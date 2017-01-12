Есть те, кого "взломали", и те, кто об этом еще не знает - эксперт по кибербезопасности
Мир наблюдает за развитием "хакер-гейта" в США, спецслужбы которых обнародовали доклад о возможном влиянии Кремля на президентские выборы. Между тем в Украине пытаются разобраться с хакерскими нападениями на государственные и инфраструктурные объекты.
Год назад несколько украинских областных энергораспределительных компаний стали жертвами кибератаки. В результате 80 тыс. потребителей остались без электроэнергии.
Наиболее масштабным по результатам оказалось нападение на "Прикарпатьеоблэнерго". Тогда в течение нескольких часов были обесточены десять районов Ивано-Франковской области.
В январе прошлого года Государственная служба спецсвязи и защиты информации сообщила о попытке "инфицировать" компьютеры международного аэропорта "Борисполь" вирусом, который использовался при нападениях на энергокомпании.
В декабре 2016 года кибернападениям подверглись Государственное казначейство, Министерство финансов и Пенсионный фонд. В результате на несколько дней были заблокированы бюджетные платежи в сотни миллионов гривен, а сайты Минфина и казначейства не работали.
6 декабря Минфин, пользуясь общим правительственным порталом, сообщил, что это была "профессиональная хакерская атака" и "проводится оперативное восстановление систем, чтобы избежать возможных задержек с платежами".
На следующий день правительство выделило Минфину и Казначейству по 40 млн грн. на каждое ведомство на усиление IT-системы. Речь шла о закупке системы защиты сетевого оборудования и защиты хранения данных.
О том, есть ли связь между этими нападениями, насколько они опасны, и как от них защититься, ВВС Украина обсудила с Егором Аушевым - основателем и руководителем Information Security Group, а также советником руководства Государственной фирмы "Укринмаш".
ВВС Украина:Год назад хакеры атаковали украинские энергетические компании, месяц назад - главных распорядителей бюджетных средств. Можно ли говорить о некоем поиске "слабых мест" в жизненной инфраструктуре, от деятельности которой зависят сотни тысяч украинцев? Есть ли у этих нападений закономерность? Или это случайные нападения?
Егор Аушев: Кибернападения на жизненно важные для Украины объекты инфраструктуры продолжаются уже по меньшей мере третий год.
Нападения на украинские энергетические компании в конце 2015 - начале 2016 года, на Министерство финансов, Государственное казначейство и Пенсионный фонд 6-го декабря 2016 года ни в коем случае нельзя рассматривать как случайные.
Идет целенаправленное использование усовершенствованных хакерских технологий, которыми владеет Россия, которые представляют серьёзную угрозу для интересов нашей страны.
В этих конкретных случаях речь идет даже не просто о шпионаже или хакерском криминалитете с целью незаконной наживы. Это настоящие акции диверсии и саботажа на критически важных составляющих инфраструктуры.
О неслучайности этих акций свидетельствует тот факт, что несмотря на временную разницу между этими нападениями, они имеют много схожего в использовании хакерского инструментария и последовательности действий.
Это означает, что атаки осуществляет одна и та же хакерская группа, которая имеет политический заказ. На самом деле спектр агрессивных действий этой группы гораздо шире, чем упомянутые выше две серии нападений. И нет гарантий, что подобные нападения не повторятся.
ВВС Украина: Для чего осуществляются эти нападения?
Егор Аушев: В наше время, когда появляется все больше онлайн реестров и услуг, цель этих нападений очевидна: нанести максимальный экономический ущерб функционированию жизненно важных органов, создать перебои в работе, которые могут вызвать массовое недовольство людей и их недоверие к способности органов власти обеспечить безопасность информационного пространства и вообще безопасность людей в момент, когда это будет иметь наиболее болезненные последствия.
Скажем, нападение на Минфин осуществили, когда бюджетирование было в самом разгаре, и в этом ведомстве приступили к реализации антикоррупционных реформ.
