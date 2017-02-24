TAYANNA: мои песни - это история моей жизни

"Представлять Украину на Евровидении - это одно из моих мечтаний, - делится TAYANNA. - Но люди решают, кто из нас будет участвовать в конкурсе".

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В субботу станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2017.

BBC Украина уже пообщалась со всеми финалистами.

TAYANNA стала победительницей первого полуфинала национального отбора к конкурсу.

До начала сольной карьеры певица была бэк-вокалисткой у Натальи Могилевской и Ани Лорак, участвовала в шоу "Голос країни 5", пела в группе "Горячий шоколад".

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"Выступить на такой магической огромной сцене для всей Европы - это большой опыт, ответственность перед многими, challenge для себя. Это развитие.

Все мои песни - это история моей жизни. Через них можно узнать, чем я живу и чем дышу. Я сама пишу музыку и слова.

Я бы не разделяла: популярный певец или не популярный певец. Для меня важно, чтобы моя музыка жила. А кто ее будет слушать и как ее назовут...

Кто-то называет шансоном, кто-то говорит - поп, а кто-то r'n'b. На самом деле не имеет никакого значения, как ты музыку назовешь. Имеет значение, для чего она написана. А написана она, чтобы ее слушали. Если ее слушают, это уже счастье для артиста.

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Песня "I love you" - это симбиоз разных периодов моей жизни. Это сборник рассказов.

Это настроение сильной женщины, которая продолжает верить в любовь. Она не собирается больше страдать, мучиться. Она идет вперед, открыта для любви. Мотивирует не только женщин, но и мужчин, у которых были какие-то проблемы в жизни, в отношениях.

Это песня, которая открывает душу для нового. Просит не сосредоточиваться на прошлом, не оставлять там свое внимание, свою энергию. Потому что сегодняшний момент стоит внимания.

Важно почувствовать себя счастливым сейчас, строить какие-то планы на будущее, мечтать, культивировать в себе любовь, лелеять ее. А не сидеть и страдать по прошлому.

Артист творит для людей. Для того, чтобы они слушали эту музыку и находили себя в этих песнях. Если многие слушатели увидят себя в моей песне и проголосуют за меня, я им буду благодарна.

В 2011 году я покинула группу "Горячий шоколад". После этого два года не имела права петь.

Три последних года я работаю над своим творчеством и уже где-то полгода мы работаем с Аланом (продюсер певицы Алан Бадоев. - Ред.).

Сейчас мы работаем над русскоязычным альбомом из пяти песен. Две песни мы сделали с Рожденом Анусси, также финалистом (национального отбора. - Ред.).

Потом будем участвовать в "Гэтсби" (балет "Великий Гэтсби". - Ред.). У нас много планов.