Культобзор: почему в Америке разметают "1984" Оруэлла?

Копірайт зображення Reuters Image caption Претенденты на звание лучшего актера

Номинации на "Оскар" как победа темнокожих артистов, рекордный спрос на книгу Джорджа Оруэлла, звездные споры о макияже, а также любовь собак к регги - темы культобзора за неделю уходящего года.

"Инклюзивный Оскар"

Объявление номинаций на премию "Оскар" стало победой темнокожих актеров и кинематографистов, а также всех тех, кто боролся за расовое и социальное разнообразие среди номинантов. Так считает американская Washington Post.

"В отличие от предыдущих лет, когда в номинациях были представлены почти одни "белые", в этом году список достаточно обнадеживающий с точки зрения инклюзивности исполнителей, жанров и историй от бодрых, основанных на фактах исторических картин, до современной драмы и документалистики" , - отмечает газета.

Издание называет это признаком прогресса и вспоминает масштабную Twitter-кампанию под хэштегом #OscarSoWhite ("такой белый Оскар"), которая обрела неслыханные масштабы в прошлом году.

Тогдашние протесты касались не только засилья "белых номинантов", но и необходимости больше рассказывать о социальных, этнических и сексуальных меньшинствах в фильмах. В этом году таких картин среди номинантов как никогда много, добавляет газета.

"Лучшая новость после объявления номинаций - эти актеры и кинематографисты никуда не денутся. Если кому-то из них повезет забрать домой "Оскара" 26 февраля, у них появится еще больше вдохновения реализовывать проекты, которые будут выходить за пределы однотипных доминирующих представлений о мире", - надеется Washington Post.

Ренессанс "1984"

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Роман Джорджа Оруэлла "1984" снова стал бестселлером - и все благодаря окружению Дональда Трампа. Газета New York Times пишет, что спрос на книгу значительно вырос после заявления советника нового американского президента об "альтернативных фактах".

В недавнем интервью советник нового президента США Келиэнн Конуэй отметила, что представитель президента Шон Спайсер не врал, когда говорил, что инаугурацию Трампа посетило рекордное количество зрителей: он всего лишь приводил "альтернативные факты".

Как отмечает New York Times, это заявление напомнило многим американцам о романе Оруэлла - антиутопии, которая рассказывает о подавлении критического мышления тоталитарным режимом. Как результат - книга возглавила рейтинг продаж среди американских покупателей на Amazon.

Спрос оказался настолько высоким, что американскому офису издательства Penguin пришлось заказывать 75 тысяч дополнительных экземпляров книги.

"Роман напоминает людям о том, как ложь выставляют правдой, и именно поэтому они возвращаются к этой книге", - цитирует New York Times профессора Стефана Коллини, который исследует творчество Оруэлла в Кембриджском университете.

Споры о... макияже?

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Легендарная британская актриса Хелен Миррен оказалась в центре довольно неожиданной дискуссии. Как рассказывает Daily Mail, обладательница премии "Оскар" недавно заявила, что было бы хорошо, если бы женщины меньше пользовались косметикой.

Многие актрисы поддержали ее призыв, но имела место и сокрушительная критика.

В частности, Миррен досталось от звездной визажистки Шарлотт Тилбери, которая известна сотрудничеством с моделью Кейт Мосс, адвокатом Амаль Клуни и писательницей Джоан Роулинг.

"Я категорически не согласна с Хелен. Она на 100% ошибается. Как можно не носить макияж в мире, где каждого человека оценивают по его внешнему виду?" - цитирует издание г-жу Тилбери.

Миррен призвала к "более натуральному" виду после съемок для известного фотокалендаря Pirelli. На фотографии макияжа на лице актрисы почти нет. "Я думаю, мы уже пресытились селфи и, возможно, начнем двигаться в другом направлении", - заявила она тогда.

Но визажистка Тилбери считает, что макияж женщины носят не только для красоты, но и ради самооценки. "Женщины должны ценить макияж как сильное оружие. Косметика помогает им продвигаться в карьере и идти вперед в личной жизни", - цитирует ее Daily Mail. Кстати, газета напомнила и об исследованиях, согласно которым красивый макияж и укладка помогают женщинам больше зарабатывать.

Собаки и регги

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Любите слушать Боба Марли? Есть большая вероятность, что песни выдающегося ямайского музыканта понравятся и вашим собакам. По крайней мере, отмечает Daily Mirror, такую ​​закономерность обнаружили шотландские ученые.

По их словам, музыка в стиле регги не только нравится четвероногим домашним любимцам, но и действует на них успокаивающе.

Шотландская благотворительная организация по помощи животным проводила соответствующий эксперимент в специальном центре, где держат собак, пока ищут им новых хозяев.

"Собаки по-разному реагировали на разные жанры. Это доказывает, что, как и у людей, у собак есть свои предпочтения, - цитирует газета исследователя Нила Эванса. - Впрочем, регги и софт-рок оказались наиболее эффективными в плане положительных изменений в поведении".

Как отмечает Daily Mirror, такие результаты подтверждают предыдущее исследование той же организации, которая два года назад обнаружила, что стресс у собак снимает классическая музыка. Это удалось выяснить путем анализа сердечного ритма, образцов слюны и поведения.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBС