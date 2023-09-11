Як США стежать за наступом ЗСУ в режимі реального часу - CBS

56 хвилин(и) тому

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Американський телеканал CBS отримав доступ до надсекретного командного центру глибоко в надрах Пентагону, де збирають та аналізують усі розвідувальні дані з полів битв в Україні, й поспілкувався з генералом Марком Міллі, головою Об'єднаного комітету начальників штабів.

Генерал Міллі глибоко залучений до війни в Україні й щотижня спілкується з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним. За його словами, він ніколи не бачив настільки інтенсивних боїв, як в Україні - хоча був у багатьох битвах.

Від початку війни Росії в Україні цей центр цілодобово стежив за її катастрофічним перебігом - як росіяни завдавали невибіркових ударів по українських містах і зрівнювали з землею цілі села.

Протягом останніх 100 днів українські війська вели дуже потужний артилерійський вогонь, намагаючись прорвати російські лінії оборони - із інтенсивністю, яку вони, за словами американських чиновників, не мають змоги довго підтримувати.

За словами CBS, український наступ, у плануванні якого брав участь Міллі, наштовхується на сильніший опір, ніж очікували.

Автор фото, CBS News Підпис до фото, На екранах - головні напрямки наступу ЗСУ на півдні

"Але в цьому полягає різниця між війною на папері та справжньою війною. Реальні люди гинуть, а реальні транспортні засоби вибухають, тому люди, як правило, у таких ситуаціях сповільнюються. Але вони все одно досягають прогресу кожного дня", - цитує Міллі CBS.

Карти на екранах у командному центрі відстежують болісний хід наступу - українці врізаються в російські лінії, захищені мінними полями, окопами, ровами, колючим дротом, протитанковими укріпленнями та невеликими загонами росіян, озброєних протитанковими засобами.

Сполучені Штати говорять про 44 мільярди доларів військового обладнання, які вони передали Україні, але не дуже афішують не менш цінні розвіддані.

На запитання, чи діляться США з Україною інформацією про переміщення російських військ, Міллі відповів: "Наші розвідувальні канали в Україну, безсумнівно, досить відкриті - ЦРУ, АНБ тощо".

Водночас він додав, що США не допомагають обирати цілі для ударів - це є прерогативою України - а лише надають інформацію про ситуацію, наскільки це можливо.

Мета України, твердить CBS - дійти до Мелітополя, де вони зможуть розрізати окуповану Росією територію навпіл.

Але із завершенням літа і приходом осені погіршення погоди призведе до ускладнення ситуації на полі бою.

"Це буде не зима - це будуть дощі, які зроблять землю м'якою та зроблять її непридатною для наземних маневрів", - каже Міллі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що продовжуватиме боротьбу, доки не буде звільнена вся територія, яку зараз окупує Росія. За словами Міллі, це не мала територія: "На них чекає важка боротьба. Вона ще не закінчилася".

"Жодна зі сторін наразі не досягла своїх політичних цілей військовими засобами, - цитує Міллі CBS. - І війна триватиме, доки одна чи інша сторона не досягне цих цілей, або обидві сторони не вирішать, що настав час сісти за стіл переговорів, оскільки вони не можуть досягти своїх цілей військовими засобами".