Герои Евромайдана: куда делись лица протеста

Копірайт зображення AFP Image caption Руслана после Евромайдана осталась в стороне от политики

Протесты на Евромайдане вознесли на пик славы ранее почти неизвестных политиков и активистов, которые стали лицами революции.

За три года многие из них сделали стремительные политические карьеры и оказались на вершине власти, а кое-кто уже отошел в тень или оказался в армии в зоне АТО.

ВВС Украина рассказывает о судьбах самых известных участников Евромайдана, которых до этого почти никто не знал.

"Визитка Яроша"

До осени 2013 года об одном из руководителей организации "Тризуб" из Днепропетровской области Дмитрии Яроше знали разве что активисты националистических движений.

Однако уже через год фамилия Ярош стала известна на весь мир, а в России им Герои Евромайдана: куда делись лица протестазапугивали не только детей, но и взрослых.

Во время Евромайдана Дмитрий Ярош возглавил движение "Правый сектор" - своеобразную коалицию радикальных протестующих, о которых вслух начали говорить после силового противостояния на улице Грушевского в январе 2014-го.

СМИ, особенно российские, очень быстро раскрутили бренд "Правого сектора", а сам Ярош стал своеобразным символом силового сопротивления на площади.

После Евромайдана "Правый сектор" сформировал добровольческий корпус для борьбы с пророссийскими боевиками на Донбассе.

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До сих пор "визитная карточка Яроша" является непременным признаком "украинскмх шпионов", которых показывают российские телеканалы.

Против Яроша в России возбудили уголовное дело и пытаются объявить его в международный розыск.

После Евромайдана "Правый сектор" стал партией, а Дмитрий Ярош на выборах Рады был избран в округе в Днепропетровской области.

Image caption Дмитрий Ярош в начале 2015 года был ранен в бою за донецкий аэропорт

"Правый сектор" без своего лидера в списке тогда набрал всего 1,8% голосов.

В боях за донецкий аэропорт в январе 2015 году он получил ранение.

В конце 2015 года после ряда скандалов в движении Дмитрий Ярош оставил "Правый сектор" и заявил о намерении создать новое общественно-политическое движение.

Вскоре он объявил о создании организации "Государственническая инициатива Яроша", о деятельности которой с тех пор было мало что слышно.

Дмитрий Ярош часто бывает в зоне АТО, где до сих пор служит часть членов украинской добровольческой армии, которая стала одним из наследников "Правого сектора".

В Верховной Раде он появляется крайне редко и считается одним из самых больших прогульщиков в парламенте.

Сотник Парасюк

Молодой львовянин Владимир Парасюк до Евромайдана учился и работал во Львове, в свое время был участником местной команды КВН.

После создания "Самообороны Майдана" стал членом одной из "сотен".

Известным на всю страну стал 21 февраля 2014 года, когда вышел на сцену Майдана после достижения соглашения политиков с Виктором Януковичем.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Парасюк (в центре) один из самых вспыльчивых членов Рады

Он заявил, что Майдан не пойдет на компромисс и может с оружием пойти на штурм резиденции Януковича.

В СМИ предполагали, что это могло подтолкнуть Виктора Януковича к побегу из страны, хотя записи камер наблюдения в резиденции свидетельствуют, что он еще раньше собрал вещи с намерением выехать.

После Евромайдана Владимир Парасюк участвовал в боевых действиях в зоне АТО и даже получил ранения.

После Иловайского котла в августе 2014 года стало известно, что Владимир Парасюк раненым попал в плен, а затем его обменяли на других бойцов. При этом утверждали, что в плену его якобы не узнали.

На выборах Рады в октябре 2014 года Владимир Парасюк победил в округе в Львовской области. Хотя он и внефракционный, однако имеет тесные отношения с представителями партии "Укроп".

Депутатская карьера Парасюка запомнилась преимущественно громкими скандалами и драками.

Казак Гаврилюк

Михаил Гаврилюк жил в Черновицкой области и пытался заниматься мелким бизнесом, часто ездил на заработки.

С началом протестов собрал вещи и поехал на Майдан. Там он был почти с первых дней протестов, но прославился 22 января.

Тогда утром на улице Грушевского во время противостояния с силовиками погибли двое протестующих - Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. После чего бойцы "Беркута" пошли в наступление на баррикады, а многих протестующих избили и задержали.

Впоследствии один из бойцов отряда "Ягуар" выложил в сети видео, на котором силовики раздели до гола и выгнали на снег на улице Грушевского голого мужчину с казацким оселедцем.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Михаил Гаврилюк до сих пор придерживается "казацкого стиля"

Это вызвало волну возмущения и даже протесты международных правозащитников.

Вскоре стало известно, что человек на видео - Михаил Гаврилюк, которого после этого в прессе стали называть просто - казак Гаврилюк.

После Евромайдана он занимался волонтерской помощью украинским военным в зоне АТО. На волне популярности и узнаваемости в октябре 2014 года сумел выиграть выборы в Раду в округе в Ирпене от "Народного фронта".

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В мае 2016 года 36-летний Гаврилюк женился на 22-летней девушке, с которой познакомился на Майдане.

Голоса Майдана

До Евромайдана Евгения Нищука знали как театрального актера, а некоторые еще могут помнить его участие в Оранжевой революции, где он был ведущим сцены.

Во время протестов в 2013 году Евгений Нищук снова оказался на сцене и стал своеобразным "голосом Евромайдана".

Почти каждые вечер и ночь он был на сцене, даже в момент кровавого штурма 18 февраля 2014 года.

В первом правительстве Арсения Яценюка Евгений Нищук получил должность министра культуры, приведя в министерство молодую команду культурных деятелей.