ВВС Украина: Вы упомянули о России. Однако можно ли точно установить, кто совершает нападения?
Егор Аушев: Для проведения этих кибератак был проделан огромный объем работы, который не под силу бессистемным саботажникам.
Кроме того, есть информация, что среди атакуемых целей могли быть представители Всемирного банка и Еврокомиссии, которые поддерживают Украину в процессе реформ.
Если посмотреть на картину кибератак в Украине в целом, учитывая при этом другие инциденты, относящиеся к категории саботажных, то за этими нападениями вырисовывается единственный заказчик, который обладает мощным современным потенциалом, очень умело подбирает момент для нанесения ударов и руководствуется масштабным мышлением в отношении инициирования различных процессов в нашей стране.
Несколько дней назад спецслужбы Германии установили, что кибератака, осуществленная на компьютеры ОБСЕ в ноябре минувшего года, могла быть реализована из России.
По словам руководителя этого федерального ведомства, для проведения атак была использована та же структура, что и в серии других кибератак, включая Бундестаг. Это очень напоминает нашу ситуацию.
Характерно, что в серии кибератак, о которых мы говорим, никто не взял на себя ответственность за их осуществление. Группа хакеров-злоумышленников сделала все, чтобы максимально замаскировать свои действия. Но, конечно, невозможно реализовать такую масштабную атаку, совсем не оставив следов.
Что касается наших случаев, можно с уверенностью сказать, что нападавшие тщательно заранее готовились.
Первая рассылка вредоносных файлов для нападения на минфин 6-го декабря была осуществлена еще в марте, а задетектированы они были только спустя 4 месяца, в июле.
Все это время никто не догадывался о проникновении и инфицировании. Были обнаружены хакерские программы для перехвата паролей и манипуляции финансовыми системами.
Это файлы, которые можно активировать на выполнение дистанционно.
Похожие по стилю написания и языку программирования файлы использовались при нападении на энергетические объекты Украины в январе 2016 года.
Активируют подобные файлы через электронную почту, мессенджеры для обмена текстовыми или мультимедийными сообщениями.
Были также обнаружены датируемые ноябрем поражённые файлы с таблицами Microsoft Excel. После открытия такого документа и выполнения определенного действия, загружались вредоносные программы, подобные тем, которые фигурировали в июле.
Кроме того, были найдены похожие файлы, датированные октябрем, которые рассылались в различные организации.
Непосредственно перед нападением 6-го декабря активно рассылались хакерские программы, направленные на затирание информации, уничтожение важных участков носителей информации, в том числе резервных копий (так называемых "бекаппов") важной информации.
ВВС Украина: Как защититься от подобных атак?
Егор Аушев: У многих из нас сейчас есть ноутбук, планшет, телефон, в которых содержится важная частная информация. Однако мало кто задумывается о том, насколько она защищена.
Сейчас распространена практика публикации в социальных сетях в открытом доступе частной информации, например, что человек сейчас находится в определенном ресторане, на отдыхе, демонстрирует фото всех своих детей с информацией, кто в какую школу ходит, и тому подобное.
Этой информацией часто пользуются мошенники, и именно с этого начинается элементарная безопасность, которая может привести к негативным последствиям, например похищению паролей и пин-кодов.
Мы должны обучать пользователей интернета азам кибербезопасности.
Более 90% хакерских атак начинаются с так называемого "email-фишинга". Это - вид мошенничества, основанный на доверчивости интернет-пользователей, которые просто открывают инфицированные электронные письма и их приложения, зачастую инициируя таким образом создание в своих компьютерах вредоносных и опасных программ.
Если же говорить о глобальной кибербезопасности фирм и учреждений, то чтобы минимизировать риски обязательно необходимо использовать самые современные технологии, программное обеспечение.
