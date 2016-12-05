"Компромат" Онищенко - в вопросах и ответах

Копірайт зображення EPA Image caption Александр Онищенко профессионально занимается конным спортом

Заявление депутата-беглеца Александра Онищенко о намерении обнародовать компромат на высших должностных лиц Украины обсуждают в парламенте, социальных сетях и СМИ. Некоторые из них уже делают прогнозы о том, что новый "кассетный скандал" может иметь серьезные последствия в политической жизни страны.

ВВС Украина подытоживает в вопросах и ответах обвинения в адрес бизнесмена и депутата, а также содержание скандала по компромату на власть.

Что известно об Александре Онищенко и его бизнесе?

Александр Онищенко является депутатом парламента двух последних созывов, бизнесменом, состояние которого Forbes оценивал в 27 млн ​​долларов, а также президентом Федерации конного спорта Украины и руководителем нескольких благотворительных фондов.

По образованию - военный, окончил Харьковское военное училище тыла, однако сразу же после окончания начал заниматься предпринимательской деятельностью.

В 2008 году получил экономическое образование в Национальном транспортном университете.

Газовым бизнесом начал заниматься в начале 2000-х.

Впервые стал депутатом Киевского областного совета от Партии регионов в 2010 году. В 2012-м выиграл выборы в мажоритарном округе №93 Киевской области, куда входят Богуславский, Мироновский и Кагарлицкий районы, также при поддержке Партии регионов.

Сейчас является депутатом фракции "Воля народа" и входит в комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной безопасности и ядерной политики.

Президент Федерации конного спорта Украины с 2002 года, сам участвует в соревнованиях, в том числе международных. В 2008 году принимал участие в Олимпиаде в Китае, в 2012 - в Лондоне, в 2016 году планировал участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, однако не был включен в украинскую делегацию из-за открытия против него уголовного дела.

Его "меценатская организация" TOP Ukraine является, в частности, организатором конкурсов красоты "Мисс Украина" и "Мисс Украина-Вселенная".

В прошлогоднем рейтинге самых богатых украинцев от Forbes Александр Онищенко занимает 97-ю позицию. Его состояние оценили в 27 млн ​​долларов.

Согласно декларации, размещенной на сайте Верховной Рады Украины, депутат получил более 33 млн грн, из которых 30 млн - от отчуждения движимого и недвижимого имущества.

Однако он не подал электронную декларацию за 2015 год. Как пояснил сам Онищенко, все его документы находятся в Национальном антикоррупционном бюро, поэтому он не может выполнить требование закона.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Александр Онищенко еще со времен депутатства в Киевсовете занимался благотворительной деятельностью

В чем обвиняет депутата Национальное антикоррупционное бюро?

5 июля 2016 года парламент дал согласие на задержание и привлечение Александра Онищенко к уголовной ответственности.

Его обвиняют в "присвоении государственного имущества в особо крупных размерах, совершенном в составе преступной организации с привлечением ряда фиктивных предприятий".

Силовики говорят, что максимальная санкция по обвинению, предъявленному г-ну Онищенко, составляет 12 лет лишения свободы.

Председатель НАБУ Артем Сытник называл преступную схему, в создании которой обвиняют Александра Онищенко, "достаточно простой".

По его словам, подконтрольные ему предприятия добывали газ по договорам совместной деятельности с государственной компанией "Укргаздобыча". Добытый газ на фиктивных биржах продавали фирмам-посредникам по значительно заниженной цене.

Эти фирмы сбывали его на рынке уже по значительно более высокой цене. Разницу в стоимости, говорят в НАБУ, переводили в наличные и присваивали инициаторы схемы.

Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что в результате "преступных действий г-на Онищенко и подконтрольной ему преступной организации" государству был нанесен ущерб на сумму 1 613 224 251 грн.

