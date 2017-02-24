Крымских татар до сих пор судят за последний украинский митинг

Копірайт зображення AFP Image caption Так выглядел последний проукраинский митинг в Крыму, который состоялся 26 февраля 2014 года

В воскресенье, 26 февраля, исполняется три года с момента последнего массового митинга в Крыму под украинскими флагами.

В тот день по инициативе главы Меджлиса (организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) крымскотатарского народа Рефата Чубарова возле парламента республики собрались несколько тысяч человек. Протестующие выступили против любых попыток раскола Украины депутатами Верховного Совета автономии.

На другой стороне площади под крымскими и российскими флагами находились активисты партии "Русское единство". Ими руководил нынешний глава Крыма Сергей Аксенов. Основное требование этой части митингующих свелось к проведению референдума о присоединении полуострова к России. Многочасовое противостояние сопровождалось драками и массовой давкой, в которой погибли два человека. Заседание парламента не состоялось из-за отсутствия кворума. Проукраинские митингующие, вытеснившие оппонентов с площади перед Верховным Советом, праздновали победу.

Однако в ночь на 27 февраля парламент и Совет министров Крыма захватили вооруженные люди в балаклавах и без знаков различия. Над административными зданиями полуострова вместо украинского флага они вывесили российский. Так начался первый день аннексии, результатом которой стал референдум о присоединении Крыма к России. Хотя данный плебисцит не был признан международным сообществом, официальная Москва полностью взяла под контроль автономную республику.

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Спустя несколько дней на территории полуострова образовалась российская правоохранительная система. Появились МВД и прокуратура Крыма, управления Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Многие из тех, кто ранее присягал на верность Украине, сменили форму и перешли в состав новых силовых ведомств.

Преследование сторонников Украины

Одним из резонансных событий того периода стало открытие дела по факту массовых беспорядков у парламента 26 февраля 2014 года. Спустя несколько месяцев стали задерживать участников митинга. Под давлением оказались только те, кто выступал под украинскими и крымскотатарскими флагами. Силовые ведомства действовали по отработанной схеме: задержание, обыск в доме, допрос. Дальнейшая мера пресечения зависела от следственных показаний подозреваемых. В 2015 году в отношении двоих митингующих Центральный райсуд Симферополя вынес приговоры в виде условных сроков. Подозреваемые Эскендер Небиев и Талят Юнусов признали свою вину.

Попутно еще шесть крымских татар оказались в числе обвиняемых по так называемому "делу 26 февраля". Самый известный из них - замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз. 29 января 2015 года после беседы в Следственном комитете он был задержан и с тех пор находится под арестом в СИЗО Симферополя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 212 УК России - в организация массовых беспорядков. Эта статья грозит лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Российское обвинение называет Ахтема Чийгоза (на фото справа) организатором проукраинского митинга

Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана в отношении Али Асанова (с апреля 2015 года) и Мустафы Дегерменджи (с мая 2015 года). Еще три участника митинга - Эскендер Кантемиров, Арсен Юнусов и Эскендер Эмирвалиев - находятся под подпиской о невыезде. Всем им инкриминируют участие в массовых беспорядках.

На сегодня по делу, которое рассматривается второй год подряд, допрошены около 80 свидетелей и потерпевших. Среди тех, кто давал показания, был и Аксенов. Он заявил, что Чийгоз являлся организатором беспорядков. Крымскотатарских участников Аксенов обвинил в применении физического насилия и слезоточивого газа в отношении сторонников "Русского единства".

Фактически глава Крыма стал одним из трех человек, свидетельствовавших не в пользу Чийгоза. Остальные допрошенные не смогли оценить роль замглавы Меджлиса в митинге. Некоторые свидетели обвинения заявляли, что Чийгоз пытался успокоить собравшихся. Таким образом, показания в суде стали расходиться с официальным обвинением, которое раскручивала бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Они выставлены как жертвы"

По мнению одного из адвокатов Чийгоза Николая Полозова, следствие по делу проводилось "однобоко". Видеозаписи, по его словам, доказывают, что подзащитный "не совершал никаких действий, которые приписывает ему обвинение".

Другой адвокат Чийгоза Эмиль Курбединов уверен, что судебный процесс по делу проходит с нарушением.

"Лишь то, что Чийгозу не предоставляют возможности присутствовать в суде лично, а проводят видеоконференции - уже грубейшее нарушение", - добавил он.

Курбединов обратил внимание на то, что в деле нет ни одного обвиняемого со стороны пророссийской части митинга. "Они выставлены как жертвы" - подчеркивает защитник.

Это похоже на своего рода театр, в котором, к сожалению, мы принимаем участие Мавиле Дегерменджи, сестра одного из обвиняемых

Сестра другого обвиняемого Мустафы Дегерменджи Мавиле несколько раз присутствовала на заседаниях суда. "Это похоже на своего рода театр, в котором, к сожалению, мы принимаем участие, - делится девушка своими впечатлениями. - Сами судьи в шоке от всего происходящего. Про свидетелей я вообще молчу. Их предыдущие показания абсолютно не соответствуют тем показаниям, которые они дают сейчас".

На вопрос, как чувствует себя ее брат, Мавиле отвечает: "Хорошо, настроен оптимистично, всегда уверяет, что вскоре этому придет конец. Он очень верующий, и всегда надеется на милость Всевышнего".

Первый замглавы Меджлиса Нариман Джелялов полагает, что высокий уровень информирования защитой и активистами мировой общественности о ходе дела, а также проведение акции в поддержку политзаключенных вызвали внимание к судьбе обвиняемых.

"Это заставляет суд быть осторожным, так как дело, очевидно, окажется в Европейском суде по правам человека", - говорит Джелялов.

"Дело 26 февраля" первый замглавы называет политическим. "Суд идет по указке "сверху", а внизу просто должны обеспечить выполнение этого политического заказа. Это видно невооруженным взглядом, так как в ходе судебного процесса обнаруживается множество нестыковок, несоотвествий", - заявил Джелялов.

Сторона защиты полагает, что приговор в отношении обвиняемых будет вынесен в течение нескольких месяцев.