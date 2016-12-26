10 лет iPhone: как телефон стал умным

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9 января 2007 один из самых влиятельных предпринимателей на планете объявил о новом продукте, которому суждено было стать самым прибыльным в истории.

Это был, конечно же, iPhone. Этот гаджет во многом определил современную экономику.

На лицо очевидная рентабельность товара: только две или три компании в мире зарабатывают столько же, сколько Apple имеет лишь с продажи iPhone.

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Очевидно, что компания создала новую категорию продукта: смартфон. iPhone и его последователи стали вещю, которой не было ещё 10 лет назад, но которую теперь хочет купить большая часть человечества. Также iPhone трансформировал рынки программного обеспечения, музыки и рекламы.

Это факты о iPhone, лежащие на поверхности. Мы отдаем должное Стиву Джобсу и другим корифеям Apple - раннему партнеру Стиву Возняку, его преемнику Тиму Куку, дальновидному дизайнеру сэру Джону Айву. При этом некоторых сверхважных действующих лиц в этой истории забыли.

Спросите себя: что делает iPhone собственно iPhone'ом? Это классный дизайн, удобный для пользователя интерфейс, внимание к деталям, работа программного и аппаратного обеспечения. Но под волшебной крышкой iPhone важны элементы, которые позволили смартфону стать реальностью.

Экономист Марианна Мацуката составила список из 12 ключевых технологий, которые заставили смартфоны работать:

Маленькие микропроцессоры Микросхемы памяти Твердотельные жесткие диски Жидкокристаллические дисплеи Батареи на основе лития Алгоритм "быстрого преобразования Фурье" - умные математические биты, которые позволяют быстро превратить аналоговые сигналы, такие как звук, свет и радиоволны в цифровые сигналы, которые может обрабатывать компьютер Интернет. Смартфон не может быть "умным" без интернета HTTP и HTML - языки и протоколы, которые превратили сложный в использовании интернет в удобную для доступа всемирную сеть (World Wide Web). Мобильные сети. Смартфон не смог бы быть "умным", более того, не смог бы работать вообще Системы глобального позиционирования или GPS Сенсорный экран Siri - агент искусственного интеллекта, который вызывают с помощью голоса.

Все эти технологии являются важными компонентами, которые позволяют работать не только iPhone, но и любому смартфону.

Некоторые из них не просто важны, но и необходимы. Но когда Марианна Мацуката собрала этот список технологий и пересмотрела его, некоторые пункты ее действительно поразили.

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Главной фигурой в развитии iPhone был не Стив Джобс. Каждая из этих 12 ключевых технологий создавалась при значительной поддержке правительств.

Некоторые из таких случаев известны. Многие знают, что всемирная сеть появилась благодаря сэру Тиму Бернерсу-Ли. Он был инженером-программистом, который работал в CERN, исследовательском центре в Женеве, который спонсируют европейские правительства.

Интернет сначала назывался Arpanet - это была сеть компьютеров, которую профинансировало минобороны США в начале 1960-х годов. GPS, конечно же, был военной технологией, которую разработали во время холодной войны и открыли для гражданского использования только в 1980-х годах.

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Другие примеры менее известны, но не менее важны.

Алгоритмы "быстрого преобразования Фурье" дали возможность перейти от телефонов, телевизоров и проигрывателей, которые работали на аналоговых сигналах, в мир, где все превращается в цифровую форму и может считываться с помощью компьютеров - как iPhone.

Смартфоны невозможно представить без сенсорных экранов. Изобретатель такого экрана Е. А. Джонсон был инженером и первые исследования проводил, когда работал в Британском институте радиолокации, который подчинялся правительству.

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Впоследствии технологию Multitouch коммерциализировали исследователи из Университета штата Делавэр в США - Уэйн Уэстерман и Джон Элиас, которые продали свою компанию Apple.

Еще в 2000 году, за семь лет до первого iPhone, минобороны США по заказу Стэнфордского исследовательского института разработало прототип Siri - виртуального помощника в офисе, который помогал военнослужащим выполнять работу.

К проекту привлекли 20 университетов, которые работали над необходимыми технологиями.

Впоследствии к проекту присоединилась Apple, заплатив за разработку неразглашаемую сумму.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Один из проектов Джобса, анимационная студия Pixar. Она изменила мир кинематографа, выпустив цифровой анимационный фильм Toy Story

Истории жестких дисков, литий-ионных батарей и жидких кристаллических дисплеев - похожи.

Каждый раз технология появлялась благодаря гению науки и предпринимательству в частном секторе. Впрочем, американское правительство само привлекало большие средства для развития технологий.

Конечно, американские военные не придумали iPhone. Эти технологии стали возможны благодаря коммерциализации частного сектора. Но также было и госфинансирование. Правительство рисковало, чтобы сделать все эти технологии возможными.

Нет никаких сомнений, что Стив Джобс был гением. Один из его проектов - анимационная студия Pixar. Она изменила мир кинематографа, выпустив цифровой анимационный фильм Toy Story.

Даже без сенсорного экрана и интернета с алгоритмами "быстрого преобразования Фурье", Стив Джобс создал бы что-то чрезвычайное.

Но это не была бы такая потрясшая весь мир вещь, как iPhone. Скорее всего, это была бы очаровательная игрушка -как Woody и Buzz из его мультфильма.