Рост и падение в 2016 году - экономические итоги

Копірайт зображення UNIAN Image caption Несмотря на неприятные сюрпризы и шоки, 2016 дал некоторые основания для осторожного оптимизма

В 2016 году украинская экономика начала выходить "в плюс" - впервые после бурных событий 2014 года.

В этом году власти, помимо всего прочего, меньше упоминали о конфликте на востоке Украины как одном из факторов, оказывающим влияние на экономическую жизнь страны.

Впрочем, она была наполнена противоречивыми и неоднозначными событиями, которые трудно назвать однозначно положительными или отрицательными.

1. Первый год свободной торговли с ЕС

1 января 2016 года вступило в силу Соглашение об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), предусмотренное Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

До полной ратификации соглашения всеми 28 странами-членами ЕС (задержка только за Нидерландами. - Ред.), соглашение действует на временной основе.

По данным Государственной службы статистики, за январь-октябрь 2016 года доля ЕС в украинском экспорте составила 37,3%. Это на 2,4% больше, чем за тот же период 2015 года.

За это же время импорт из ЕС увеличился на 7,9% и составил 43,8% в общем объеме импорта.

Объемы торговли с Россией, которая до 2014 года была главным торговым партнером Украины, и продолжили сокращаться.

За 10 месяцев 2016 года экспорт в Россию сократился еще на 28,5% - до 2,9 млрд долларов. Импорт из России сокращался еще быстрее - на 36,5% - до 4, 085 млрд долл.

"Ожидалось, что это соглашение (о ЗСТ с ЕС. - Ред.) будет сопровождаться кардинальным улучшением делового климата. И не в терминах Doing business, а с точки зрения реальной стоимости ведения бизнеса", - объясняет свое видение причин небольшого роста объемов украинского экспорта в ЕС старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина Владимир Дубровский.

В 2016 году, несмотря на оптимистические ожидания украинских властей, Украина поднялась в рейтинге Doing business, который составляет Всемирный банк, только на одну ступень (с учетом изменений в методике подсчета), заняв 80 место среди 190 стран мира. В будущем году правительство планирует преодолеть 15 ступенек в рейтинге.

2. Первый год без российского газа

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина, которая еще пару лет назад была одним из крупнейших клиентов "Газпрома", уже год не покупает российский газ

Минувшая зима стала первой, которую Украина прожила без импорта российского газа. Однако в прошлом году в украинских подземных хранилищах все-таки оставалась определенная доля топлива, импортируемого из России. Впрочем, на протяжении более года - с конца ноября 2015 - Украина вообще не импортировала российский газ.

Безрезультатно завершились в начале декабря 2016 года очередные трехсторонние газовые переговоры. Украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" решают многомиллиардный газовый спор в Стокгольмском арбитраже, решение по которому, как ожидается, будет принято в первой половине 2017 года.

По данным Нафтогаза, с 26 ноября 2015 года (когда прекратились поставки российского газа. - Ред.) до 25 ноября 2016 года Украина импортировала из Европы около 10,7 млрд куб. м газа.

Кроме НАК "Нафтогаз Украины", доля которого в общем объеме поставок из Европы составляет порядка 75%, его также импортируют более 12 частных трейдеров.

При этом, по данным Укртрансгаза, за 10 месяцев 2016 года через территорию Украины для Европы транспортировали 65,3 млрд. кубов российского газа, что на 20% больше показателей аналогичного периода 2015 года.

3. Введение единой цены на газ и увеличение тарифов на тепло в два раза

В конце апреля 2016 года правительство приняло решение о введении единой цены на газ в Украине, в том числе и для населения, тарифы для которого годами дотировались из бюджета.

По этой причине с 1 июля, согласно решению Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифы на тепловую энергию выросли почти вдвое.

Копірайт зображення UNIAN Image caption С повышением тарифов вопрос наличия счетчиков на отопление приобрел небывалую остроту

Это повлекло за собой рост цен на горячую воду и отопление, которые многим украинцам все тяжелее оплачивать.

Если год назад за субсидиями обратились до полумиллиона домохозяйств, то в конце осени 2016 года их количество превысило 6 млн, а на конец года правительство ожидало, что за субсидиями могут обратится до 9 млн семей из 15 млн домохозяйств в Украине.

