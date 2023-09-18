Як Україна пробила російську оборону і "зуби дракона" та коли чекати на прорив

Франк Гарднер

BBC Verify

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Українське командування каже про прорив першої лінії оборони Росії на півдні. За допомогою мап і супутникових знімків BBC аналізує прогрес на лінії фронту.

У неділю сили оборони звільнили село Кліщіївка, яке має важливе стратегічне значення на Бахмутському напрямку.

Президент Володимир Зеленський прокоментував повільний рух українського наступу у програмі "60 хвилин" телекомпанії СBS. За його словами, Україні важливо просуватись вперед хоч на невеликі відстані і таким чином не давати перепочинку Москві.

Зеленський визнає, що прогрес у наступі повільний, але, за його словами, війська продовжують рух вперед. Зараз лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни і українці випускають по 40 000 снарядів щодня.

При цьому Зеленський вказує, що Україна незабаром має "потужно прорвати" російську оборону, і він знає, де це відбудеться.

Україна почала великий наступ на початку червня, щоб звільнити захоплені російськими військами землі.

(Наступальні дії Києва іноді називають "контрнаступом", але оскільки Україні доводиться атакувати добре укріплені позиції противника, на яких він стоїть вже пів року, а подекуди і рік, українське командування наполягає на терміні "наступ").

Атаки відбуваються у трьох головних напрямках по лінії фронту протяжністю майже тисячу кілометрів. Територія на південний схід від міста Запоріжжя є безумовно найбільш стратегічно важливою.

У разі успіху прорив у цьому напрямку може порушити російські лінії постачання між Ростовом-на-Дону і Кримом.

На цьому фронті не було значного прогресу, за винятком району навколо сіл Роботине та Вербове у Запорізькій області.

Якщо Україна зможе перервати цей основний шлях постачання, Росії буде надзвичайно складно утримати свій величезний гарнізон у Криму, який вона анексувала в 2014 році.

Попри значні перешкоди, тепер вже є підтверджені факти прориву українських військ через оборонні споруди Росії вздовж південного фронту.

BBC Verify перевірила дев'ять відео із соцмереж, відзнятих на лінії фронту біля Вербового.

Чотири відео зафільмували, як українські сили проривають оборону Росії на північ від Вербового.

Однак вони не свідчать про те, що Україні повністю вдалося взяти під контроль територію.

Поки що пробилася лише українська піхота, але ми не бачимо руху української бронетехніки, яка могла скористуватись проривом і закріпитися на позиціях.

Що заважає Україні рухатися вперед швидше?

Москва, передбачаючи український наступ, впродовж місяців розбудовувала найпотужніші у світі оборонні лінії.

З космосу вони виглядають так - мережа переплетених перешкод, траншей, бункерів і мінних полів, прикритих артилерією. Серед них і так звані "зуби дракона" - бетонні протитанкові загородження.

Насамперед гальмували просування українців величезні мінні поля.

Вони дуже щільно заміновані, у деяких місцях - до п'яти мін на один квадратний метр.

Перша спроба України атакувати їх у червні швидко закінчилася невдачею, поставлена Заходом сучасна бронетехніка була понівечена і згоріла. Українська піхота так само зазнала важких втрат.

Українські військові вручну розміновували ці мінні поля, часто вночі і під вогнем противника. Це пояснює, чому наступ досі був такий повільний.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Знищення британського танка Challenger 2

Українські танки та бронемашини вразливі до російських мін, безпілотників і протитанкових ракет. Так, відео вище, яке проаналізовала BBC Verify, зафіксувало підрив танка Challenger 2 біля села Роботине.

Масове просування техніки стане можливим тільки після того, коли у мінних полях розчищать досить широкий шлях і вдасться приборкати російську артилерію.

Яким далі буде наступ України?

"Проблема українців зараз у тому, щоб здобути достатньо великий простір для просування більшої кількості військ", - каже доктор Марина Мірон з факультету військових досліджень Королівського коледжу Лондона.

Але Москва надсилає підкріплення, фронт є дуже динамічним, і Росія все ще може повернути назад досягнення України.

Ми визначили геолокацію відео з російського безпілотника, яке підтверджує, що росіяни розгорнули поблизу Вербового свої елітні повітряно-десантні сили. Мета цього кроку - закрити будь-які прогалини, утворені наступом України.

"Українські війська продовжують стикатися з опором російських сил на полі бою", - каже Катерина Степаненко, спеціалістка лондонського аналітичного центру RUSI.

"Поряд з артилерійським вогнем, ударами безпілотників і російськими оборонними спорудами, російські війська також широко використовують засоби радіоелектронної боротьби, щоби знешкоджувати українські безпілотники".

Якщо рахувати у цифрах, Україна просунулася трохи більше ніж на 10% шляху до узбережжя Азовського моря, але реальність набагато складніша.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські війська біля села Роботине на південному фронті

Російські сили виснажені і, ймовірно, деморалізовані після трьох місяців інтенсивних атак України, серед яких і дальні удари по лініях постачання.

Якщо Україна зможе прорвати оборону Росії і дістатися до міста Токмак, російські залізничні та автомобільні шляхи постачання у Крим потраплять у зону дії української артилерії.

Якщо їм це вдасться, наступ можна вважати успішним.

Хоча війна після цього навряд чи завершиться, вона може затягнутися до 2024 року, а можливо, і довше, але це серйозно підірвало б військові зусилля Москви та поставило б Україну у сильну позицію, коли зрештою почнуться мирні переговори.

Утім, для Києва годинник цокає. За кілька тижнів настане сезон дощів, який перетворить дороги на бруд і завадить подальшому просуванню.

Крім того, існує невизначеність президентських виборів у США, де перемога республіканців може призвести до різкого скорочення військової підтримки США.

Путін знає, що має протриматися до того часу. Україна знає, що має домогтися успіху наступу.

Репортаж Джейка Гортона, Пола Брауна, Бенедикта Гармана, Даніеле Палумбо, Ольги Робінсон.