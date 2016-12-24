Что произошло на Светлодарской дуге?

Копірайт зображення Міністерство оборони України Image caption На Светлодарской дуге продолжаются артиллерийские обстрелы

В течение последних шести дней на участке линии соприкосновения близ Дебальцево произошло сразу несколько боевых столкновений, которые сопровождались массированным применением артиллерии и минометов, а также пехотными атаками.

Это повлекло за собой потери с обеих сторон и определенное изменение тактической обстановки на участке фронта под названием "Светлодарская дуга".

Наступление

Светлодарска дуга - линия обороны, куда зимой 2015 года отошли из Дебальцево силы АТО.

С тех пор здесь периодически происходит обострение ситуации и взаимные обстрелы - район имеет стратегическое значение для обеих сторон. На подконтрольной Украине территории - в Светлодарске - расположена Углегорская ТЭС. По другую сторону линии соприкосновения - Дебальцево. По прямой до него не более 10 км.

Копірайт зображення Google Maps Image caption Стрелкой указан лес, за захват позиций в котором идут бои

18 декабря в этом районе произошло резкое обострение ситуации. Минобороны Украины сначала сообщило, что силы сепаратистов после мощного артиллерийского обстрела пытались захватить две позиции сил АТО.

Однако позже секретарь СНБО Александр Турчинов, который лично посетил Светлодарскую дугу, заявил, что украинские военные на самом деле контратаковали и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

В то же время сепаратистские медиа сообщили о том, что украинская армия пыталась прорвать линию обороны "ЛНР" и выйти к Дебальцево.

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption Стороны конфликта договорились в Минске о перемирии на новогодние праздники

Из сообщений, предоставленных обеими сторонами котфликта, а также опубликованных в социальных сетях, можно сделать вывод, что в воскресенье украинские бойцы провели наступательную операцию и захватили несколько опорных пунктов сепаратистов, расположенных в лесу недалеко от сел Калиновка и Логвиново (подконтрольная "ЛНР" территория). Представители незаконных формирований эти позиции называли "Кикимора", "Крест", "Звезда".

Украинские военнослужащие попытались закрепиться на новых позициях, а "ЛНРовцы" - выбить их оттуда. С украинской стороны были задействованы бойцы 54-й бригады, включая 25-й батальон, - это бывший батальон территориальной обороны "Киевская Русь", сформированный из жителей Киевской области.

По данным Минобороны, силам АТО удалось отбить несколько атак, после чего начались массированные обстрелы, которые с перерывами длятся уже шесть дней. Украинские артиллеристы ведут ответный огонь.

В то же время боевики утверждают, что им удалось отбить "Кикимору".

Командир минометного расчета 54-й бригады Лера Бурлакова написала в Facebook с места событий 21 декабря: "На Светлодарской дуге весело уже четвертые сутки. Очень хочется не то, что спать или отдохнуть - выдохнуть. Знать наверняка, что у тебя, скажем, есть точно час, в течение которого не нужно будет куда-то бежать. Он один стоил бы десяти часов такого же затишья в постоянном ожидании продолжения".

Потери

Копірайт зображення Міністерство оборони України Image caption Поступают сообщения о значительных потерях с обеих сторон

Наступательная операция привела к наибольшим потерям украинской армии за последние пять месяцев. Только 18 декабря полковник Андрей Лысенко сообщил о пяти погибших бойцах, шести раненых и десяти контуженных.

Однако в последующие дни потери продолжали рости - всего за период боев на Светлодарской дуге с 18 января погибло восемь украинских военнослужащих, несколько десятков получили ранения.

В то же время в Минобороны Украины сообщили о десятках погибших и раненых со стороны "ЛНР". Андрей Лысенко в пятницу со ссылкой на данные разведки заявил, что "20-21 декабря тела погибших оккупантов из больницы Дебальцево в морг Енакиево вывозили более десяти автомобилей".

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" эти цифры отрицают, утверждая, что в результате "попыток прорыва" силы АТО только за минувшие сутки потеряли "до сотни убитыми и ранеными, подбито несколько единиц бронетехники".

Пленные

Копірайт зображення EPA Image caption Боевики "ЛНР" возле своих позиций на Светлодарской дуге

В четверг вечером СМИ сепаратистов сообщили, что их силам на Светлодарской дуге удалось взять в плен трех украинских военнослужащих.

Позже несколько украинских волонтеров и блогеров рассказали, что сепаратисты начали рассылать видео и фото с изображением замученных пленных бойцов АТО. Эти же материалы были якобы разосланы и ряду украинских СМИ.

Аутентичность этих материалов не подтверждена.

Полковник Лысенко в ответ заявил, что руководству АТО известно только об одном пленном.

"18 декабря во время активной фазы на Светлодарской дуге один из военнослужащих был ранен и попал в плен. Больше военнослужащих, которые оказались в плену, у нас нет. По крайней мере, по информации, которую передают командиры подразделений, держащие оборону на линии соприкосновения", - рассказал в пятницу представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, данных о том, жив ли украинский пленный, пока нет. "Таких данных пока нет, мы должны установить его судьбу", - подчеркнул Лысенко.

Новогоднее перемирие

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption Стороны конфликта договорились в Минске о перемирии на новогодние праздники

С 24 декабря на востоке Украины запланировано введение бессрочного перемирия, сообщил в пятницу пресс-центр АТО со ссылкой на украинских представителей в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

"21 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске приняла решение о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в преддверии новогодних праздников начиная с 00.00 24 декабря 2016 года", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтверждают и СМИ сепаратистов со ссылкой на "главу делегации ДНР на Минских переговорах" Дениса Пушилина.

"Контактная группа договорилась прекратить огонь на новогодние и рождественские праздники. Посмотрим, что из этого получитсяя", - отметил Денис Пушилин.

СЦКК поддерживает тесное взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для осуществления контроля и верификации режима тишины.

"Установлена особая оперативная связь со всеми руководителями мониторинговых групп и руководством миссии. Ежедневно проводятся совместные трехсторонние брифинги, на которых обсуждаются все критические вопросы и определяются пути их решения", - рассказали в пресс-центре штаба АТО.

Во время перемирия планируют провести ремонт поврежденных объектов инфраструктуры.