Что известно о Гиви и его убийстве

Копірайт зображення Reuters Image caption Михаил Толстых в конце 90-х служил в украинской армии, был командиром танка. На фото он на параде 9 мая в Донецке в 2015 году - уже в составе "армии ДНР"

В среду утром убили одного из "командиров" вооруженных формирований "ДНР" Михаила Толстых с позывным Гиви.

Что известно о боевике и возможных причинах его смерти - в материале ВВС Украина.

Появление Гиви

Впервые в медиапространстве Гиви появился в августе 2014 года в сюжетах российских СМИ о боях в Иловайске.

Копірайт зображення 1tv.ru Image caption Гиви в эфире Первого канала российского ТВ, август 2014

В выпуске новостей Первого канала России от 27 августа, например, его назвали "командиром артиллеристов", которые выбивают силы АТО из города.

На фоне гаубиц, которые ведут огонь, боевик рассказывал об уничтожении украинских бойцов и их техники.

"Они не воюют, они только стреляют", - сказал тогда о боях Гиви.

Служба в украинской армии

Впоследствии стало известно, что его настоящее имя - Михаил Толстых. Родился он в 1980 году в том же Иловайске.

Опыт получил во время срочной службы в украинской армии в 1998-2000 годах, был там командиром танка.

Позже, по данным российских СМИ, работал промышленным альпинистом и водителем дизельного погрузчика.

А украинские медиа со ссылкой на соцсети сообщали, что до конфликта Михаил Толстых еще был охранником в супермаркете.

ВВС Украина не имеет возможности проверить эти данные из независимых источников.

Поддержка "ДНР"

Позывной Гиви, по словам самого боевика, он взял еще во времена службы в ВСУ - "друзья наградили" за несколько кавказскую внешность.

Михаил Толстых рассказал, что поддерживал самопровозглашенную "ДНР" с самого начала событий на Донбассе весной 2014 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гиви воевал в Славянске и донецком аэропорту

"Никогда не поддерживал украинскую политику. Всегда для меня сильными политиками были Путин и Медведев", - утверждал Гиви журналистам.

Он добавил, что участвовал в боях за Славянск, а позже воевал в Иловайске.

Толстых постепенно стал одним из самых "медийных персонажей" сепаратистов и фигурировал уже как "командир батальона "Сомали".

"На первых этапах он реально руководил вооруженным отрядом, который отличался особой жестокостью к украинским военнослужащим. Были и пытки, были и расстрелы. Поэтому он и получил медийную раскрутку", - рассказал ВВС Украина полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

"Кроме особой жестокости, никакого значения этот человек не имел, ведь он не был причастен к планированию боевых действий, он только выполнял приказы", - считает эксперт.

Подразделение "Сомали" участвовало в боях за донецкий аэропорт. Российские СМИ показывали, как Гиви жестоко обращался с пленными украинскими военными, в частности с комбатом Олегом Кузьминых.

В пытках и жестоком обращении с пленными правозащитники регулярно обвиняют обе стороны конфликта.

Гибель

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гиви и Моторола - боевики "республик" на востоке

"Батальон" Гиви впоследствии превратился в одно из самых известных подразделений "ДНР", а сам Михаил Толстых получил звание "полковник".

СМИ сепаратистов сообщали о нескольких покушениях на жизнь Гиви, но ему всякий раз удавалось уцелеть.

Подразделение "Сомали" активно участвовало в недавних боях на Донбассе. Михаил Толстых отчитывался о якобы серьезных потерях сил АТО.

8 февраля СМИ "ДНР" сообщили, что Гиви погиб в Донецке - около 7 утра в окно его кабинета выстрелили из российского пехотного огнемета "Шмель".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Взрыв ракеты-снаряда от огнемета "Шмель" (фото с военных учений в Приморье РФ)

Это оружие предназначено для уничтожения легкобронированной техники и огневых точек противника.

Как отмечается в его боевых характеристиках, снаряд выжигает все вокруг в радиусе нескольких десятков метров. В закрытом пространстве сила взрыва еще больше.

Взаимные обвинения

Гибель Гиви - одна из нескольких десятков смертей полевых командиров сепаратистов.

Причем большинство из них погибли не во время боевых действий, а в результате подрывов машин или зданий.

Руководители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" постоянно объясняют это атаками "украинских диверсантов".

Копірайт зображення AP Image caption Алексей Мозговой был командиром подразделения "Призрак" - погиб в засаде под Алчевском в 2015 году: его автомобиль взорвали, а затем расстреляли из пулеметов

Киев утверждает, что полевых командиров якобы "зачищают" российские спецслужбы как нежелательных свидетелей или неконтролируемых элементов. Хотя Москва последовательно опровергает участие своих кадровых силовиков в конфликте на Донбассе.

В украинском Минобороны отмечают, что украинские силы спецопераций не действуют за пределами линии разграничения, чтобы не нарушать Минские соглашения.

Представитель российского президента Дмитрий Песков также уже заявил, что никакие спецслужбы РФ к смерти Гиви не причастны, а его убийство объяснил попытками Киева дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Версии

Сразу после нападения представитель "Минобороны ДНР" Эдуард Басурин отметил, что в причастности к убийству Гиви подозревают советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка.

"По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что эта трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка", - говорится в заявлении Басурина.

Ранее г-н Шкиряк в комментариях после смерти Моторолы допускал и возможную гибель Михаила Толстых.

Сам советник министра свою причастность к покушению отвергает, а заявления сепаратистов называет "бредом".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-за смерти Гиви в "ДНР" объявили трехдневный траур

Украинский военный эксперт Олег Жданов в случае с Гиви исключает вариант "криминальных разборок". По версии эксперта, основной раздел сфер влияния в "ДНР" произошел еще в 2015 году.

Олег Жданов добавляет, что, возможно, Гиви не простили неудачи в Авдеевке. Накануне украинская разведка заявила, что 5 февраля из Донецка в Ростов выехали "два грузовика КамАЗ, наполненные трупами" боевиков, погибших в тех боях.

Теперь у "ДНР" будет еще один "герой обороны", чьи похороны попытаются использовать в пропагандистских целях, как это было с Моторолой, добавляет эксперт.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Похороны Моторолы в Донецке

Михаила Толстых похоронят 10 февраля.

Военный обозреватель Серж Марко делает еще одно предположение: "В "ДНР" убирают лидеров мнений - тех, кто может при определенных обстоятельствах проявить какую-то нелояльность к непопулярным решениям".

По его мнению, Гиви был одним из "сравнительно независимых командиров", вокруг которых могли бы объединяться "ястребы" в "ДНР".