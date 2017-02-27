Статус оккупированных территорий Донбасса: "за" и "против"

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Несколько фракций Верховной Рады Украины хотят добиться принятия закона, который бы предоставил статус оккупированных неконтролируемым территориям Донбасса.

В парламенте создана рабочая группа, которая готовит соответствующий законопроект. Документ предусматривает изоляцию части Донецкой и Луганской областей от Украины. А также возлагает ответственность за обеспечение потребностей жителей этих территорий на Россию, которая признается страной-оккупантом.

Однако у этого законопроекта много противников, прежде всего в правительстве. Они говорят о серьезных рисках, которые могут в будущем иметь высокую цену для Украины.

Ситуация осложняется еще и тем, что предложения "узаконить оккупацию" на Донбассе противоречат законодательству об антитеррористической операции, которая продолжается на Востоке Украины.

"Фактически оккупирована"

Дончанка Наталья ходит в местный супермаркет несколько раз в неделю. Придирчиво выбирает товар, читает этикетки.

"Перед Новым годом было большое поступление белорусских продуктов. Они качественнее местные, их охотно брали. Молоко, кефир. А теперь они исчезли. Есть местное, донецкое, но не вкусное. И российское. Причем производители какие-то очень далекие. Мордовия, например. Рассматривала недавно лоток яиц, откуда они. Оказывается - Удмуртия. Почему Удмуртия, когда у нас рядом полно птицефабрик?", - недоумевает жительница Донецка.

В магазине она рассчитывается российскими рублями, а на работу встает по московскому времени. Ее дочь-шестиклассница учится по учебникам, изданным в Москве.

В Донецке не действуют украинские законы, а для выезда в "свободную" Украину нужен специальный пропуск от СБУ.

Все это - доказательства того, что Украина не осуществляет свои функции на этой территории как государство, считают эксперты. Поэтому, по мнению многих политиков, факт оккупации следует закрепить законодательно.

Тех, кто настаивает на скорейшем установлении статуса оккупации, можно разделить на две группы: одни считают, что поскольку эта часть Донбасса неподконтрольна украинской власти - отвечать за все, что там происходит, Украина не должна. Более того, некоторые утверждают, что власти должны установить "границу" и переложить всю ответственность за происходящее там исключительно на Россию.

Руководитель "Штаба блокады торговли с оккупированными территориями", бывший руководитель штаба батальона "Донбасс" Сергей Акимович говорит, что сегодня все проблемы, связанные с проживанием людей на неподконтрольной территории, ложатся на бюджет и на плечи всех граждан страны.

"За оккупированные территории отвечает страна-оккупант. То есть, Россия. За водоснабжение, за газоснабжение, за все, что мы сейчас отправляем на ту территорию. И конечно, это должна оплачивать страна-оккупант", - считает он.

"Долги за электроэнергию, за водоснабжение, за газ, за ​​все другие вещи, которые мы поставляем на оккупированные территории, с каждой неделей растут. Мало того: в сфере энергетической - уголь - сегодня все мы являемся спонсорами оккупантов. Покупая уголь на оккупированной территории, мы поддерживаем бюджеты этих квази-республик, и каждый из нас вносит в бюджеты этих "республик" свою долю. Вы покупаете хлеб в магазине, в его стоимость заложена электроэнергия. Она состоит в том числе и из угля, который везут с оккупированной территории. То есть мать, сын которой погиб в АТО, сегодня платит деньги убийце своего сына", - убеждает Сергей Акимович в комментарии ВВС Украина.

Копірайт зображення EPA Image caption Вооруженные сепаратисты на одном из блокопостив на Донбассе. Среди авторов законопроекта об оккупации Донбасса есть те, кто считает, что вместо блокпостов должна появиться граница

Иную точку зрения обозначил депутат парламента Мустафа Найем, который координирует подготовку еще одного проекта.

Он убежден, что закон должен предусматривать также положительные обязательства Украины перед гражданами, которые живут на неподконтрольных территориях.

"Да, за обеспечение прав человека на той территории должно нести полную ответственность государство-оккупант, то есть, Россия. Но Украина должна делать все зависящее от нее для защиты этих людей", - сказал он на пресс-конференции 27 февраля.

Перечень этих обязательств должен быть определен законодательно и предусматривать доступ людей к судам, пенсионному обеспечению и другим гарантиям, считают сторонники такого закона.

С тем, что статус территорий по ту сторону линии разграничения следует определить более четко, согласны и эксперты. Однако, отмечают они, есть риск, что после принятия закона к старым проблемам добавятся новые.

