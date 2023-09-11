"Прийшли з бюлетенями, а я - в сарай". Як Росія проводила вибори на окупованих територіях

Діана Куришко, Іван Антипенко

ВВС News Україна

22 хвилин(и) тому

Автор фото, t.me/VGA_Kherson Підпис до фото, Так звана виборча дільниця в окупованому Горностаївському районі

Вулицею в окупованому селі на Херсонщині їхав бус. Він зупинився біля будинку з трояндами. З нього вийшло двоє - військовий у балаклаві і жінка у цивільному. В руках у них був мегафон, в який вони говорили, грюкаючи у ворота: "Мешканці будинку, підходимо до мобільного пункту голосування".

"По голові собі постукай. Я не вийду", - коментувала цей процес жінка, яка дивилися на них з вікна. Як видно з відео, голосувати, вона не хотіла. Відео у фейсбуці поширив Андрій Магера, ексчлен ЦВК України.

З 8 по 10 вересня у Росії відбувалися регіональні вибори - обирали голів регіонів, мера Москви і депутатів місцевих парламентів. На окупованих територіях України російська влада теж проводила "вибори". Москва звітує про високу явку на окупованих територіях, де нібито на "вибори" пішли сотні тисяч людей.

Розповідаємо, як відбувався цей процес, і чи Україна каратиме за участь у ньому.

"Показуха"

"Вулицями ходили місцеві колаборанти і російські військові з автоматами та з урнами в руках, у центрі деяких сіл ставили урни, а людей, які до них підходили, знімали на відео. Показуха", - так ВВС прокоментував процес "голосування" Андрій (ім'я змінено), мешканець одного з населених пунктів окупованого Каховського району.

Як розповів Андрій, у його селі "голосування" проходило так: як тільки люди бачили, що вулицею хтось йде з урнами, ховалися, де хто міг - у хаті, у сараї, ніби нікого немає вдома. До нього теж приходили. На зустріч вийшла матір чоловіка і сказала, що не хоче голосувати.

"Ну, вони й пішли. Нікого не примушували, наскільки я знаю. Погроз не було", - говорить чоловік. З його знайомих на цих "виборах" не голосував ніхто. Але, за його словами, є інша думка про це, наприклад, у його проросійських сусідів. Відверто про вибори у селі не говорять.

Олена з окупованої Херсонщини у день голосування сховалася так, що сусідка, яка прийшла у гості, не могла її докликатися з хати.

"Я чоловіку сказала, щоб не відчиняв", - розповідає вона ВВС. А ще на цих вихідних жінка старалася не виходити у центр села, щоб не потрапити у кадр.

"Їм треба було картинку показати, що багато людей, що є черги. Може в сільраді вони так когось і познімали. Знаю від знайомої, яка ходила по селі з урнами, що після голосування бюлетені ще залишалися", - розповідає Олена.

Іван (ім'я змінене) - з-під Мелітополя. І у так званому голосуванні він брав участь. Як і інші члени його родини. "У них там просто не було вибору. Вони мусили", - говорить про вчинок свого родича Тетяна, яка нещодавно змогла виїхати з окупації, але підтримує зв'язок з родиною у Запорізькій області.

На окупованих територіях "вибори" проводили на спеціально організованих для цього дільницях, просто на вулиці - на площах міст і сіл та в машинах, які назвали "мобільними пунктами для голосування".

Голосування на екстериторіальних дільницях - це новація місцевих російських виборів. Закон про таке голосування у РФ ухвалили лише у травні 2023 року. По ньому можна створювати дільниці за межами виборчих округів. Але стосується це не російських територій, а лише окупованих українських.

Висока явка

Російська влада звітує про високу явку виборців на окупованих українських територіях - понад 60%. Найбільше проголосували в окупованій Донеччині - 74%, заявили у російській ЦВК.

Автор фото, t.me/VGA_Kherson Підпис до фото, Херсонська окупаційна адміністрація публікувала фото "голосування"

Станом на ранок понеділка там все ще підраховують голоси, але вже з впевненістю заявляють про перемогу провладної партії "Єдина Росія".

"У Херсонській області партія поки що набирає 72,93% голосів, у Запорізькій області - 83,96%, у ЛНР - 75,08%, у ДНР - 78,61%", - йдеться на сайті російського ЦВК.

За підрахунками російських чиновників, в окупованій Херсонщині у виборах взяли участь понад 350 тисяч людей.

Російських ЗМІ публікують багато фото та відео такого голосування. Хоча і зазначають, що вибори проходили за надзвичайних умов - деякі виборчі дільниці на окупованих територіях були атаковані дронами. Херсонська окупаційна адміністрація скаржилась, що дільниці довелося закрити раніше через загрозу обстрілів.

Автор фото, t.me/VGA_Kherson

Мешканка Скадовська прибула на голосування на коні.

"Такий незвичайний спосіб Ганна обрала, щоб підкреслити важливість своєї участі у виборах 2023. Їй нещодавно виповнилося 18 років, і вона голосує вперше", - розповідає про вибори окупаційна адміністрація Херсонщини у телеграм і публікує відео, де молода дівчина у зеленій сукні поруч з конем схвильовано говорить про своє перше голосування у Росії.

"Це перші вибори у складі нашої Батьківщини - Росії. Ми дуже на це чекали. Надіємось, що далі все буде ще краще", - говорить біля виборчої дільниці у Генічеську Світлана. Відео теж опублікував телеграм окупаціної адміністрації Херсонщини з підписом про те, що жінка "прийшла віддати голос за світле майбутнє рідного краю".

"Не вибори, а шоу"

"Це не вибори, а шоу, яке росіяни організували на наших територіях, щоб спробувати легітимізувати свою владу, створити фейкове самоврядування", - говорить ВВС Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.

За його даними, більшість українського населення в окупації участь в цьому не брала - ховалися, уникали, як могли. Хоча, були ті, хто голосували. Про яку кількість людей йдеться, сказати важко, зазначає чиновник.

"На жаль, певна кількість людей взяла участь, бо у них не було вибору. Вони це робили через погрози. Бо, коли до тебе заходять люди зі зброєю, у дома у тебе - родина, то тобі важко відмовити. Коли тобі кажуть - проголосуй, бо якщо не проголосуєш - ти екстреміст. Там і так постійні обшуки", - говорить Соболевський.

Коментуючи російські заяви про високу явку виборців, він говорить про завезення людей для цього з Росії. Чиновник перебуває у Херсоні, але постійно на зв'язку з людьми з окупованих територій.

"У містечках і селах, де всі один одного знають, говорять про багато приїжджих, якихось невідомих людей. Їх завозили з інших територій, з різних організацій, щоб була імітація вибору", - зазначає чиновник. Він просить не називати те, що відбулося на окупованих територіях, виборами.

"Давали бюлетень на всю родину і казали голосуй за всіх. Їм треба було виконати план. Але це навіть не бюлетені", - каже Соболевський.

Ірина теж з Херсонщини і, як і всі її знайомі, участі у так званих виборах не брала.

"Посеред селища стояли скриньки, все це на вулиці, біля них стояла озброєна охорона. Ми звикли, що голосування відбувається таємно, а це щось незрозуміле. Але особливого ажіотажу біля тих скриньок не було", - каже жінка.

До неї у двір теж заходили з урною. Це були мешканки її села.

"Я попросила закрити двері з іншої сторони. Сказала, що не хочу голосувати та і все. Типу я в цьому не розбираюся", - каже жінка. На її думку, голосували ті, хто хоче вислужиться. А їх теж достатньо.

"Вони в перших рядах отримували рублі і російський паспорт. Це найбільше стосується чиновників, призначених росіянами. Так вони намагаються виправдати своє рішення працювати на Росію, показати, що все зробили правильно. Вони найбільше й агітували приходити на дільниці", - каже жінка.

А ще, розповідає Ірина, у її селі були ті, хто їздив голосувати у райцентр, "щоб люди не побачили й не балакали".

Чи каратиме Україна за участь у виборах?