Например, хакерские атаки в декабре 2016-го были успешными не в последнюю очередь из-за использования этими госучреждениями устаревшего оборудования и программного обеспечения.
Однако борьба с хакерами не ограничивается закупкой нового оборудования.
Если не начать немедленно заниматься именно киберзащитой, охватив весь спектр угроз, и не делать это с проведением независимой экспертизы с привлечением частных экспертов, то велика вероятность того, что после закупки нового дорогостоящего "железа" и программ утечки данных продолжаться.
ВВС Украина: Сможет лиУкраина при имеющихся ресурсахзащитить хотя бы объекты инфраструктуры - энергетику, водоснабжение, связь, а также государственные органы?
Егор Аушев: У меня есть большие сомнения, что при сохранении нынешнего положения вещей и отношения к кибербезопасности мы способны себя самостоятельно надежно защитить. У нас до сих пор больше на словах или на бумаге говорится о борьбе с киберугрозами.
На сегодняшний день большая часть крупных компаний были подвергнуты кибернападениям.
Ранее эксперты говорили, что все компании делятся на тех, кого "уже взломали" и тех, кого еще "взломают", сейчас ситуация изменилась и компании условно можно разделить на тех, кого уже "взломали", и тех, кого "взломали", но они об этом еще не знают.
Я боюсь, что в Украине есть большое количество компаний и госучреждений, которые даже не догадываются о проникновении хакеров.
Эксперты подсчитали, что современные профессиональные атаки остаются незамеченными в инфраструктуре компании в среднем на протяжении 8 месяцев, а если не уделять этому внимания, то и дольше.
Не исключено, что в компьютерных сетях некоторых государственных ведомств и предприятий уже сегодня живет хакерский вирус, который просто еще не дал о себе знать, однако собирает нужную ему информацию и ждет дальнейших инструкций своего заказчика.
Хотелось бы подчеркнуть важность создания систем мониторинга и анализа реализованных хакерских атак. В Украине существует всего несколько команд реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия, а должно быть намного больше.
К сожалению, за помощью специалистов по кибербезопасности часто обращаются уже после того, как что-то случилось, илиже и вовсе замалчивают проблему. На Западе менталитет несколько другой, там существуют стандарты, необходимость соответствовать нормативным требованиям в области информационной безопасности, и бизнес их придерживается. У нас все по-другому, поэтому об "утечке" никто часто просто не знает, что затрудняет для специалистов разработку контрмер и распознавание масштабных угроз.
ВВС Украина: Можно ли представить себе более мощное кибернападение, последствия которого для системы жизнеобеспечения будут таковыми, что, собственно, отпадает необходимость вести обычную войну?
Егор Аушев: Мир и бизнес становятся все более "оцифрованными" и вовлеченными в интернет.
По оценкам специалистов, в течение 5 лет приблизительно около 70% бизнеса станет цифровым и будет функционировать в онлайн-формате. Нам также не избежать этой тенденции. Хотя, конечно, на сегодняшний день эта цифра для Украины гораздо ниже.
К счастью, пока инициированные извне диверсии и саботаж не принесли ожидаемого эффекта.
Пораженные участки инфраструктуры относительно быстро восстановили свое функционирование. Однако становится все более очевидно, что средства для ведения хакерских атак совершенствуются и осуществляются они высококвалифицированными специалистами.
Можно теоретически представить ситуацию, когда в условиях отсутствия противодействия угрозам кибербезопасности и игнорирования основных международных правил кибербезопасности, может произойти масштабное кибернападение, можно это даже назвать кибервойной, которая внесет хаос в жизнедеятельность государства, его учреждений и объектов экономики. Это в сочетании с другими пропагандистскими, дезиинформационными и силовыми ("гибридными") средствами противостояния приведет к непоправимым последствиям.
Несмотря на то, что подобный сценарий возможен, мне кажется, происходит постепенное осознание угроз в киберпространстве, а также необходимости быстрого и адекватного реагирования на них.