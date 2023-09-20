Ілон Маск стає геополітичним гравцем. Чому це загроза для демократії та України

Сем Кабрал

BBC, Вашингтон

1 година тому

Він "дуже вражений" Еммануелем Макроном. Нарендра Моді може вважати його своїм "фанатом". І Беньямін Нетаньяху також вирішив завітати до нього в гості.

Низка світових лідерів під час своїх останніх поїздок до США поряд з офіційними державними візитами на запрошення Білого дому додали до своїх календарів також зустріч з Ілоном Маском.

Цього року найбагатший чоловік світу зустрічався, зокрема, з керівниками Франції, Італії, Індії, Південної Кореї, а протягом останніх днів до цього переліку додалися також Туреччина та Ізраїль.

Попри таку популярність, теплих стосунків із адміністрацією Байдена у нього не склалося.

І мірою того, як ширшає коло знайомств одіозного мільярдера серед політикуму, у багатьох посилюється занепокоєння щодо розширення його впливу та влади.

Зустрічі зі світовими лідерами

Деякі лідери прагнуть розвинути свою інфраструктуру завдяки новому заводу Tesla чи за допомогою супутникового інтернету Starlink від SpaceX.

Інші обговорювали з Маском платформу X (колишній Twitter) і майбутнє штучного інтелекту.

Наприклад, президент Франції Емманюель Макрон від грудня тричі напрошувався на зустріч до технологічного магната - усе через бажання побудувати новий мегазавод Tesla у себе в країні.

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Подібні заклики лунали також від прем'єрки Італії Джорджи Мелоні в червні та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана минулої неділі в Нью-Йорку.

І хоча Маск щойно був у Нью-Йорку перед Генасамблеєю ООН, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу у понеділок спеціально прилетів до Каліфорнії, щоб поспілкуватися з ним про штучний інтелект.

Ця зустріч відбулася на тлі конфлікту Маска з Антидифамаційною лігою, єврейською правозахисною організацією.

Вона разом із іншими організаціями оприлюднила дослідження, яке свідчить про те, що після того, як Маск минулого року купив Twitter (і згодом перейменував його на Х) та змінив правила модерації, у соцмережі зросло вживання мови ворожнечі.

Нетаньягу, який раніше висловлював захоплення "геніальністю та впливом на людство" Маска, під час розмови, яку транслювали наживо, закликав його "знайти баланс" між захистом свободи слова та покаранням за мову ворожнечі. Це був не перший випадок, коли довкола X виникали проблеми відтоді, як він її придбав.

Його зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в червні відбулася після заяви колишнього генерального директора Twitter Джека Дорсі про те, що уряд Індії погрожував закрити сайт, якщо він не виконуватиме урядові накази про видалення контенту.

До приходу Маска власники компанії переважно виступали проти таких вимог, однак Маск сказав, що не може так чинити.

"Якщо ми не будемо дотримуватися місцевих законів, нас закриють, тому найкраще, що ми можемо зробити, це дотримуватися закону в будь-якій країні, але ми не можемо зробити більше, інакше нас заблокують, а наших людей заарештують", - сказав він журналістам після зустрічі з Моді.

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Зростання політичного впливу Маска

Хоча багато з цих зустрічей, на перший погляд, переважно стосувалися широких бізнес-інтересів Маска, вони відбулися у той час, коли він здобуває дедалі більший вплив на глобальну геополітику.

Нещодавні заяви Маска, який народився в Південній Африці, дехто сприйняв як образу інтересів США та ширшого глобального Заходу.

Минулого тижня він обурив тайваньських чиновників коментарями щодо пекінської політики "одного Китаю" - він заявив, що цей самоврядний острів є "подібним до Гаваїв, частиною Китаю".

"Послухайте, Тайвань не є частиною КНР і точно не продається!" - відповів на це у Х міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Цей конфлікт зіграв на руку критикам Маска, які твердять, що він швидко погоджується на вимоги інших країн, навіть якщо вони є супротивниками США.

"Сподіваюся, Ілон Маск також зможе попросити комуністичну партію Китаю відкрити своєму народу доступ до Х, - написав Ву. - Можливо, він вважає заборони хорошою політикою, як-от вимкнути Starlink, щоб перешкодити контрудару України проти Росії".

Твердження Starlink про те, що підприємець "таємно сказав своїм інженерам вимкнути мережу", щоб зірвати атаку України на російський військово-морський флот у Криму, стурбували союзників США.

