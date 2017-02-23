"Сальто Назад": "мама" поймут на всех языках

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"Получилось так, что песня "О мама"- единственная на украинском языке (из представленных на национальном отборе. - Ред.), - рассказывает вокалист группы "Сальто Назад" Саша Таб. - Это так идейно и классно, что мы в своей стране будем петь песню на украинском и многим. Я думаю, многим будет интересно послушать, как звучат песни на нашем родном языке".

В эту субботу станет известно, кто в этом году представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Группа "Сальто Назад" с песней "О мама" победила в первом полуфинале национального отбора и первой выступит в финале.

Накануне решающего дня BBC Украина побеседовала с "голосом и душой" группы Сашей Табом.

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"На этот конкурс мы попали случайно. Мы очень верим в знаки. Так получилось, что нам предложили - мы согласились, потому что это новый опыт. Мы подумали: значит, пришло время показать большему количеству людей наши идеи, нашу музыку. Так мы и дошли до финала.

У нас все песни, все творчество создается вокруг идеи. Каждая песня наполнена смыслом, мы хотим донести что-то хорошее людям.

Песня о маме рассказывает о семейных ценностях, о единстве. Это очень важная тема. Думаю, каждому в Европе эта тема будет близка.

Наше выступление - это вибрации любви, вибрация семьи, новой жизни, будущего, объединяющая энергия, которая движет настроением и всем доносит суть через призму добра.

Мама на всех языках "мама", думаю, все поймут.

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Мы больше получали удовольствие от участия в конкурсе, чем хотели победить. Но дойдя до финала, уже хотим победить.

Мы всегда делаем ставку на хорошее выступление. Плохо выступить - всегда неприятно, обидно. Песня звучит неплохо, готовим шоу и будем петь. Все силы и мысли у нас сейчас об этом.

У нас очень креативная команда, мы придумываем супершоу. Такие, что людей вводят в ступор, раскачивают, веселят и радуют. Поэтому сделаем всё от нас зависящее, чтобы представить Украину достойно.

У нас экспериментальная музыка. Раньше мы работали более узконаправлено - регги, фанк, хип-хоп, немножко джаза, немножко электронной музыки. У нас два альбома - все песни достаточно разные.

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"О мама"- песня больше фанково-джазовая, какие-то песни у нас более мелодичные, больше в стиле поп. Сейчас мы делаем музыку для более широкой аудитории.

Мы придумали лейбл "Rookodill'a", называем его творческим коворкингом. К нам приходят много разных музыкантов, просто творческих людей, мы вдохновляем друг друга и творим, в том числе, музыку.

Есть несколько человек, которые давно создают музыку для "Сальто назад", делают аранжировки, вносят идеи.

Я - голос группы, Ванек, наш создатель, придумывает аранжировки, автор песен, работает с музыкантами. Он - наш мозг, а я - голос и душа, можно сказать. Есть и другие ребята: Санек Деинде гитарист, придумывает аранжировки.

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До "Евровидения" мы снимали клип на новую песню, она еще не вышла. Это секрет. Сейчас дорабатываем песню "Мама".

Мы работали над накоплением материала для "Сальто", над созданием песен.

У нас постоянно кто-то уходил, кто-то приходил. Работали с разными музыкантами: из Дорна, из других коллективов. После "Евровидения" мы будем собирать новый состав группы - постоянный, надеюсь.

У нас уже был опыт выступления в концертных залах. Можно уже и расширяться - стадиончик собрать, я не против. Мы верим в высшие силы, в высший разум. Что мы заслужили - то и будет.

Все лучшее - впереди.