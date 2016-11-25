Черная пятница: правила игры

Копірайт зображення Getty Images Image caption Скидки в магазинах часто действуют не только в пятницу

Как каждый понедельник мы ожидаем начала новой жизни, так в Черную пятницу почему-то ждем единственного шанса скупить все и уверены, что предложения магазинов будут выгодными.

Ну а вообще, приобрести что-то на распродаже в Черную пятницу - это модно или выгодно?

Ежегодно в этот день с нами происходит одно и то же. Ожидания не совпадают с предложениями продавцов.

Трудно балансировать между нужными покупками и удовольствием от траты денег. Хочется почувствовать, что ты таки можешь позволить купить себе все, что угодно.

Кто-то уже снимает деньги с банковских карточек, чтобы уберечь себя от истерии и не обанкротиться 25 ноября. Но если вы знаете "правила игры", ваши шансы на выигрыш растут.

Это не один день

Черная пятница - на самом деле не только пятница, далеко не всегда самые выгодные предложения и это касается не только вещей.

"День Ч" - только один из первых дней зимних распродаж.

Цены именно в этот день совсем не обязательно самые низкие. Особенно в украинских торговых центрах и магазинах дорогих брендов и украшений.

И за рубежом, и в Украине скидки в магазинах часто начинаются раньше, уже с понедельника, и могут продолжаться еще в течение выходных после Черной пятницы.

Однако до пятницы, то ли в знак уважения к традиции, то ли для экономии средств на рекламу, магазины не объявляют о специальных предложениях красноречивыми цифрами на витринах.

О них можно узнать непосредственно от продавцов или на страницах магазинов в соцсетях.

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Если говорить именно об украинских дизайнерах, то не все в принципе устраивают сезонные распродажи со скидкой до -70%.

Речь идет именно о дизайнерах, которые шьют один-два экземпляра каждой модели в коллекции, а не об украинских брендах.

Поэтому если кто-то из ваших любимых дизайнеров предлагает -30% в ЧП, это может быть вполне выгодным предложением.

Некоторые украинцы даже предлагают забронировать свой товар накануне "дня Ч". А выкупить его в пятницу уже со скидкой - и почувствовать свою принадлежность к старой доброй американской традиции.

Вообще в Черную пятницу выгодно покупать вещи из лимитированных коллекций, чтобы не бояться, что до предновогодних скидок разберут именно ваш размер.

В этом году в Украине в Черную пятницу скидки предлагают не только магазина одежды, косметики или техники, но и салоны красоты, спортивные клубы и автозаправки. Можно "поймать" также скидки на тренинги и семинары, подписки на СМИ, билеты на транспорт. Скидки здесь могут быть действительно уникальным шансом. Вряд ли под Новый год можно будет дешевле сделать новую прическу у дорогого стилиста или купить сертификат на тренинг по публичным выступлениям.

Как пережить это выгодно

Если вы из тех, кто занимает очередь в магазин перед открытием, любит адреналин гонок за своим размером, толчею у касс, спонтанные покупки в интернете и бесконечные перепродажи своих "провалов", специально готовиться к "Дню Ч" вам не нужно.

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Если все это - стресс для вас, но очень хочется шопинга и выгодных предложений, готовьтесь.

Составьте бюджет и список желаемых вещей. Лучше буквально записать бренды, размеры и артикулы, по которым эти вещи можно быстро найти на сайте или просто спросить у продавца в магазине и купить сразу.

Если вы консерватор и покупаете в магазинах, а не онлайн, то приходите утром.

Выбирайте в первую очередь то, чего у вас действительно нет, что вы не можете позволить себе без скидки.

Например, вместо четвертых джинсов привычной для вас модели, седьмого черного платья и двенадцатого летнего, третьих Converse можно купить фотоаппарат, на который никак не удается отложить деньги, потому что четвертые джинсы всегда нужны.

• "Попробуй, прежде чем покупать" - важное правило бизнеса

Стоит мониторить цены в магазинах до скидок, чтобы не купиться на 20% скидку на товар, цену которого подняли на 30% накануне распродажи.

Более того, следите за коллекциями. В "День Ч" магазины могут выставить модели предыдущих лет, которые не удалось продать ранее. Так же действуют и мультибрендовые сайты.

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Не огорчайтесь, что сайты в Европе или США не осуществляют доставку в Украину, или она дорого стоит. Во-первых, есть специальные сервисы, которые доставляют товары в Украину. Во-вторых, можно заказать вещи на адрес друзей, проживающих в Европе или Америке. Они вас должны понять.

У вас будут второй и третий шансы отовариться выгодно и получить удовольствие от траты денег.

После Черной пятницы начинается Киберпонедельник - день скидок в онлайн-магазинах США.

Информацию о лучших предложениях на все эти дни в онлайн-магазинах Европы и Америки легко найти в интернете.

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А уже в декабре начинаются сезонные скидки. Ближе к Новому году и Рождеству они достигнут максимальной отметки в -70-80%.

В Черную пятницу такие предложения в украинских магазинах найти достаточно сложно. Поэтому приберегите деньги и на этот период.