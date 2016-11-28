"Друг Путина" стал кандидатом в президенты Франции
В воскресенье вечером французские избиратели приняли участие во втором и последнем туре первичных выборов по американскому образцу, чтобы определить наиболее популярного кандидата от правоцентристских сил на предстоящих в будущем году президентских выборах.
Победу на праймериз Республиканской партии одержал бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.
Французская пресса не первый день и не первый месяц называет Фийона "путинофилом", а иногда и просто другом российского президента Владимира Путина.
Фийон, по информации французских СМИ, подружился с Путиным после 2007 года.
Политики обращаются другу к другу на "ты", пишет Le Monde. По словам газеты, их личные встречи регулярно затягиваются, несмотря на протокол. В 2008 году, когда Фийон приехал с официальным визитом в резиденцию Путина в Сочи, визит закончился уже после официальных переговоров в бильярдной комнате.
В 2014 году газета L'Express писала, что президент Путин, услышав о том, что у Фийона скончалась мать, прислал ему вместе с соболезнованиями бутылку вина 1931 года - именно в этом году родилась мать французского политика.
При этом сам Фийон в интервью France Inter настаивал, что речь идет не о дружбе.
Путин, узнав, что Фийон лидирует в первом туре праймериз, назвал его "безусловно, в высшей степени профессионалом".
Планы Фийона в том, что касается отношений с Россией, весьма схожи с предложениями лидера крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен и идут вразрез с пронатовской политикой бывшего президента Николя Саркози и теперешнего лидера Франции Франсуа Олланда.
В планах Фийона, правда, нет ничего нового, так как это лишь продолжение курса, установленного Шарлем де Голлем.
Фийон - убежденный голлист и давно уже разделяет точку зрения покойного генерала, согласно которой Франция должна проводить свой собственный курс между Востоком и Западом.
На вопрос, не озабочен ли он обещаниями Дональда Трампа установить крепкие отношения с Россией, Фийон ответил, что он не только не озабочен, а напротив, приветствует подобные планы.
Франсуа Фийон считает, что американская политика последнего времени была губительна, так как Вашингтон пытался изолировать Москву из-за ситуации в Украине и оказывал на Россию давление в том, что касается стран Балтии.
Во время дебатов в ходе праймериз Фийон заявил: "Мы союзники Соединенных Штатов, мы разделяем с Соединенными Штатами наши ценности, чего нельзя сказать о России". Однако он добавил, что готов восстановить связи с Россией, и помочь ей укрепиться в Европе.
Фийон подверг резкой критике политику Франсуа Олланда по отношению к Москве. Именно такие действия, сказал Фийон, вынуждают Россию занимать "более жесткую позицию, самоизолироваться и пробуждают в ней националистические рефлексы".
Франсуа Фийон - частый гость международного дискуссионного клуба на Валдае.
В 2013 году Фийон признался, что часто видит, как проходят дипломатические переговоры, но "с Владимиром Путиным подобные дискуссии длятся дольше, они более спонтанны, более живые и, само собой, более конструктивные".
В ответ на критику своих теплых отношений с российским президентом Фийон тогда же сказал: "Наши судьбы тесно связаны, как сказал генерал де Голль во время своего визита в Россию в 1966 году. Де Голль разговаривал со Сталиным, а нам нельзя работать вместе с президентом Путиным?"
К России, говорит Фийон, следует относиться как к великой державе и отдавать ей дань уважения, не скрывая при этом наличие разногласий.
В октябре 2016 года, в интервью телеканалу France 2 он сказал: "Мы знаем, что Россия - не демократическая страна; мы знаем, что российский режим нестабилен и опасен. Вопрос стоит следующим образом: должны ли мы продолжать провоцировать русских, отказываться проводить с ними какой бы то ни было диалог, вынуждая их становиться все более и более агрессивными и все менее и менее европейцами?"
Критикуя теперешнюю политику Запада по отношению к России, он сказал: "Мы предпочитаем политику железной руки, а не партнерство; мы выбираем вопросы морали, а не геополитики".
По его мнению, Европа должна прекратить преследовать Москву за аннексию Крыма и перестать возлагать на Россию вину за военные действия на востоке Украины.
В том, что касается Сирии, Фийон считает, что Запад должен сотрудничать с Ираном и оказывать помощь режиму президента Башара Асада, несмотря на все его недостатки, так как иначе Сирия может оказаться под контролем исламистов.
"Следует радоваться, что она (Россия. - Ред.) вмешалась (в сирийский конфликт. - Ред.). Иначе нам бы пришлось иметь дело с еще более мощным "Исламским государством", - заявил Фийон.
В конце ноября британская Times писала, что многие дипломаты опасаются, что, если Фийон будет избран президентом Франции, это нанесет удар по европейской солидарности в том, что касается санкций, наложенных на Россию в связи с ее политикой по отношению к Украине.
Le Monde напоминает, что Фийон резко критиковал отмену поставок России французских вертолетоносцев "Мистраль".
Французская газета 20 minutes называет Франсуа Фийона "путинофилом, а не русофилом".