Впрочем, силовики говорят, что общая сумма убытков даже больше: вместе с неоплаченными рентными платежами она составляет почти 3 млрд грн.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрий Луценко говорит, что ему ничего не известно о передаче Александром Онищенко спецслужбам других стран каких-то материалов

9 августа 2016 года Соломенский районный суд Киева разрешил задержание и арест Александра Онищенко, но в это время депутат уже находился за пределами Украины.

10 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило его в розыск.

19 октября 2016 года НАБУ сообщило о том, что выявило наличие у Александра Онищенко паспорта гражданина Греции.

Как Александр Онищенко оценивает обвинения в свой адрес?

Александр Онищенко заявил, что уголовное преследование против него связано с попыткой отнять у него бизнес.

"Со мной давно ведут переговоры, чтобы я продал свой бизнес. Это все делается для того, чтобы "отжать" бизнес", - заявил он в интервью телеканалу Интер в июне.

22 июня 2016 года Александр Онищенко подал в суд на Генеральную прокуратуру Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины и требует опровержения заявления руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, который назвал его организатором преступной схемы.

29 июля он сообщил через прессу, что находится в Великобритании и намерен просить политического убежища.

В чем Александра Онищенко подозревает СБУ?

1 декабря 2016 года СБУ сообщила, что в отношении Александра Онищенко расследуется уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а также - о факте получения Онищенко гражданства России.

Начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук заявил, что украинским спецслужбам известны его контакты с Федеральной службой безопасности РФ.

По его словам, "Онищенко получил паспорт гражданина Российской Федерации и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине".

Я развею мифы о газовом деле Александр Онищенко

СБУ пока не выдвигала подозрений Александру Онищенко.

Какойкомпромат на руководителей страны обещает обнародовать депутат-беглец?

В то же время, когда СБУ говорило о подозрении в государственной измене, Александр Онищенко заявил, что передал спецслужбам США материалы, которые могут компрометировать президента Петра Порошенко и других украинских чиновников.

Александр Онищенко заявил, что передал компромат на президента спецслужбам США лично, встретившись с представителями в одной из европейских стран.

Он утверждает, что имеет аудиозаписи из кабинета президента Порошенко, которые он делал в течение года, воспользовавшись диктофоном в наручных часах.

Александр Онищенко настаивает на том, что долгое время имел доверительные отношения с Петром Порошенко и тесно сотрудничал с ним.

Пока сами записи нигде не обнародованы, однако Александр Онищенко грозит обнародовать их на пресс-конференции.

"Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к Украине и народу. Я как-никак два года плотно шел с ним и хорошо его знаю", - заявил он.

"Я развею мифы о газовом деле", - уверяет бизнесмен.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Онищенко обещает большие объемы "компромата" против высшего руководства Украины

Он утверждает, что имеет доказательства коррупционных действий, а именно: вымогательства взятки от него во время избрания его депутатом Верховной Рады; скупки голосов депутатов во время важных голосований в парламенте; финансовых сделок в пользу бизнеса Петра Порошенко; финансирования дискредитации в прессе бывшего главы правительства Арсения Яценюка; попыток перекупить телеканал "112.Украина".

В частности, Онищенко утверждает, что избрание его народным депутатом стало возможным после того, как он заплатил высокопоставленному парламентарию $6 млн. А также - то, что на клеветническую кампанию против экс-премьера было потрачено около ц млн ежемесячно почти в течение года.

Он также утверждает, что заявление СБУ о подозрениях в государственной измене - это месть за его заявления в прессе о скупке голосов в парламенте.

Об имеющихся у него материалах Александр Онищенко сообщил, в частности, на российском телеканале "Россия-1", британскому изданию "Independent", владельцем которого с 2010 года является российский бизнесмен Александр Лебедев, а также в ряде украинских СМИ.

Почему возник конфликт между Александром Онищенко и его адвокатом?

Александр Онищенко резко критикует своего адвоката Алексея Цыганкова, считая, что он действует в интересах не своего клиента, а правоохранительных органов, называет его "засланным казачком".