"Теоретически можно и нужно признать эти территории оккупированными. Определить, каким образом там работают предприятия, ведутся с ними расчеты. Или не ведутся. Каким образом осуществляется поставка товаров. Каким образом документируются паспортами гражданина Украины жители. То есть, это все нюансы, связанные с тем, что на неподконтрольной территории не осуществляют свою деятельность органы государственной власти. Например, невозможно прийти в больницу и получить справку, согласно которой, приехав на подконтрольную территорию, ты получишь компенсацию по больничному. И эти нюансы давно требуют урегулирования. Другой вопрос - каким образом", - говорит координатор юридического направления благотворительного фонда "Восток-SOS" Алена Лунева в комментарии ВВС Украина.

Угрозы

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц считает, что ситуация вообще не требует отдельного законодательного урегулирования, поскольку уже существует план реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Документ прошел обсуждение общественности. В январе этого года его утвердило правительство.

"Если исходить из предложений, которые обсуждаются в парламенте, то они угрожают большинству населенных пунктов на линии разграничения отсутствием воды, света и газа. Потому что все эти инфраструктурные объекты заходят на неконтролируемую территорию, выходят, опять заходят. И если выполнять закон однозначно, фактически нужно полностью остановить водоснабжение в Донецк, - но тогда надо полностью остановить и водоснабжение в Мариуполь. Ибо одно следует из другого", - пояснил ВВС Украина советник министра Юрий Грымчак.

"Такая же ситуация с Луганском. Если остановить поставки электроэнергии в Луганск, то уголь не пойдет на ТЭС и в результате остановится Луганская ТЭС, это приведет к тому, что большая часть Луганской области останется без электроэнергии", - добавил Юрий Грымчак.

Собеседник добавил, что полная изоляция Донбасса негативно скажется на валютных поступлениях и выплатах в бюджет.

"Сегодня, к примеру, Авдеевский коксохимический завод работает на угле, который поставляется с неконтролируемой территории. Он сегодня дает около 20 процентов кокса в Украине. Это крупнейший завод в Европе. Если его остановить полностью, под вопросом окажется функционирование мариупольских металлургических комбинатов "Азовсталь"и имени Ильича. Вместе они дают около двух миллиардов долларов валютных поступлений в Украину. Если полностью изолировать ту территорию, Украина потеряет 43-45 млрд гривен налогов от предприятий, которые зарегистрированы на нашей территории, а мощности имеют на неконтролируемой территории".

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Столкновения в Киеве во время акции в поддержку блокады торговли с неконтролируемыми территориями, которая продолжается уже более 30 дней. Активисты добиваются также принятия закона об оккупации Донбасса

Бизнес и собственность

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков считает, что предоставление статуса оккупированных территорий полностью изменит деловой климат и условия бизнеса.

"Не опережая содержание этих документов, можно смело предполагать, что они в любом случае будут предусматривать дополнительные ограничения на ведение предпринимательской деятельности - в частности ограничения, связанные с передвижением людей, перемещением товаров, финансовых ресурсов, с организацией транспортного сообщения. Большие сложности возникнут с определением прав собственности. А как известно, любые ограничения создают дополнительные трудности для деловых людей", - сказал глава ТПП в комментарии ВВС Украина.

"На Донбассе есть много мест, где, например, железная дорога и автомобильные дороги, которые соединяют различные города и районы, расположенные на подконтрольной Украине территории, проходят через районы неподконтрольные. То же самое касается и газопроводов, электроэнергетических линий, теплосетей, водопроводов. А решать эти "мелкие проблемы", как показывает наш опыт, было бы чрезвычайно сложно", - приводит примеры Геннадий Чижиков.

"Это дискриминация"

Но наибольшие возражения у противников признания части Донбасса оккупированной территорией вызывают те положения, которые, по мнению и экспертов, и самих жителей тех территорий, приведут к дискриминации.

"Этот законопроект, по отзывам представителей правозащитных организаций, международных и украинских, фактически приведет к тому, что территория будет изолирована, контроль за правами человека со стороны Украины станет полностью невозможным. По большому счету, это "сепарский" законопроект, который предусматривает отделение части Украины от остального государства", - заявляет Юрий Грымчак.

"Перекладывание ответственности и за компенсацию вреда, и за социальное обеспечение, выплату пенсий на Россию не может быть осуществлено в рамках национального законодательства, - предостерегает Алена Лунева из "Восток-SOS". - Любое возложение какой-либо ответственности на иностранное государство может быть только в случае признания международным судом ООН такой ответственности. Украина внутренним законом этого сделать не может".