Українська влада закликала українців в окупації не брати участі у псевдовиборах, за можливості саботувати їх, наприклад, зіпсувавши бюлетень. Попереджали, що участь у цьому процесі для багатьох може обернутися видачею російських паспортів і мобілізацією до армії РФ, бо так збирають дані про населення.

З іншого боку, якщо людина вже була змушена взяти участь, у ГУР закликали записувати імена і передавати українським військовим дані про організаторів російських "виборів".

При цьому підкреслювали різницю участі у цих процесах - добровільну і примусову.

"Якщо людина діяла під примусом, під загрозою насильства - вона жертва. Це офіційна українська позиція. Якщо людина активно брала участь в організації псевдовиборів, у пропаганді, у схилянні інших до виборів - це кримінальна відповідальність", - говорить Анатолій Стельмах, заступник міністра з питань реінтеграції ТОТ.

Чиновник процитував статтю 111 кримінального кодексу про колаборантів і сказав, що максимальне покарання може становити 15 років ув'язнення.

"Чомусь вони (колаборанти - Ред.) вважають, що той, в кого немає на руках крові, не буде мати кримінальної відповідальності. Але ці люди - злочинці за українським законодавством. І ми їх фіксуємо, ми їх знаємо", - сказав Стельмах.

Він навів такі приклади: директор школи, який дозволяє відкрити "виборчі дільниці" на території навчального закладу, підпадає під кримінальну відповідальність. Так само і головний лікар медзакладу, де відкривають "виборчу дільницю".

"Можливо, він діє під примусом, але у будь-який момент він може звільнитися з посади головного лікаря і не переходити ту межу, за якою вже настає кримінальна відповідальність", - вважає заступник міністра. Щоб не ставати колаборантами, він закликав людей виїжджати з окупованих територій.

У ГУР вже мають інформацію про колаборантів, які були задіяні у виборах на окупованих землях, розповів представник відомства Андрій Юсов.

Автор фото, t.me/VGA_Kherson Підпис до фото, Київ попереджає, що за участь в організації і проведенні "виборів" загрожує кримінальна відповідальність

Все одно всім керуватиме ФСБ

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів засудити проведення незаконних виборів на окупованих територіях України та не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за їхніми підсумками. Ці "вибори" не матимуть жодних правових наслідків, кажуть у МЗС.

Так звані вибори засудили в ООН та ЄС.

"ЄС високо цінує мужність мешканців України, які виступили проти фіктивного голосування та продовжують опиратися російській окупації", - заявив Жозеп Боррель, представник ЄС. Він нагадав про умови, в яких відбувалися "вибори": залякування, репресії, депортації, у тому числі дітей.

За офіційними даними, через так звані підвали (місця несвободи) на окупованих територіях пройшли тисячі людей, які опиралися окупації або просто викликали у росіян підозру.

Чи щось зміниться після цих "виборів" для людей в окупації? Навряд чи, каже Юрій Соболевський з Херсонської облради.

"Це все одно картинка. В "обраних органах" не буде справжніх повноважень. Все на ручному керуванні з Москви як було, так і буде. Керують окупованими територіями не обрані місцеві депутати, а куратори з ФСБ і "Єдиної Росії", - каже український чиновник.

На його думку, все це шоу навіть не для Херсонщини, а для інших мешканців Росії, щоб показати, "що у росіян є якісь успіхи, що місцеві їх підтримують".

Андрій з Каховського району каже, що його не так вибори зараз турбують, як те, що людей в окупації все більше змушують отримувати російські паспорти.

"Жорстко взялися, без паспорта нічого не оформити, не отримати. Їздять поліцейські патрулі і просто перевіряють. Перше питання - паспорт. Якщо немає - вже підозра: "Чому не отримали? Чого чекаєте?" - розповідає чоловік.

Були випадки, розповідає Андрій, коли хлопців молодого віку забирали прямо з вулиці на підвал, бо у них не було паспортів.

"Мені доводилося говорити з тими, кого затримували. Дуже страшні речі вони розказують. У нас тут практично не залишалося людей, які не взяли паспорт", - говорить Андрій.

Росіян у його та довколишніх селах зараз менше, ніж раніше.