Але згодом Волтер Айзексон, автор книги, у якій про це йшлося, скоригував свої твердження - він написав у X, що Starlink в районі Криму насправді ніколи не працював.

Ані Айзексон, ані Маск не відповіли на прохання ВВС про коментар.

Водночас в іншому місці у книзі Айзексона йдеться, що перед тим, як Маск ухвалив рішення, посол Росії в США "прямо сказав йому, що український напад на Крим призведе до ядерної відповіді".

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І після того, як минулого року він опублікував у твіттері пропозицію щодо миру в Україні, яка змусила деяких українців засумніватися, "чи не зламали його росіяни", політолог Ієн Бреммер нещодавно додав вогню.

"Ілон Маск сказав мені, що розмовляв з Путіним і Кремлем безпосередньо про Україну. Він також розповів мені, які червоні лінії є у Кремля", - написав він.

Маск відкинув ці звинувачення, але Бреммер продовжив: Я давно захоплювався Маском як унікальним підприємцем, який змінив світ, про що я публічно говорив. Але він не є експертом з геополітики".

Наступного місяця, коли президента США Джо Байдена запитали, чи є Маск загрозою національній безпеці США, він відповів, що на його "співпрацю та/або технічні відносини з іншими країнами варто звернути увагу".

Це вершина айсберга їхніх прохолодних відносин - Білий дім намагається уникати згадок про Tesla у своїх публічних коментарях щодо індустрії електромобілів, говорячи натомість про об'єднані профспілки виробників автомобілів, а Маск сперечається в інтернеті з високопоставленими демократами, каже, що він "більше не може підтримувати" партію та заграє з претендентами на пост президента від республіканців.

Ешлі Ванс, біограф Маска, який пише про нього вже понад десять років, стверджує, що Маск відчував розчарування та вважав, що його недооцінюють.

"Цей хлопець любить багато робити, він вважає, що має рацію, і йому не подобається, коли щось стає на його шляху", - сказав він BBC.

Маск змінює публічний образ

Неперевершений успіх Tesla та SpaceX перетворив Маска з геніального інноватора на світову знаменитість.

"Можна стверджувати, що за приблизно 25 років він досяг більше, ніж будь-яка інша людина", - каже Ванс.

"Він виділяється в історії тим, що робить це в різних галузях та в неперевершеному масштабі", - додає він.

Але зростання багатства та політична еволюція Маска протягом останніх кількох років поєднувалися із дедалі більш одіозним іміджем, частково зумовленим його активністю у соцмережах.

"Він завжди був дуже впевнений у своїй думці щодо речей і не боявся її висловлювати", - каже Ванс.

Проте з 2017-2018 років мільярдер почав робити свій публічний імідж дедалі більш карикатурним, вважає він.

"Він говорить усе, що спадає йому на думку. Він відштовхує людей без причини. Він ніби саботує сам себе в той час, коли справи в його компаніях насправді йдуть дуже добре", - додає біограф.

"В реальному житті він зовсім не схожий на персонажа з твіттера, - продовжує Ванс. - З часом він став більш комунікабельним, він надзвичайно раціональний і цікавий, і він зовсім інша людина".

Ноам Коен, колишній технічний оглядач New York Times і автор книги Know-It-Alls: The Rise of Silicon Valley as a Political Powerhouse and Social Wrecking Ball, дотримується дещо іншої точки зору.

Він вважає, що непересічні амбіції та бачення світу Маска зробили його дуже успішним у бізнесі.

На його думку, Маск поєднав "фізичне" - великі заводи, багато працівників і цінні продукти - та "цифрове" - контроль над тим, як поширюється інформація.

І жоден інший технологічний магнат, як-от Марк Цукерберг чи Джефф Безос, не може з ним у цьому зрівнятися, додає Коен.

І все ж, додає він, Маск потрапив у багато тих самих пасток, що й його колеги з Кремнієвої долини.

"Вони переважно бачать світ однаково: ти сам за себе, соціальної безпеки немає, ти маєш наполегливо працювати, і найкращі піднімуться на вершину", - вважає Коен.

"Це поєднання жадібності та переконання, що світом мають керувати найрозумніші люди", - додає він.

Коен також твердить, що той факт, що Маск та магнати можуть приймати одноосібні рішення зі значними геополітичними наслідками, є попередженням для світу про концентрацію багатства в руках окремих людей та занепад демократії.