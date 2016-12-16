2016: год "звездных" утрат

Копірайт зображення AP Image caption В 2016 году мир музыки потерял Дэвида Боуи

В 2016 году умерло большое число известных людей, и многие считают его в этом смысле необычайно трагичным и даже аномальным.

Мы простились действительно со многими известными людьми из мира музыки, политики и спорта: Дэвид Боуи, Принц, Нэнси Рейган, Мохаммед Али, сэр Джордж Мартин, Леонард Коэн… Список можно продолжать.

В апреле этого года редактор ВВС Ник Серпелл, отвечающий за написание некрологов, решил проверить, действительно ли 2016 год был настолько аномален, как об этом писали в соцсетях.

Для этого ему пришлось подсчитать количество опубликованных на сайте ВВС и прозвучавших в ее эфире некрологов с января по март, начиная с 2012 года.

Некрологи

Первоначальный анализ показал, что количество некрологов в первые три месяца 2016 года действительно было в этом смысле аномальным.

В первом квартале 2016 года умерло примерно в два раза больше знаменитостей, чем в первые три месяца предыдущих трех лет, и в пять раз больше по сравнению с тем же периодом 2012 года.

Конечно, это не научное исследование, а лишь простой подсчет количества некрологов, прозвучавших и опубликованных на ВВС.

Однако надо учесть, что ВВС не публикует некролог каждому известному человеку.

При этом Ник Серпелл считал только заранее приготовленные некрологи, а не те, что были написаны и опубликованы по горячим следам.

Тут же возникает и вопрос, кого относить к знаменитостям. Например, кончина известнейшего в США комика и телепродюсера Дэвида Геста не была отмечена некрологом ВВС.

Копірайт зображення AFP Image caption Леонард Коэн ушел из жизни в ноябре этого года, успев выпустить свой новый альбом

Так стал ли 2016 год необычайно трагичным для знаменитостей? Ник Серпелл утверждает, что все-таки нет.

"Вторая половина 2016 года практически не отличалась от последних шести месяцев предыдущих четырех - пяти лет", - говорит он.

То есть взлет количества смертей, которые он наблюдал в первые три месяца 2016 года, не был продолжительным и не стал характерным для года в целом.

Тем не менее в 2016 году ВВС приготовила на 30% больше некрологов, чем годом раньше.

Подводя итог этому небольшому исследованию, можно сказать, что в 2016 году умерло действительно больше знаменитостей, чем в предыдущие годы, но лишь резкий скачок смертей в первые три месяца выделяет его из предыдущих лет.

Ник Серпелл считает, что увеличение числа некрологов вряд ли можно назвать неожиданным, поскольку прошло полвека с тех пор, как в 1960-х годах широкую популярность приобрело телевидение и расцвела поп-культура. Все это привело к стремительному росту числа знаменитостей.

Так что нам придется привыкнуть к тому, что теперь мы чаще будет встречать некрологи известным людям.

Некрологи ВВС в разные годы:

2012: в этом году от нас ушли такие известные люди, как певица Уитни Хьюстон, астронавт Нил Армстронг, музыкант Рави Шанкар, британский парикмахер и предприниматель Видал Сассун, путешественник Гор Видал, мультипликатор Джерри Андерсон. Всего за этот год ВВС опубликовала 16 заранее подготовленных некрологов.

2013: в этом году скончались такие люди как президент Венесуэлы Уго Чавес, британский актер Питер О'Тул, Нельсон Мандела, Маргарет Тэтчер, певец Лу Рид. Всего 24 некролога.

2014: в этом году умерли израильский премьер-министр Ариэль Шарон, португальский футболист Эйсебио, певец Джо Кокер, писатель Габриэль Гарсиа Маркес, актер Робин Уильямс. Всего 29 некрологов.

2015: этот год стал последним для певца Демиса Руссоса, актера Омара Шарифа, легендарного блюзмена Би Би Кинга, британского актера сэра Кристофера Ли. Всего 32 некролога.

2016: в этом году мы простились с Нэнси Рейган, музыкантами Дэвидом Боуи, Леонардом Коэном и Грегом Лейком, боксером Мохаммедом Али, кубинским лидером Фиделем Кастро, бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом, египетским политиком и бывшим госсекретарем ООН Бутросом Бутрос-Гали. Всего 42 некролога.