Согласно тексту законопроекта, который обсуждается в рабочей группе, Украина не берет на себя ответственность за защиту жизни, здоровья и сохранность имущества на временно оккупированных территориях, а ответственность за нарушение прав и свобод человека возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта.

Также на Россию возлагается обязанность по социальному и пенсионному обеспечению лиц, оставшихся жить на временно оккупированных территориях, а также о возмещении материального и морального вреда, причиненного оккупацией. Запрещаются поставки топливно-энергетических ресурсов и водоснабжение на эту территорию, перевозки любых грузов, кроме гуманитарных или посылок граждан.

Копірайт зображення EPA Image caption Очередь на блокпосту в Станице Луганской. В 2016 году Государственная миграционная служба зафиксировала более семи миллионов пересечений линии разграничения между контролируемыми и неконтролируемыми территориями Донбасса

"Фильтрационные группы" и "санитарные зачистки"

Алена Лунева рассказывает, что в предложенном проекте, в разделе о деоккупации районов Донбасса речь шла о создании "Национальной комиссии по согласию" - то есть, комиссий по типу "фильтрационных групп" для жителей неподконтрольной территории. Там также определялись группы граждан и виды запретов, которые к ним применяются. В частности, пожизненный запрет занимать должности и тому подобное.

Женщина считает, что эти предложения выглядят непродуманными и настраивают жителей неподконтрольной части Донбасса против Украины.

"Если бы я была такой жительницей и прочитала в законе о фильтрационных мерах и прочем, то сказала бы: да ну его, быть деоккупированной. Человек подвергся бы дискриминации только за то, что жил в оккупации и работал, например, в библиотеке", - рассказывает Алена Лунева.

О том, что следует делать после установления статуса оккупированной территории, говорит депутат парламента из фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

"Приняв такой закон, мы выбьем почву у популистов, которые используют неопределенность в свою пользу. А после освобождения придется делать "санитарную зачистку" людей, которые стреляли нам в спину. В Иловайске, в Дебальцеве. Закон об оккупированных территориях должен быть предпосылкой и для того, чтобы впоследствии принять закон о лишении гражданства за сепаратизм и об ответственности всех, кто развязал войну. От ростово-таганрогских "сидельцев" до тех, кто был за ними. Это логика сохранения государства", - говорит ВВС Украина Юрий Береза, который является одним из авторов законпроекта об оккупации.

"Я хожу по городу и могу заверить: никаких оккупационных войск здесь не вижу, - говорит жительница Донецка, инвалид первой группы Лариса, которая просила не называть ее фамилии. - И террористов не вижу. Моя страна оставила меня без средств к существованию, пенсию перестали выплачивать. Хотя плохого Украине я ничего не сделала, наоборот: более 30 лет честно отработала. Но государство перестало выполнять свои обязательства, хотя я не террорист и не сепаратист. Разве это не нарушение прав? И чем дальше, тем больше меняется отношение к этой стране среди дончан".

"Уже сейчас мы, оставаясь гражданами Украины, прекращаем пользоваться ее защитой. А для того, чтобы признать нас оккупированной территорией, нужно объявить войну России. Разорвать торговые, дипломатические отношения и объявить войну. С этим опоздали на три года", - считает дончанин Валерий.

Юрист-международник, профессор Института международных отношений КНУ им.Шевченко Николай Гнатовский отмечает, что принятие закона об оккупированной территории может быть возможным только при условии, что в нем будут предусмотрены обязательства Украины в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Да, обеспечивать права людей, когда идет конфликт, очень трудно. Но у тех, кто там живет, не должно быть сомнений, что Украина действует так, что они поймут - она ​​лучше, чем оккупант, агрессор. Если этого не сделать, это будет выстрел в самих себя, в будущее Украины", - сказал он на пресс-конференции 27 февраля.

Эксперты и члены парламента говорят, что проблема в принятии закона о статусе оккупированной территории заключается не только в отсутствии политического консенсуса президента, правительства и различных политических сил в этом вопросе.

"Международное гуманитарное право, которое применяли десятки лет в других странах, когда речь шла о потребностях людей в зонах конфликта, оказалось не готовым к такому виду агрессии, которую Украина имеет в Крыму и на Донбассе", - отмечает депутат фракции "Батькивщина", юрист Сергей Власенко.