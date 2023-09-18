Буданов пояснив, навіщо бити по Москві, коли “відріжуть” Крим і як пережити зиму

1 година тому

Автор фото, Reuters

Нова хвиля атак по Росії безпілотниками має три основні мети. Про це заявив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Economist.

Перша мета - виснажити російські системи протиповітряної оборони. Друга - вивести з ладу військовий транспорт і бомбардувальники.

І третя ціль - завдати шкоди військовим виробничим об'єктам, як-от нещодавня операція з атаки на завод ракетного палива у Тверській області, на північ від Москви.

Керівник української розвідки пояснив, що удари дронами мають і додаткові психологічні цілі.

"Посіяти занепокоєння серед населення та порушити економічні процеси в Росії. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем", - сказав він британському виданню.

Автор фото, ВВС

Він також зазначив, що удари по російській території не роблять Україну агресором. Адже, за його словами, Україна не порушує правил війни, у Росії зафіксовано "нуль" жертв серед цивільного населення.

"Ніхто не вважає, що Велика Британія чи США були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини", - додав він.

Про що ще говорив Кирило Буданов із The Economist.

Про темпи наступу

Щодо значно повільнішого, ніж очікували, наступу українських сил, генерал-лейтенант Кирило Буданов відповів, що не розуміє тих, хто пророкував швидкий крах російських ліній оборони.

За його словами, хвилюватися має Росія, а не Україна. Розвідник припускає, що ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між Росією та Кримом ще до цієї зими.

"Перша оборонна лінія на найважливішій південній осі в Запоріжжі вже подекуди пробита, а це означає, що операцію з розриву сухопутних шляхів між Росією та Кримом можна здійснити ще до настання зими", - пояснив Буданов.

Він стверджує, що Росія у відчаї вже задіяла додаткові резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.

"Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву", - наголосив голова української розвідки.

За його словами, 25-а російська загальновійськова армія, яку зараз передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману і Куп'янська, має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.

Автор фото, Телеграм Підпис до фото, Удар ЗСУ по кримських військових об'єктах

Про мобілізацію у Росії

На тлі повідомлень про те, що Росія готова активізувати нову хвилю мобілізації, генерал-лейтенант Буданов каже, що чисельність особового складу є єдиною очевидною перевагою Москви.

"Кадрові ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Їхня кількість достатня, але якість низька", - пояснив він.

Що стосується інших російських воєнних ресурсів, Буданов вважає, що вони вичерпуються. За його словами, російська економіка протримається лише до 2025 року. Потік зброї припиниться у 2026 році, "можливо, раніше", стверджує він, хоча докази на підтримку його тверджень не зовсім переконливі, пише The Economist.

Переговори Володимира Путіна з Північною Кореєю є очевидним свідченням його проблем. "Якщо все добре і ресурсів у Росії достатньо, то чому їх шукають по всьому світу?" - сказав Буданов.

Про допомогу Заходу

Очільник ГУР визнає, що Україна ризикує також втратити власні ресурси. Тривала війна небезпечна для України, тому що вона виснажує не лише її внутрішні ресурси, а й ресурси західних спонсорів.

Буданов відкидає припущення деяких чиновників, що військова допомога Заходу може незабаром зменшитися.

"Ще абсолютно не визначено, як довго Захід зможе підтримувати достатнє постачання нам ресурсів. Склади у західних країнах не зовсім порожні. Що б хто не казав. Ми бачимо це дуже чітко як розвідувальне агентство", - заявив він виданню.

Про зимові масовані атаки

За словами Буданова, після десятиліть недостатніх інвестицій, корупції та саботажу Україна повільно нарощує власне виробництво зброї. Одним із успішних напрямків є дрони і ракети великої дальності.

Минулого тижня світ побачив нові можливості України завдяки серії ударів ракетами та безпілотниками по кораблях, підводному човну, сухих доках і протиповітряній обороні в Криму, пише The Economist.

Керівник розвідки заявив, що Україна готує відповідь на можливі нові атаки Росії на українську інфраструктуру взимку.