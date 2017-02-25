Евровидение-2017: как готовятся разные страны

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25 февраля Украина узнает, кто представит ее на песенном конкурсе "Евровидение-2017". В этот же день со своими посланниками на крупнейший музыкальный конкурс Европы определятся Молдова, Латвия и Дания.

"Евровидение" в Киеве будет одним из крупнейших по количеству участников. Своих представителей в столицу Украины отправят 43 государства.

Столько стран принимали участие в "Евровидении" только в 2008 и 2011 годах.

Половина из них со своими представителями уже определилась, другая - пока в процессе. Итак, как разные страны - далекие и близкие - готовятся к главному песенному празднику Европы? Каких интересных моментов стоит ждать фанатам "Евровидения" в этом году?

Великобритания: большие надежды

Победив в национальном отборочном шоу ВВС "Евровидение: Решать вам", 25-летняя певица Люси Джонс возложила на свои плечи большую ответственность - восстановить реноме страны "на просторах европопа".

Последние 20 лет британцы особыми успехами на "Евровидении" не отличались.

За последние семь лет Объединенное Королевство ни разу не вошло в первую десятку финалистов конкурса, занимая последние строчки конкурсной таблицы. А в 2003 году ни одна страна-участник не дала представителям Альбиона ни одного балла - полный ноль.

Копірайт зображення PA Image caption Великобритания возлагает большие надежды на Люси Джонс

Не помогала даже тяжелая артиллерия - известные в мире поп-музыки имена: звезда 80-х Бонни Тайлер или поп-легенда Энгельберт Хампердинк. Оба заняли в финале только 19-е место.

И это результаты страны, давшей человечеству по меньшей мере два десятка мегазвезд, определивших развитие мировой рок- и поп-музыки!

Страны, некогда пользовавшейся репутацией одного из самых успешных участников "Евровидения": ведь Великобритания побеждала в конкурсе пять раз - в 1967, 1969, 1976, 1981 и 1997 годах.

Поэтому многочисленные британские фанаты "Евровидения" возлагают на Люси Джонс большие надежды. Они ожидают, что в Киеве проникновенная баллада "Я никогда тебя не покину" поможет уроженке Уэльса пробиться в тройку лидеров.

Беларусь: впервые на родном языке

Впервые в истории "Евровидения" на сцене будет исполнена песня на белорусском языке.

Все предыдущие попытки Беларуси покорить Европу выступлениями на английском приносили только разочарования. Однако в этом году победителем национального отбора стал молодой фолк-дуэт Naviband с композицией "Гісторыя майго жыцця".

"То, что NaviBand будут представлять нашу страну на "Евровидении" - очень хорошо. Красивые и положительные юноша и девушка отлично представят Беларусь, - считает белорусский рок-музыкант Александр Помидоров. - Почему из года в год белорусы пытаются петь на корявом английском?"

Риторика Лукашенко значительно изменилась после аннексии Крыма, и СМИ уже давно заметили, что правительство проводит политику "мягкой белорусизации"

Многие удивились победе дуэта в отборочном национальном конкурсе еще и потому, что Ксения и Артем активно участвуют в культурно-лингвистическом проекте "Язык заново", который пропагандирует белорусский язык и ассоциируется с теми, кого президент страны Александр Лукашенко пренебрежительно называет "свядомыми".

Впрочем, даже его риторика значительно изменилась после аннексии Крыма, и СМИ уже давно заметили, что правительство проводит политику "мягкой белорусизации".

Сам Лукашенко не раз проявлял искренний интерес к конкурсу и конкретным исполнителям.

В 2012 году он лично "восстановил справедливость" и отменил решение жюри. В результате вместо победившей изначально Алены Ланской на "Евровидение" отправилась группа Litesound.

Когда же в 2013 году Ланская все-таки поехала на "Евровидение" и получила ноль очков от России, Лукашенко обвинил организаторов конкурса в "фальсификации".

А между тем Naviband вполне может рассчитывать на высокую оценку украинских зрителей. Группа уже завоевала не одно украинское сердце, проникновенно исполнив в Киеве песню Джамалы "1944" на белорусском языке.

Австралия: улыбнется ли удача снова?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2016 году Дами Им принесла Австралии второе место на "Евровидении"

Имя представителя Австралии, который отправится покорять "Евровидение", будет объявлено 7 марта. Компания SBS, представляющая Австралию на песенном конкурсе, сообщила, что сам исполнитель и его песня будут представлены на площадке в Мельбурне, однако где именно - держат в секрете.

Интересно, что, несмотря на огромное расстояние между Европой и Австралией, "Евровидение" пользуется в этой стране безумной популярностью. В полном объеме финал конкурса транслируется на далеком континенте с 1983 года.

И только в 2015-м руководство Европейского языкового союза пригласило страну принять участие в конкурсе "в порядке эксперимента". Он оказался довольно удачным - певец Гай Себастьян занял пятое место.

В 2016-м году Австралия вновь получила приглашение.

Затаив дыхание, миллионы фанов "Евровидения" наблюдали за тем, как в Стокгольме фортуна сначала улыбнулась певице Дами Им, а потом повернулась в сторону украинской исполнительницы Джамалы.

Кажется, почетное второе место еще больше распалило желание австралийцев получить хрустальный микрофон победителя "Евровидения". Что из этого выйдет, узнаем в мае.

Россия: без политики

Россия упорно держит интригу и не раскрывает имени своего представителя. Пока руководство Первого канала решает, кто лучше представит страну на "Евровидении-2017", в СМИ ходят самые разнообразные слухи относительно возможных кандидатов.

Учитывая, что в прошлом году победа буквально ускользнула из рук Сергея Лазарева, эта проблема стала предметом беспокойства даже для вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Он предложил отправить в Киев "группировку Ленинград", которая "хоть и не победит, но всех пошлет, куда надо". Между тем сам Лазарев слухи о попытке №2 на "Евровидении-2017" опроверг.

А вот музыкальный критик Артур Гаспарян, который, к слову, предсказал победу Джамалы в Стокгольме, надеется, что руководство Первого канала примет взвешенное решение.

"Это тот случай, когда неизбежное Соломоново решение должно оказаться в высшей степени и мудрым, и достойным, и разумным, но в то же время абсолютно креативным с творческой и художественной точек зрения, поскольку несмотря на все "политические мотивированности" и турбулентности "Евровидение" остается ярким международным праздником с 200-миллионной телеаудиторией, дарящим не только музыкальные открытия и впечатления, но в идеале - объединяющем, а не разделяющем людей", - написал он в статье для "Московского Комсомольца".

Израиль: "Восходящая звезда"

Эта ближневосточная страна выбрала своего представителя в канун Дня святого Валентина. Им стал певец Имри Зив.

В 2015 и 2016 годах он уже участвовал в "Евровидении" в качестве бэквокалиста. Наверное, именно этот опыт помог исполнителю победить в общенациональном отборочном телешоу "Следующая звезда Евровидения", которое еще называют "Восходящая звезда".

Имри Зив является сороковым представителем Израиля на песенном конкурсе.

Эта страна участвует в "Евровидении" с 1973 года, трижды побеждала - в 1978, 1979 и 1998 годах.

Последнюю победу Израилю принес хит "Дива" в исполнении певицы-транссексуала Даны Интернэшнл.

Image caption Дана Интернэшнл принесла победу Израилю в 1998 году

В 2011 году она предприняла вторую попытку принять участие в "Евровидении" с песней "Дин-Дон", однако повторить предыдущий успех ей не удалось.