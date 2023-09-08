Ненароджений плід-близнюк жив як паразит у животі дитини. Як таке сталося

Зубайр Азам і Ахам Ходжа

BBC World Service

1 година тому

Автор фото, Sheikh Zayed Medical College Підпис до фото, Дитина швидко одужала після операції

Попередження: ця історія містить натуралістичні подробиці та зображення

Коли лікар Муштак Ахмед оперував 10-місячну Шазію, щоб видалити імовірну кісту, він був шокований, побачив у її животі напівсформовані ноги.

"Ми з командою очікували знайти кісту або новоутворення в черевній порожнині цієї маленької дівчинки, яка плакала від болю місяцями. Але щойно ми розкрили живіт дитини і я побачив пальці ніг і хребет, у мене відібрало мову", - каже він.

"За 15 років роботи дитячим хірургом я не стикався з таким випадком", - додає лікар.

За словами лікаря Муштака, вони зрозуміли, що вони дивляться на ненародженого близнюка Шазії. Ймовірно, йому було вісім-дев'ять тижнів, коли його розвиток припинився.

"Ми чітко бачили початок усіх чотирьох кінцівок, з добре помітними пальцями ніг, і навіть могли бачити риси, схожі на очі", - каже лікар.

Операцію з видалення плоду провели в Пакистані, в навчальній лікарні Шейха Заїда в Рахім-Яр-Хані, на півдні Пенджабу.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ультразвукове обстеження Шазії змусило лікарів повірити, що вони бачать кісту, але виявилося, що це був її ненароджений близнюк

Плід у плоді

У медицині цей рідкісний феномен відомий як "плід у плоді" - коли несформований паразитичний плід перебуває всередині тіла свого близнюка.

Причини вади невідомі, але вона виникає на ранніх стадіях розвитку, коли один плід обертається навколо іншого.

Один із близнюків не формується повністю, натомість стає "паразитом", тобто виживає завдяки другому близнюку. Такі близнюки зазвичай гинуть до народження.

Відповідно до звіту Американської академії педіатрії 2000 року, така аномалія зустрічається у одного з 500 000 живонароджених дітей.

У всьому світі зареєстровано менше 200 таких випадків.

Автор фото, Sheikh Zayed Medical College Підпис до фото, Батько Шазіі каже, що родина відвезла її до лікарів у їхньому рідному місті Садікабад, але її хворобу не вдалося діагностувати

Сильно плакала

Через місяць після народження у Шазії почав здуватися живіт. Її батьки кажуть, що вона почала довго плакати, часто від болю.

"Ми не знали, в чому проблема, але її живіт був твердим на дотик", - каже батько Шазії Мухаммед Асіф.

Асіф, який вирощує велику рогату худобу на фермі та не заробляє на цьому багато грошей, разом із дружиною та двома іншими дітьми відвезли Шазію до кількох лікарів у їхньому рідному місті Садікабад. Однак через брак медичного обладнання і рідкісність захворювання її хворобу так і не змогли діагностувати.

Коли 25 серпня стан Шазії став нестерпним, вони вирішили поїхати за 30 км до краще обладнаної лікарні Шейха Заїда в Рахім-Яр-Хані. Через кілька годин вони потрапили до лікаря Муштака.

"Коли я оглядав дитину, я відчув якусь пухлину. Я зробив УЗД і [діагностував], що в черевній порожнині є якась кіста. Я навіть не думав, що це може бути щось інше", - каже він.

Автор фото, Sheikh Zayed Medical College Підпис до фото, Недорозвинений плід видалили з живота Шазії

Батьки не могли дозволити собі зробити МРТ, яке б допомогло з кращою діагностикою. Доктор Муштак порадив видалити кісту хірургічним шляхом.

"Це їх налякало - вони не розуміли, навіщо такій маленькій дитині потрібна операція, і ситуація їх приголомшила", - каже лікар.

Батьки Шазії відмовилися від операції та відвезли її додому.

Але через кілька днів вони повернулися, бо були вже готові на будь-що, щоб допомогти своїй доньці, яка дуже страждала.

"Сім'я дуже бідна і живе в жахливих умовах, тому наше відділення надало їм велику знижку, щоб допомогти оплатити операцію", - пояснив доктор Муштак.

29 серпня під час операції команда зробила відкриття, яке всіх шокувало, - ненародженого близнюка Шазії. Вони зрозуміли, що їм потрібно провести складну операцію з його видалення.

"Ми були вражені, коли виявили, що дитина, яка сама недоїдає, виношувала плід свого близнюка", - каже лікар.

Плід поводився як паразит - приєднався до тонкого кишківника дитини, звідки брав кров і таким чином позбавляв Шазію необхідних поживних речовин.

Автор фото, Mushtaq Ahmed Підпис до фото, Доктор Муштак Ахмед каже, що за свою 15-річну кар'єру дитячого хірурга він ніколи не бачив випадку "плоду в плоді"

Доктор Муштак розповів, що Шазія одужала майже одразу після операції, і тепер вона росте здоровою.

"Вона перестала плакати, і ми помітили, що після операції її стан покращився", - каже він.

Шазію виписали з лікарні 4 вересня, через чотири дні після операції. Команда педіатрів планує спостерігати за її станом у найближчі тижні та надати її випадок та свої висновки до наукового журналу.

Автор фото, PA Підпис до фото, Плід у плоді - дуже рідкісне явище

Чутки про "вагітність" дитини

Через рідкісність цього випадку історія Шазії викликала великий інтерес ЗМІ. Її батько вимкнув мобільний телефон, щоб не відповідати на дражливі запитання.

"Газети та [телевізійні] канали дзвонили, щоб дізнатися, чи йдеться про вагітність дитини, і ставили нам усілякі жахливі запитання", - каже він.

Команда лікарні каже, що надала роз'яснення місцевим журналістам і надала психологічну допомогу батькам Шазії, які були засмучені питаннями про "вагітність".

Керівник відділення дитячої хірургії Пакистанського інституту медичних наук (PIMS) у столиці Ісламабаді доктор Надім Ахтар наголошує, що плід у плоді ніяк не пов'язаний з вагітністю.

"Багато журналістів прикрашають таку історію, пов'язуючи її з вагітністю, тому що вони не розуміють медичної картини. Тоді рідні дуже засмучуються", - каже професор Ахтар.

Інші випадки плода у плоді

Одним із широко відомих випадків була історія 36-річного чоловіка в Індії, у якого імовірна пухлина зросла настільки, що йому було важко дихати.

Лікарі прооперували його після того, як він поскаржився на сильний біль у животі, де вони очікували виявити велику пухлину, але натомість знайшли напівсформоване тіло його ненародженого брата-близнюка.

Плід зміг так довго вижити, бо діяв як паразит, і завдяки утворенню на кшталт пуповини брав кров із системи кровопостачання чоловіка.