменському в Московській області були вибиті вікна в п'яти квартирах житлового будинку і пошкоджені чотири автомобілі, повідомила місцева влада.

Атаки дронів на російські регіони почастішали із серпня.

Два дні тому, 5 вересня, мер Москви Сергій Собянін і міноборони Росії заявили, що в ніч на вівторок збили три безпілотники, які прямували до Москви: у Підмосков'ї, Калузькій та Тверській областях.