"Друг Путина" стал кандидатом в президенты Франции

Копірайт зображення AFP Image caption Фийон подружился с Владимиром Путиным, когда они оба были премьер-министрами

В воскресенье вечером французские избиратели приняли участие во втором и последнем туре первичных выборов по американскому образцу, чтобы определить наиболее популярного кандидата от правоцентристских сил на предстоящих в будущем году президентских выборах.

Победу на праймериз Республиканской партии одержал бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

Французская пресса не первый день и не первый месяц называет Фийона "путинофилом", а иногда и просто другом российского президента Владимира Путина.

Фийон, по информации французских СМИ, подружился с Путиным после 2007 года.

Политики обращаются другу к другу на "ты", пишет Le Monde. По словам газеты, их личные встречи регулярно затягиваются, несмотря на протокол. В 2008 году, когда Фийон приехал с официальным визитом в резиденцию Путина в Сочи, визит закончился уже после официальных переговоров в бильярдной комнате.

В 2014 году газета L'Express писала, что президент Путин, услышав о том, что у Фийона скончалась мать, прислал ему вместе с соболезнованиями бутылку вина 1931 года - именно в этом году родилась мать французского политика.

При этом сам Фийон в интервью France Inter настаивал, что речь идет не о дружбе.

Путин, узнав, что Фийон лидирует в первом туре праймериз, назвал его "безусловно, в высшей степени профессионалом".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Французская газета 20 minutes называет Франсуа Фийона "путинофилом, а не русофилом"

Планы Фийона в том, что касается отношений с Россией, весьма схожи с предложениями лидера крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен и идут вразрез с пронатовской политикой бывшего президента Николя Саркози и теперешнего лидера Франции Франсуа Олланда.

В планах Фийона, правда, нет ничего нового, так как это лишь продолжение курса, установленного Шарлем де Голлем.

Фийон - убежденный голлист и давно уже разделяет точку зрения покойного генерала, согласно которой Франция должна проводить свой собственный курс между Востоком и Западом.

На вопрос, не озабочен ли он обещаниями Дональда Трампа установить крепкие отношения с Россией, Фийон ответил, что он не только не озабочен, а напротив, приветствует подобные планы.

Франсуа Фийон считает, что американская политика последнего времени была губительна, так как Вашингтон пытался изолировать Москву из-за ситуации в Украине и оказывал на Россию давление в том, что касается стран Балтии.

Во время дебатов в ходе праймериз Фийон заявил: "Мы союзники Соединенных Штатов, мы разделяем с Соединенными Штатами наши ценности, чего нельзя сказать о России". Однако он добавил, что готов восстановить связи с Россией, и помочь ей укрепиться в Европе.

Фийон подверг резкой критике политику Франсуа Олланда по отношению к Москве. Именно такие действия, сказал Фийон, вынуждают Россию занимать "более жесткую позицию, самоизолироваться и пробуждают в ней националистические рефлексы".

Франсуа Фийон - частый гость международного дискуссионного клуба на Валдае.

В 2013 году Фийон признался, что часто видит, как проходят дипломатические переговоры, но "с Владимиром Путиным подобные дискуссии длятся дольше, они более спонтанны, более живые и, само собой, более конструктивные".

Копірайт зображення AFP Image caption В конце ноября британская Times высказывала опасения, что избрание Фийона президентом нанесет удар по европейской солидарности в отношении Москвы

В ответ на критику своих теплых отношений с российским президентом Фийон тогда же сказал: "Наши судьбы тесно связаны, как сказал генерал де Голль во время своего визита в Россию в 1966 году. Де Голль разговаривал со Сталиным, а нам нельзя работать вместе с президентом Путиным?"

К России, говорит Фийон, следует относиться как к великой державе и отдавать ей дань уважения, не скрывая при этом наличие разногласий.

В октябре 2016 года, в интервью телеканалу France 2 он сказал: "Мы знаем, что Россия - не демократическая страна; мы знаем, что российский режим нестабилен и опасен. Вопрос стоит следующим образом: должны ли мы продолжать провоцировать русских, отказываться проводить с ними какой бы то ни было диалог, вынуждая их становиться все более и более агрессивными и все менее и менее европейцами?"

Критикуя теперешнюю политику Запада по отношению к России, он сказал: "Мы предпочитаем политику железной руки, а не партнерство; мы выбираем вопросы морали, а не геополитики".

По его мнению, Европа должна прекратить преследовать Москву за аннексию Крыма и перестать возлагать на Россию вину за военные действия на востоке Украины.

В том, что касается Сирии, Фийон считает, что Запад должен сотрудничать с Ираном и оказывать помощь режиму президента Башара Асада, несмотря на все его недостатки, так как иначе Сирия может оказаться под контролем исламистов.

"Следует радоваться, что она (Россия. - Ред.) вмешалась (в сирийский конфликт. - Ред.). Иначе нам бы пришлось иметь дело с еще более мощным "Исламским государством", - заявил Фийон.

В конце ноября британская Times писала, что многие дипломаты опасаются, что, если Фийон будет избран президентом Франции, это нанесет удар по европейской солидарности в том, что касается санкций, наложенных на Россию в связи с ее политикой по отношению к Украине.

Le Monde напоминает, что Фийон резко критиковал отмену поставок России французских вертолетоносцев "Мистраль".

Французская газета 20 minutes называет Франсуа Фийона "путинофилом, а не русофилом".