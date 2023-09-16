Вчителька, яка умить втратила всіх своїх 32 учнів

Ясмін Фараг

BBC World Service

1 година тому

Автор фото, Adaseel Schools

"Я уявила, як тримаю в руках аркуш відвідуваності свого класу і закреслюю імена одного учня за іншим, доки не видряпаю 32 імені; вони всі тепер мертві".

Несрін Абу Ель-Фадель, вчителька арабської та французької мов у Марракеші, згадує день, коли вона помчала до села Адасель на гірському хребті високий Атлас в Марокко - шукати своїх учнів серед уламків після землетрусу магнітудою 6,8.

Несрін та її мати провели ніч на вулиці після землетрусу минулої п'ятниці, коли вона почула новини про руйнівні наслідки потужних поштовхів для гірських сіл.

Вона відразу подумала про школу, де працювала - центральну школу Адасель - та її учнів, яких вона називає "мої діти".

"Я пішла у село і почала розпитувати про моїх дітей: де Сомая? Де Юсеф? Де ця дівчинка? Де той хлопчик? Відповідь надійшла через кілька годин: "Вони всі мертві".

8 вересня в Марокко стався найсильніший землетрус, який коли-небудь реєстрували в країні, і наймасштабніший за 60 років: близько 3000 людей загинули і тисячі зникли безвісти.

Найбільше постраждали райони на південь від міста Марракеш, де багато гірських сіл повністю зруйновані.

Автор фото, Adaseel Schools Підпис до фото, Несрін описує своїх загиблих учнів як "янголів"

Однією із загиблих учениць, яку знайшла Несрін, була Хадіджа. Рятувальники знайшли шестирічну дівчинку, яка лежала поруч зі своїм братом Мохамедом та її двома сестрами Меною та Ханан. Усі вони були у своїх ліжках — ймовірно, спали — під час землетрусу, і всі ходили до школи Несрін.

"Хадіджа була моєю улюбленицею. Вона була дуже гарною, розумною, активною та любила співати. Вона приходила до мене додому, і я любила вчитися та спілкуватися з нею".

Несрін згадувала своїх учнів як "янголів", дітей, які виявляли повагу і прагнули вчитися. Попри боротьбу з бідністю та нищівною кризою вартості життя, діти та їхні родини вважали навчання в школі "найважливішим у світі".

"Наше останнє заняття було в п'ятницю увечері, рівно за п'ять годин до землетрусу", - згадує Несрін.

"Ми вчили національний гімн Марокко і планували заспівати його перед усією школою в понеділок вранці".

"Не спати"

Підпис до фото, Школа, в якій працювала Несрін, була сильно пошкоджена землетрусом

Попри її спокійний голос, Несрін страждає від психологічної травми. Вона досі не може прийняти те, що сталося з її учнями та школою.

"Я не сплю, я все ще в шоці, — сказала вона мені. - Люди вважають мене однією із щасливчиків, але я не знаю, як мені жити далі".

Несрін любила викладати арабську та французьку мови дітям в Адаселі, селі, населеному амазигами-берберами, корінним населенням Північної Африки, яке в основному розмовляє своєю мовою, тамазит.

"Арабську та французьку було важко вивчити, але діти були дуже кмітливими й майже вільно володіли обома мовами", — згадує вона.

Несрін планує продовжити свою кар'єру вчительки - вона сподівається, що школу Адаселя, яка зруйнувалася під час землетрусу, відновлять.

Згідно з офіційними заявами, 530 навчальних закладів зазнали різного ступеня пошкоджень, у тому числі деякі повністю зруйновані або зазнали серйозних структурних пошкоджень.

Уряд Марокко тимчасово призупинив заняття в найбільш постраждалих районах Аль-Хуз, Чічауа та Тарудант.