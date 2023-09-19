"Я робив покійників красивими". Історії посмертних фото

Праміла Крішнан

BBC World Service

1 година тому

Автор фото, Richard Kennady Підпис до фото, Річард Кеннаді почав фотографувати мертвих в дев'ять років

"Моя робота полягала в тому, щоб посадити покійника на стілець і зафіксувати так, щоб він сидів прямо", - розповідає Равіндран про свій перший робочий день.

"Потім я мав підняти йому повіки, щоб фотограф міг зробити знімок".

Свій перший професійний досвід Равіндран отримав у 1972 році, йому тоді було лише 14. Батько хлопчика мав власну фотостудію і долучав сина до роботи.

Інший фотограф Річард Кеннаді почав ще раніше - у дев'ять. Йому доручили тримати ширму за стільцем, на якому сидів мрець.

"Я був наляканий і тремтів. Тієї ночі я взагалі не міг заснути, - розповів він ВВС. - Потім мені часто снились покійники. Це було жахливо".

Батьки обох чоловіків мали фотостудії у південноіндійському штаті Таміл Наду.

Вони розповіли ВВС про свою незвичайну й тривожну роботу, за яку в Індії в 1970-х і 1980-х роках добре платили. В професійному активі обох фотографів понад тисячу світлин покійників.

Боротьба зі страхом

Ще кілька десятиліть тому в індійському штаті Таміл Наду вірили, що фотографування скорочує тривалість життя людини. Тому багато людей отримували свою першу світлину лише після смерті.

Автор фото, Ravindran Підпис до фото, Равіндран (праворуч) каже, що добре заробляв на знімках померлих

Равіндран народився у невеликому індійському селищі за 400 км від столиці штату. У підлітковому віці вчитись йому зовсім не хотілось, тому навіть така неприємна робота стала своєрідним виходом.

Після кількох місяців навчань він зміг робити фото самостійно.

"Я боровся зі своїми страхами і потроху полюбив цю роботу. Моїм головним завданням було зробити так, щоб померлі гарно виглядали і були на фото, як живі", - розповідає він.

Важкі моменти

Річард Кеннаді почав свійт професійний шлях ще раніше. Вже в дев'ять років він допомагав батьку в студії.

За його словами, найважче було фотографувати новонароджених малюків.

Їх зазвичай ошатно одягали, на обличчя наносили трохи гриму.

"Дитину клали на коліна до матері. Все виглядало так, ніби вона спить", - згадує фотограф.

Але при цьому атмосфера булу гнітюча. Батьки - спустошені. Мати невтішно плакала. Емоційно дуже важко.

Автор фото, Richard Kennady Підпис до фото, Деякі родини хотіли зафіксувати на пам'ять всі похоронні ритуали

Одним сім'ям вистачало кількох знімків, інші хотіли більше.

"Іноді я ходив на могилу і фотографував сам момет поховання", — згадує Равіндран.

Фото були чорно-білі. Все доводилось робити швидко. Проявляли і друкували знімки вночі, оскільки на ранок вони могли знадобитись для жалобних ритуалів. Часто посмертні світлини зберігали в сімейних молитовних кімнатах.

Кошмари

Окрім студії, Річард також працював у поліцейському відділку. Йому доводилось фотографувати дуже понівечені тіла самогубців, жертв злочинів та дорожньо-транспортних пригод.

"Було дуже неприємно. Іноді після цього я не міг їсти чи спати".

Автор фото, Richard Kennady Підпис до фото, Часто для сімейного фото збиралися родичі покійного

Іноді його фото використовували як докази в суді, щоб допомогти родинам отримати компенсацію.

Платили за таку роботу непогано - вдвічі більше, ніж за звичайне фото. Також родичі покійного давали щедрі чайові, але у суспільстві існувала стигма щодо цього.

"Багато клієнтів не запрошували мене для зйомки інших заходів", — каже Річард.

А індуїстська сім'я Равіндрана вважала будь-які місця, пов'язані зі смертю, нечистими, тому перш ніж увійти в будинок або студію, він проховив обов'язкове очищення.

"Я щоразу приймав ванну. А тато навіть бризкав водою на мою камеру, перш ніж нести її в студію", - згадує чоловік.

Поширена практика

Практика посмертних фото була поширена в Європі й Америці другої половини XIX століття. Такі світлини були своєрідною втіхою, допомагали зберегти пам'ять про померлих.

Автор фото, Heritage Art/Getty Images Підпис до фото, Фотографування померлих було поширеним явищем у багатьох культурах до початку ХХ століття - цей знімок зробили приблизно в 1850 році

Похід у студію для сімейного фото був справою дорогою, а запросити фотографа додому могли собі дозволити лише заможні люди, тому в багатьох не було жодної фотографії покійного за життя.

Зйомки часто проводили всередині будинків, а тіла поміщали на крижану брилу.

Посмертні світлини також були дуже важливими для тих членів сім'ї, які не змогли або не встигли приїхати на похорон.

Посмертні портрети були, зокрема, популярні у вікторіанській Британії.

У містах, що часто потерпали від кору, дифтерії, скарлатини, краснухи, смерть була звичним явищем, тому багатьох просто не встигали сфотографувати за життя. І посмертне зображення часто було останнім шансом зберегти зображення близької людини, зокрема дитини.

Автор фото, Ravindran Підпис до фото, Равіндран поступово перейшов до висвітлення шкільних та інших громадських заходів

Але в ХХ столітті в більшості країнах світу цей жанр пішов на спад, можливо, тому, що зросла тривалість життя - хоча у Таміл Наду та інших індійських штатах, таких як Західна Бенгалія та Одіша, а також у священному для індуїстів місті Варанасі вона зберігалась довше.

Наближається кінець

Наприкінці 1980-х ринок заполонили дешевші фотокамери, якими міг користуватися кожен, і страх фотографуватися почав зникати.

Автор фото, Richard Kennady Підпис до фото, Річард хоче зберегти сімейну традицію робити посмертні фото

"Багато людей купили маленькі фотоапарати і почали самі фотографувати", — пояснює Річард.

Коли попит на його послуги впав, він почав висвітлювати церковні події і фестивалі.

Равіндран, своєю чергою, зосередився на шкільних і громадських заходах. Згодом він став весільним фотографом.

Зараз йому за шістдесят, і він вдячний мертвим людям, які допомогли йому опанувати своє ремесло — і подолати страх смерті, — але він не хоче, щоб ця практика продовжувалася.

"Я не хочу, щоб мене хтось фотографував після смерті", — категорично заявляє він.

А от 54-річний Річард з ним не погоджується. Він фотографував свого дідуся після смерті й має посмертні світлини трьох поколінь своїх предків.