В октябре 2016 года следователи задерживали г-на Цыганкова для проведения следственных действий по делу, не связанному с "Укргаздобычей", изъяли мобильный телефон, а 1 декабря обнародовали в прессе смс-переписки адвоката с неназванным лицом. Этот разговор, по мнению СБУ, подтверждает, в частности, получение Онищенко российского гражданства.

А. Онищенко со всем его "компроматом" ждут в Украине правоохранительные органы, в том числе НАБУ, ГПУ, СБУ - с распростертыми объятиями Пресс-служба администрации президента Украины

Алексей Цыганков утверждает, что в его адрес поступили угрозы, в том числе через комментарии в СМИ и социальных сетях.

В частности, адвокат выражал мнение о том, что его клиент пошел на сговор с правительственными структурами США с целью уклониться от ответственности по "газовому делу".

"Суть проста, я вам - материалы на президента страны Украина, а вы мне, дорогие американцы, гарантии, что меня в рамках газового дела НАБУ беспокоить не будет, как и в деле подкупа депутатов", - написа в Facebook.

Ранее Александр Онищенко заявлял, что адвоката Алексея Цыганкова ему "направил" депутат парламента от БПП Александр Грановский якобы для того, чтобы он был "переговорщиком и координатором" между ним и правоохранителями.

Однако Александр Грановский написа, что это - неправда и что с Онищенко лично не знаком.

Как комментируют деятельность Александра Онищенко в АП и других ведомствах?

В администрации президента Украины так отреагировали на обещания Александра Онищенко: "А. Онищенко со всем его "компроматом" ждут в Украине правоохранительные органы, в частности НАБУ, ГПУ, СБУ - с распростертыми объятиями". Такой ответ получило агентство УНИАН на свой запрос.

Еще в сентябре в АП заявили, что обнародованная Александром Онищенко информация о попытках приобрести телеканал "112 Украина" не соответствует действительности.

Пока я это рассматриваю как обычную пиар-защиту человека, подозреваемого и разыскиваемого за особо тяжкие преступления Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины

"Информация, распространенная рядом беглецов, которые имеют проблемы с законом, не соответствует действительности и направлена на отвлечение внимания от расследования в отношении этих лиц", - говорится в сообщении пресс-службы президента, которую цитировало издание "Українська правда".

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что следствие не имеет никаких подтверждений заявлениям о передаче спецслужбам США каких-либо документов.

"Давал ли г-н Онищенко хоть какие-то документы в американские спецслужбы? Мне вообще не известно. Не думаю. Нет, нам не известно ни о каких документальных подтверждениях заявлений Онищенко. Нет, нам не известно о передаче им этих документальных подтверждений в любую из спецслужб, с которыми мы сотрудничаем. Пока я это рассматриваю как обычную пиар-защиту человека, подозреваемого и разыскиваемого за особо тяжкие преступления", - заявил Юрий Луценко журналистам 1 декабря.

Посольство США в Украине сообщило, что, как правило, не дает комментарии на темы, связанные с правоохранительной деятельностью.

"Следует также помнить, что вся эта информация пошла от одного определенного человека, и как говорят в Америке "consider the source" (учитывайте, кто говорит)", - заявили в посольстве изданию ZN.ua.

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили считает, что деятельность Александра Онищенко в последнее время объясняется тем, что он не смог договориться с президентом.

"На Онищенко никто не хотел открывать дело. Порошенко не хотел сажать Онищенко. НАБУ, не до конца подконтрольное Порошенко, занялось Онищенко. Порошенко не хотел сажать Онищенко, но НАБУ им загорелось. Остальные органы дали ему возможность уехать из страны", - считает Михеил Саакашвили.

"Он обижается на Порошенко, ибо до конца не сдержал слова, чтобы его не трогали. А Порошенко ничего не мог сделать, потому что дело расследовало НАБУ во главе с Сытником", - сказал экс-руководитель Одесской области, который долгое время обвиняет высшее руководство государства в недостаточной борьбе с коррупцией.