Image caption Евгений Нищук уже во второй раз стал министром культуры

Однако после выборов 2014 года места в Кабмине ему не нашлось.

Он пошел служить актером в киевский театр Ивана Франко. Однако после отставки Арсения Яценюка Евгения Нищука вернули в правительство нового премьер-министра Владимира Гройсмана.

Известная певица Руслана, которая также была одним из голосов Евромайдана, в политику не пошла.

На начало 2016 года она была среди лиц антикоррупционного форума Михеила Саакашвили в Киеве, однако в его политическом проекте пока не засветилась.

Лица Автомайдана

До 2013 года киевлянин Дмитрий Булатов занимался бизнесом, в том числе в сфере автопродаж. Увлекался спортом и помогал активистам бороться с продажей алкоголя несовершеннолетним.

С началом Евромайдана Дмитрий Булатов с соратниками начали координировать владельцев автомобилей для помощи протестам. Это движение вскоре получило название Автомайдан.

Копірайт зображення AP Image caption Дмитрий Булатов недавно демобилизировался из ВСУ

Самыми громкими акциями с участием Автомайдана были поездки в резиденции Виктора Януковича в Межигорье, а также других чиновников его команды.

В конце января 2014 года стало известно о похищении Дмитрия Булатова, а через несколько дней его нашли с ранением на голове и синяками. Он сообщил, что его похищали люди с "явно русским акцентом".

Сразу после Евромайдана Дмитрий Булатов стал министром молодежи и спорта, однако его политическая карьера не удалась.

Вскоре после освобождения от должности Дмитрий Булатов ушел в армию и служил в зоне АТО, где получил ранение.

Осенью 2016 года он демобилизовался и с октября начал работать в общественной инициативе "Антикоррупционный монитор", которая следит за прозрачностью системы государственных закупок.

Женский символ протеста

Копірайт зображення AFP Image caption Руслана после Евромайдана осталась в стороне от политики

Одним из женских лиц Евромайдана стала общественная активистка и журналистка Татьяна Чорновил.

Г-жа Чорновил участвовала во многих протестах еще с конца 90-х годов, перед Евромайданом осуществляла ряд расследований относительно резиденции Виктора Януковича в Межигорье.

Она оказалась на Майдане с первых дней протеста. Вечером 25 декабря Чорновил возвращалась домой на автомобиле, ее остановили и жестоко избили. Наравне с избитыми в ночь на 30 ноября студентами, она стала одной из первых пострадавших во время "мирной фазы" протестов.

После Евромайдана Татьяна Чорновил как общественная активистка добивалась проведения люстрации и стала советником министра МВД по вопросам борьбы с коррупцией.

Ее муж в составе добровольческого батальона "Азов" погиб на Донбассе под Иловайском в августе 2014 года. После этого она сама на некоторое время присоединилась к батальону под Мариуполем.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Татьяна Чорновил на протестах после избиения

На выборах 2014 года Татьяна Чорновил по списку "Народного фронта" стала членом парламента.

В Раде она активно продвигала принятие закона о спецконфискации имущества бывших должностных лиц времен Виктора Януковича, который из-за длительных споров до сих пор не рассмотрели.

Еще один избитый активист Евромайдана Игорь Луценко также начал политическую карьеру - стал членом Рады от "Батькивщины".

Его из Александровской больницы 21 января 2014 года похитили вместе с львовским ученым Юрием Вербицким. Тогда Луценко сумел освободиться, а вот Вербицкого замучили до смерти, и он стал третьим погибшим протестующим на площади.

Командиры "Самообороны Майдана"

Командир "Самообороны Майдана" Андрей Парубий после Евромайдана сначала стал секретарем СНБО, а затем спикером Верховной Рады.

Но еще до начала протестов он уже давно был членом парламента и довольно известным политиком.

А вот его заместители в "Самообороне" Николай Величкович и Андрей Левус начали серьезную политическую карьеру именно с Майдана.

Копірайт зображення AFP Image caption Политические лидеры Майдана пока отошли от ключевых должностей во власти

Львовский активист и преподаватель единоборств во Львовском институте физкультуры Николай Величкович после Евромайдана стал заместителем министра внутренних дел, а на выборах 2014 года по списку "Народного фронта" стал членом парламента.

Громких успехов в политике у него не было, но он является президентом федерации украинского боевого искусства гопак.

Еще один львовский активист Андрей Левус после "Самообороны Майдана" стал заместителем председателя СБУ, а на выборах 2014-го по списку "Народного фронта" прошел в парламент.

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С него начался Евромайдан

Мустафа Найем перед Евромайданом был довольно известным в Украине политическим журналистом, который критиковал Виктора Януковича.

21 ноября 2013 года власть неожиданно объявила, что не намерена подписывать 29 ноября на саммите в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с ЕС. В тот вечер именно после поста Найема в Facebook первые сотни людей вышли на Майдан Независимости протестовать.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Журналист Мустафа Найем первый призвал выйти на на Майдан

"Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей", - написал тогда журналист.

После отстранения Виктора Януковича Мустафа Найем ушел в политику. На выборах 2014 года был избран в Раду по списку БПП. Со стартом патрульной полиции был координатором нескольких проектов, в частности в Закарпатье и на Донбассе.

В 2016 году он, как и его коллеги по фракции Сергей Лещенко и Светлана Залищук, принимали активное участие в антикоррупционных форумах Михеила Саакашвили.

Но летом 2016 года г-н Найем присоединился к другой партии - "Демократическому альянсу", - не сумев договориться о совместном проекте с Саакашвили.

Большинство самых известных лиц-символов Евромайдана пошли в политику и на постреволюционной волне стали членами Рады, а революция стала для них хорошим политическим трамплином.