В бюджете 2016 года на субсидии было выделено свыше 40 млрд грн, а в 2017 году планируется потратить более 51 млрд грн. Впрочем, в этой сумме правительство учло запланированную на следующий год "монетизацию" субсидий.

Владимир Дубровский говорит, что, с одной стороны, хорошо, что "кошмар" с продолжительным постепенным поднятием тарифов завершился, но плохо, что "это делалось просто как механическое повышение":

"Плохо, что не было проведено реформирование естественных монополий и их реструктуризация".

"Поднятие тарифов не пользуется популярностью среди простых украинцев, а реформирование (монополий. - Ред.) - среди "непростых", - говорит эксперт и добавляет, что именно последнее не произошло.

Это непопулярная для общества, но очень действенная мера по оздоровлению экономики, а также критически важная деталь программы помощи МВФ Анна Деревянко, , Европейская Бизнес Ассоциация

Впрочем, введение единой цены на газ и повышение тарифов позволило решить многолетнюю и многомиллиардную проблему - дефицита средств государственного газового гиганта - НАК "Нафтогаз", который образовался из-за субсидирования цен на газ для населения.

Если в 2014 году этот дефицит составил 120 млрд грн., то 2016 год компания завершит с прибылью в более 26 млрд грн.

Кроме того, избавиться от многомиллиардного дефицита "Нафтогаза" было одной из давних рекомендаций МВФ.

"Это непопулярная для общества, но очень действенная мера по оздоровлению экономики, а также критически важная деталь программы помощи МВФ", - считает исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

4. Провал приватизации

За 10 месяцев 2016 года государственный бюджет получил 77,9 млн грн. Это на 43,1% меньше, чем за тот же период 2015 года.

При этом, согласно бюджету на 2016 год, от приватизации ожидаются поступления в размере 17 млрд. грн. Такая же цифра запланирована и в бюджете на 2017 год.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Одесский припортовый завод не только производит химическую продукцию, но и имеет уникальные мощности для экспорта - аммиакопровод, который является "ключом" для продажи химической продукции на внешние рынки

Главным объектом приватизации 2016 года должна была стать продажа пакета 99,567% акций Одесского припортового завода (ОПЗ).

Однако дважды за один год на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки.

В июле стартовая цена продажи ОПЗ составила 13,175 млрд грн, а в декабре - 5,16 млрд грн.

После второй неудачной попытки продажи ОПЗ премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Фонд государственного имущества "просто не способен провести приватизацию в стране".

Несколько иначе о причинах "несостоятельности" говорит Владимир Дубровский:

"Это свидетельствует о несостоятельности правительства, несмотря на благие намерения, реализовать реформы, непопулярные в определенных узких кругах".

5. Запуск электронного декларирования

31 октября 2016 года завершился первый этап подачи электронных деклараций украинскими чиновниками. Около 120 тысяч высших должностных лиц задекларировали свои доходы, имущество и активы за 2015 год.

Копірайт зображення NAZAR KHOLODNYTSKY Image caption Банка со "сбережениями" судьи Николая Чауса - "цветочки" по сравнению с тем, что указали в своих декларациях действующие чиновники

Общественность была шокирована количеством наличных средств (преимущественно в валюте), сотнями квадратов недвижимости и гектаров земли, а также коллекциями дорогих часов, которые задекларировали украинские чиновники.

Запуску системы декларирования предшествовала многомесячная эпопея получения аттестата защиты системы, которую международные партнеры считают одной из важных составляющих в борьбе с коррупцией в Украине.

Следующие декларации - уже за 2016 году - украинские чиновники должны подать до 1 апреля 2017 года.

6. "Банкопад"и национализация Приватбанка

В течение 2016 года украинский рынок покинули 15 банков. Это вдвое меньше, чем за каждый из предыдущих лет, - в 2015 и 2014 прекратили свое существование по 33 банка.

Этот процесс массовой ликвидации банков был назван "банкопадом", хотя в Национальном банке его называют "очисткой" банковской системы.

