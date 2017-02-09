Siervas - необычная рок-группа из Перу. В ней играют монахини. Им даже довелось выступать перед Папой Франциском.
Монахини из Перу играют рок-н-ролл
- 9 февраля 2017
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