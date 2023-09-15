"Тіла жінок і дітей пливли повз нас". У Лівії продовжують знаходити тисячі жертв повені

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Після катастрофічної повені, яка сталася цього тижня в Лівії, продовжують знаходити тисячі тіл загиблих.

Працівники Червоного Півмісяця шукають тіла, які винесло в море з міста Дерна. Воно найбільше постраждало від стихії.

Багато трупів вимиває на узбережжя сусідніх міст. Керівник медіацентру Лівійського Червоного Півмісяця в Дерні Салем аль-Наас каже, що це пов'язано з "сильним вітром, який дув тієї ночі".

"Ми досі продовжуємо витягувати тіла з будинків і з-під завалів", - каже він.

За інформацією мера Дерни, загинути могли 18-20 тисяч людей.

Причиною повені стали зливи, які приніс шторм "Даніель", - його вже назвали найсерйознішим стихійним лихом в історії Лівії.

За словами представників ООН, країна переживає "лихо епічних масштабів".

Тіла за 150 кілометрів

Тим часом жертв повені також знаходять і на пляжах за понад 100 км від Дерни.

Насір Алмнсорі, який живе в місті Тобрук, розташованому за понад 150 км від Дерни, розповів BBC, що тіла людей вимивало неподалік.

Дехто з його рідних загинув у Дерні, а троє, що вижили, приїхали до родичів у Тобрук.

"У них там немає будинків, де вони б могли жити, тому вони переїхали до мого міста", - каже він.

Через масштаби руйнувань рятувальники в Дерні також стикаються з величезними проблемами, оскільки у місті відсутня базова інфраструктура.

Башир Бен Амір з Міжнародного комітету порятунку каже, що до міста можна потрапити лише однією дорогою, оскільки інші дуже сильно пошкоджені повенями.

Рятувальники там працюють без світла, води та палива, з ненадійним зв'язком.

"Наші команди працюють день і ніч, але потреба у них величезна і зростає з кожним днем", - сказав він BBC.

Водночас прибуттю міжнародної допомоги до Лівії перешкоджає політична ситуація в країні, у якій вже багато років триває внутрішній конфлікт.

Автор фото, Reuters

"Страшніше самої смерті"

Очевидці руйнівної повені в Дерні розповіли ВВС про страшні картини, свідками яких вони стали.

31-річний бухгалтер Хусам Абдельгаві розповів, що коли піднялася вода, він побачив біля свого будинку "жахливу, неймовірну сцену, страшнішу самої смерті".

"Тіла жінок і дітей пливли повз нас. Течія підхопила машини й цілі будинки. Кілька тіл вода занесла в наш будинок", - каже чоловік.

Рахма Бен Хаял, 18-річний студент, який зміг урятуватися на даху, додає: "Вода розділила Дерну на дві частини, а все, що було між ними, зникло".

Автор фото, Reuters

23-річна Амна аль-Амін Абсаіс, яка народилася і виросла в Дерні, каже, що її вулиця повністю зникла.

"Там, де колись була вулиця, залишилася лише порожнеча", - каже дівчина.

Катастрофічна повінь

Про причини таких значних руйнувань і високої кількості жертв експерти поки що висловлюються обережно, проте практично всі вказують на те, що протягом багатьох років греблі не підтримували в належному стані. Тому коли північно-східне узбережжя Лівії накрив ураган "Даніель", вони не змогли виконати свою функцію.

"Повені є найбільш руйнівним стихійним лихом, коли йдеться про знищення майна та загибель людей", - каже Кетрін Мач, професорка екології та політики в Університеті Майамі.

Однак небезпека та шкода від них можуть сильно відрізнятися, і наслідки повені у тому чи іншому місці визначає цілий набір факторів, каже вона.

Один із них - це клімат. У Лівії сухий клімат і рідко випадають такі сильні опади. За даними Національного метеорологічного центру Лівії, у неділю на околицях Дерни випала рекордна кількість опадів - близько 400 мм, при тому, що зазвичай за весь вересень у цьому регіоні випадає лише 1,5 міліметра опадів.

У посушливих регіонах вода, як правило, залишається на поверхні ґрунту, а не йде вглиб, що часто спричиняє стрімкі повені. У вологіших регіонах цьому перешкоджає більш пористий ґрунт, здатний вбирати значну кількість води.

Греблі на Дерні будували досить давно, за застарілими нормативами для кількості опадів та інших факторів. Системи раннього оповіщення та протоколи реагування на надзвичайні ситуації також, можливо, вже застаріли.

"Якби у них нормально працювала метеорологічна служба, вона могла б випустити попередження", - заявив генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Петтері Таалас.

За словами Тааласа, раніше ВМО вже намагалася допомогти лівійській владі в реформуванні метеорологічної системи, але ці зусилля не мали успіху через загрози безпеці співробітників.

Застаріла інфраструктура

Другий чинник - це стан самих гребель та інфраструктури загалом.

Греблі на річці Дерна будували в 1973-77 роках. Обидві греблі - насипні, заввишки 75 та 45 метрів, обсяги водосховищ - 18 та 1,5 млн кубометрів води відповідно.

Насипні греблі, на відміну від водонепроникних бетонних аркових або контрфорсних гребель, часто критикують за нездатність протистояти екстремальним погодним умовам.

До того ж, заступник мера Дерни Ахмед Мадруд заявив у вівторок кореспондентові "Аль-Джазіри", що греблі не обслуговували належним чином вже понад два десятиліття.

"Греблі не обслуговували з 2002 року і вони невеликі, - сказав він. - Коли річка вийшла з берегів, вона просто забрала з собою всі будинки та людей, які в них перебували".

Асма Халіфа, співзасновниця миротворчої організації Khalifa Ihler Institute та докторантка Німецького інституту глобальних та регіональних досліджень, стверджує, що в руйнуванні гребель велику роль відіграли відсутність уваги до проблеми з боку влади та політичні конфлікти в Лівії.

Хто керує Лівією?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Конфлікт у Лівії не вщухає з моменту падіння режиму Каддафі у 2011 році

У Лівії вже близько десяти років існує два уряди - на сході та заході країни.

Після повалення Муаммара Каддафі у 2011 році за владу в Лівії боролися кілька угруповань. У 2014 році після збройних зіткнень між прихильниками різних фракцій у країні сформувалися дві адміністрації. 2020 року їм вдалося домовитися про припинення вогню, проте політичне протистояння триває.

Визнаний і підтримуваний ООН уряд національної єдності у Триполі очолює прем'єр-міністр Абдул Хамід Дбейба.

Він обійняв посаду в 2021 році в рамках угоди, укладеної за посередництва ООН, згідно з якою протягом кількох місяців у країні мали пройти загальні вибори. Вони не відбулися досі.

Так звана Палата представників розмістилася в Тобруку, що лежить за тисячу кілометрів від Триполі. Вона контролює східну частину Лівії і багато південних районів - переважно безлюдні пустелі. Її голова - прем'єр-міністр Усама Хамад, його резиденція розташована в Бенгазі.

Однак багато хто вважає, що реальна влада на сході належить генералу Халіфі Хафтару, який очолює потужне ополчення під назвою Лівійська національна армія. Його підтримують Єгипет, ОАЕ та Росія.

Хафтар влаштував облогу Дерни після її захоплення ісламістськими бойовиками у 2014 році і в результаті взяв місто 2018-го.

Асма Халіфа вважає, що Лівія має небагато шансів протистояти наступній кліматичній катастрофі, якщо не вдасться покласти край багаторічній ворожнечі між сходом і заходом.