18 декабря правительство и СНБО приняли решение о национализации Приватбанка, который был крупнейшим частным банком в Украине с клиентской базой в более чем 20 млн человек.

Слухи о проблемах банка распространялись еще с начала года, однако их последовательно отрицали в самом банке, называя давление политическим.

Нацбанк, который в течение года подтверждал проверку устойчивости Привата, в конце декабря объявил банк неплатежеспособным.

Теперь банком владеет государство в лице Министерства финансов, которое стало держателем 100% акций банка. Общая потребность банка в дополнительном капитале оценивается в 148 млрд грн., которые правительство рассчитывает обеспечить посредством государственных облигаций.

То, что налогоплательщики будут платить долги владельцев банка, - неприемлемая ситуация Владимир Дубровский,, СASE-Україна

"То, что налогоплательщики будут платить долги владельцев банка, - неприемлемая ситуация, - говорит Владимир Дубровский. - И национализация тоже не лучший выход, потому что государство - наихудший собственник из всех возможных".

Впрочем, и тем банкам, которые остались на плаву, это дорого стоило.

"Мы получили 4 млрд долларов инвестиций в этом году. Но две трети из этих средств заходили в украинский банковский сектор, который находился в состоянии, близкому к коллапсу, и иностранные банки были вынуждены вкладывать средства и капитализировать свои дочерние банки в Украине", - говорит Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

7. Стабилизация валютного рынка

Копірайт зображення UNIAN Image caption Несмотря на несколько периодов нестабильности, курс гривны к доллару был более стабильным, чем в предыдущие годы. Впрочем, на уровень 8 грн за доллар, как требовали участники акций протеста возле НБУ, он так и не вернулся

Украина вошла в 2016 год с официальным курсом в 24 гривны за доллар. На конец года доллар стоит на 2,5 гривны дороже. Тогда как за 2015 год гривна "стала легче" на целых 9 гривен.

Ожидается, что в следующем году уровень "проседания" курса не привысит нынешний - согласно бюджету на 2017 год, среднегодовой курс гривны к доллару не должен превысить 27,2 грн за доллар.

Такие изменения к лучшему подтолкнули Нацбанк к постепенной либерализации валютных правил.

Кроме того, в течение года учетную ставку НБУ снизили на 10% - с 22% в январе 2016 года до 12% в декабре. Впрочем, к значительным изменениям в кредитовании реальной экономики это так и не привело.

Кроме того, ниже предварительных планов остаются и валютные резервы НБУ - на конец декабря они составляли 15,7 млрд долларов.

В последнее время они пополнялись в основном за счет средств МВФ. Однако вместо ожидаемых четырех, Киев получил от фонда только один транш по программе расширенного финансирования на сумму в 1 млрд долларов.

Но в Европейской Бизнес Ассоциации считают, что очистка банковского рынка и стабилизация валютного дает основания надеяться на улучшение в этой сфере в следующем году, а восстановление сотрудничества с МВФ указывает, что "мы медленно, но уверенно движемся в правильном направлении", - говорит исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

"Прогрессивные шаги НБУ по очистке банковской системы от неплатежеспособных банков, частичная приватизация "Сбербанка" и национализация "Привата", а также уверенно взятый регулятором курс на смягчение "антикризисных" валютных ограничений получили одобрение бизнес-сообщества".

8. Маленький "плюс" к ВВП

2015 год завершился падением ВВП на 9,9%. Однако в III квартале 2016 года украинская экономика показала рост в 2% (год к году). Ожидается, что по итогам этого года рост составит не менее 1,5%.

Согласно бюджету на 2017 год, ожидается, что рост продолжится и удвоится до 3%.

Расстояние между нами и остальным миром становится все больше Олег Устенко,, Международный фонд Блейзера

"В этом году украинская экономика вышла "из-за угла" и начало показывать рост. Рост небольшой и с трудом дотягивает до 1,5%, но это уже не падение", - говорит Олег Устенко.

В то же время он добавляет, что этого мало:

"Проблема в том, что соседи Украины, мировая экономика растут высокими темпами - на уровне 3% в год.

Это означает, что расстояние между нами и остальным миром становится все больше. В результате мы завершаем год как одна из беднейших европейских стран".