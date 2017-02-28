Британцы торопятся получить немецкое гражданство

Копірайт зображення Getty Images Image caption Германия остается бастионом толерантности, демократии и образцом открытости к мигрантам

В связи с неумолимо приближающимся "брекситом" в Великобритании разгораются споры по поводу прав мигрантов из ЕС, среди которых - примерно 300 тыс. граждан Германии.

Многие из них обеспокоены тем, что с ними случится после выхода Британии из ЕС.

Но как чувствуют себя 100 тыс. британцев, живущих в Германии?

Корреспондент Би-би-си Дэмиен Макгиннес рассказывает, что многие в срочном порядке подают документы на гражданство ФРГ.

"Ну, так когда ты станешь немцем?" - этот вопрос неизменно всплывает здесь в Берлине в моих разговорах с друзьями-британцами. Большинство уже подали документы или считают дни до даты, когда они это смогут сделать по местным законам.

Все это потому, что никто не знает, как на них может отразиться решение Великобритании выйти из ЕС.

Это не те забронзовевшие от солнца экспаты, о которых пишут британские таблоиды: со стаканом джина в одной руке и с клюшкой для гольфа в другой.

Это молодые фрилансеры, беспокоящиеся о том, что если будет введен визовый режим, то они могут потерять работу. Или пенсионеры, живущие в съемном жилье на свою пенсию, тающую вместе с падением курса британского фунта.

Эсме - самая организованная из всех моих друзей. Она записалась на прием в соответствующее ведомство еще за неделю до референдума.

Она прошла тест на гражданство, сдала все документы и несколько недель назад стала гражданкой Германии. Церемония прошла в здании муниципалитета берлинского округа Нойкёльн.

Image caption У Эсме теперь два гражданства - британское и немецкое

Неожиданностью для Эсме стали нахлынувшие на нее во время церемонии чувства. Гражданство Германии вместе с ней получали около 50 человек - сирийцы, американцы, иракцы, турки, итальянцы, французы и несколько британцев.

Глава округа выступила перед собравшимися с приветственной речью, в которой, в частности, заговорила о понятии Heimat, то есть родины.

Когда она процитировала выдержки из конституции Германии - слова о том, что все люди равны, независимо от пола, происхождения или этнической принадлежности, - у Эсме на глазах выступили слезы.

Когда пианист и скрипач сыграли гимны всех 22 стран, представители которых получали гражданство Германии, она уже понемножку всхлипывала.

В конце вышел певец, трогательно исполнивший гимн Евросоюза - бетховенскую "Оду к радости". К этому моменту Эсме уже совсем расклеилась.

Это было неожиданно для убежденного либерала, скептически относящегося к любому размахиванию национальными флагами.

"Я думала о пути, который прошли все эти люди, чтобы попасть сюда, - объяснила мне потом Эсме. - О войнах, от которых бежали люди. О тех лишениях, которые им пришлось пережить, чтобы начать новую жизнь в Германии".

Некоторые специально для этой церемонии наизусть выучили слова присяги конституции Германии. Эсме говорит, что на этом фоне ее собственные проблемы показались ей куда менее серьезными.

Копірайт зображення AFP Image caption Церемония обретения гражданства Германии, фото 2011 года

Эсме, да, как я подозреваю, и многих других британцев процесс получения гражданства Германии, который поначалу диктовался практическими соображениями, неожиданно заставил задуматься о более глубоких вопросах.

Действительно ли можно быть одновременно британцем и немцем? И что это означает - быть немцем, гражданином Германии?

Еще совсем недавно сказать другому британцу, что вы приняли гражданство Германии, означало нарваться на какую-нибудь затасканную шутку о фашистах или полотенцах на лежаках - примете аккуратного немца на любом курорте.

Британские газеты до сих пор используют в своих заголовках все эти избитые штампы, и если переговоры по "брекситу" окажутся сложными, то можно ожидать, что подобных комментариев станет еще больше. Тем не менее, сегодняшняя Германия предстает перед нами бастионом толерантности, интернационализма, демократии и примером открытости для иммигрантов.

Конечно, и в самой Германии, и за ее пределами есть люди, критикующие Ангелу Меркель за ее решение открыть двери для столь большого числа иностранцев.

Но для новоиспеченных граждан Германии с британскими корнями - людей, которые сами мигранты, - страна, столь приветливая к иностранцам, чрезвычайно привлекательна.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Идея двойного гражданства для Германии - относительно новая концепция

На самом деле идея двойного гражданства для Германии - относительно новая концепция.

Традиционно понятие "немец" было скорее связано с этнической принадлежностью, с родословной, чем с местом рождения.

До сих пор считалось, что в Америке и Британии с большим пониманием относятся к тому, что можно родиться в одной стране, но быть гражданином другой.

Однако в последние десятилетия в Германии шел непростой, но в целом успешный процесс переосмысления того, что это значит - быть немцем.

Ангела Меркель теперь называет Германию страной иммиграции. Еще недавно это было бы немыслимо для правоцентристского политика.

Сегодня 20% немцев либо бывшие мигранты, либо их потомки.

Великобритания, выбравшая "брексит", также как и Соединенные Штаты Дональда Трампа, судя по всему, движутся в противоположном направлении. По крайней мере, именно так это выглядит отсюда, из Берлина.

У самого меня ситуация с гражданством бюрократически довольно запутана. Это, несомненно, моя вина: я слишком много путешествую.

Я вырос в эпоху глобализации и всегда был уверен в том, что паспорта, границы и гражданство теряют свою актуальность.

Сейчас, лихорадочно пытаясь собрать документы, о которых я раньше никогда и не слышал, чтобы не оказаться в роли нелегального мигранта, я понимаю, как я ошибался.