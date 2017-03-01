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Президент Украины и некоторые другие украинские и западные чиновники систематически обвиняют Россию в ведении информационной войны против Украины.

В доктрине информационной безопасности, которую утвердил Совет нацбезопасности и обороны Украины и несколько дней назад подписал президент Петр Порошенко, отмечается, что ее целью является, прежде всего, противодействие "разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".

На минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в вооруженных силах РФ действуют войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее того, что раньше называлось контрпропагандой. В январе газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование международной компании Zecurion Analytics писала, что Россия входит в пятерку стран по численности и финансированию кибервойск, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами.

По данным Zecurion Analytics, численность российских кибервойск составляет примерно 1000 человек, а их финансирование может ежегодно составлять около 300 млн долларов.

Усилия государственных органов Украины по противодействию российскому контенту в последние годы были сосредоточены прежде всего на запрете российских телеканалов, введении квот для украиноязычных песен на радио с целью увеличения объема украиноязычной продукции, а также на ограничении ввоза российской печатной продукции в Украину.

За порядком в интернете и социальных сетях, а только Facebook, по данным сайта Watcher, увлек более семи миллионов пользователей в Украине, уже несколько лет подряд следят, прежде всего, волонтеры.

ВВС Украина побеседовала со Святославом Батовым, координатором проекта "Информационные войска", которые действуют при поддержке министерства информационной политики. И в первую очередь спросила о том, как он оценивает объемы фейковых новостей, а также ложных сообщений в СМИ и соцсетях.

Image caption Святослав Батов считает, что Украина способна защитить свое информационное поле

Святослав Батов: Фейковые новости стали общемировой проблемой. Особенно это проявилось, в частности, во время выборов в США. Журналисты обнаружили целую сеть по производству фейковых сообщений, которая находилась в одной из Балканских стран. Ребята сидели в небольшом помещении и создавали "новости", выгодные для одного из кандидатов. К примеру, о том, что Папа Римский поддерживает Дональда Трампа. Вряд ли можно говорить о том, что в этом конкретном случае речь идет о политической пропаганде. Просто ребята заработали много денег на том, что американские избиратели кликали на эту новость.

Что касается Украины, то объемы фейковых сообщений я оцениваю как очень высокие. Но опять же, мы не можем утверждать, что это только российские фейки или черная пропаганда. Скорее всего, речь идет и о чьих-то бизнес-проектах, цель которых - и заработать денег, потому что под это дают рекламу, и добиться определенных политических целей.

ВВС Украина: Расскажите, как появилась идея создания "Информационных войск" и чем они сейчас занимаются?

С.Б.: В эти дни проекту исполняется два года. Идея принадлежала четырем людям. Мы видели, что существует огромное количество страниц в соцсетях, которые распространяют российскую пропаганду и ложную информацию, и очень мало тех, кто бы продиводействовал этой пропаганде или создавал контрпропаганду.

Мы не планировали работать в правительственных структурах. Но когда начали, нас поддержало министерство информполитики, и через некоторое время я стал сотрудником министерства.

Мы делаем ставку на правдивую и проверенную информацию, которую люди потом добровольно будут распространять в интернете Святослав Батов , координатор проекта

Мы запустили сайт и предложили всем желающим получать нашу рассылку. Откровенно говоря, мы удивились, когда поняли, как много людей хотели бы получать наши сообщения, в том числе в России. Два года назад у порядка четверти получателей были российские адреса электронной почты. Конечно, это могли быть и жители Украины, но потом мы заметили, что где-то семь-восемь тысяч подписчиков не получали нашу рассылку - адреса получателей были заблокированы. Скорее всего, это были именно российские пользователи.

Мы отказались от рассылки сообщений и сосредоточились на сайте, а также на создании инфографики, видеороликов, другой наглядной продукции.

В итоге благодаря сайту, Twitter и другим соцсетям, а также репосту наших сообщений другими интернет-ресурсами наша аудитория составляет около 10 миллионов человек в месяц, и это число растет.

(ВВС Украина не может проверить информацию о количестве посетителей сайта "Информационные войса". - Ред.)

ВВС Украина: Сколько людей заняты в проекте, чем конкретно вы занимаетесь?

С.Б.: Четыре человека работают на постоянной основе. Есть также волонтеры, которые помогают нам время от времени.

Что мы делаем. Прежде всего, анализируем сообщения. Один такой пример. Когда произошло крушение "Боинга" МН17, мы отследили, как об этом писали российские СМИ в течение определенного промежутка времени. И составили таблицу, из которой было видно, что Россия постоянно меняла данные о том, кто сбил малайзийский самолет: сначала - истребитель, затем - штурмовик, потом - "Бук-1", после этого снова появились версии об истребителе, поскольку в том признался некий пилот, потом снова "Бук-1". Украина не меняла своей позиции. Также мы проанализировали, какие страны высказались против международного трибунала по этому делу. Оказалось, только одна Россия.

Копірайт зображення i-army.org Image caption Один из примеров работы "Информационных войск". Текст представлен на русском языке, чтобы информацию смогли понять читатели в России

То есть наша работа - это постоянный поиск и проверка новостей в интернете, их анализ.

ВВС Украина: Как вы различаете правду среди фейков, и под силу ли сделать подобное рядовому читателю, пользователю социальных сетей?

С.Б.: Никогда нельзя быть на 100 процентов уверенным, но есть несколько признаков. На 99 процентов можно доверять информации, если она была распространена несколькими известными медиа с репутацией объективных. Если же это сайт, который вы никогда раньше не видели, если такой сайт пишет "наш источник сообщает", - скорее всего, речь идет о вымышленной информации или полуправде. Еще одним признаком являются громкие и сенсационные заголовки, при этом сама новость сообщает о другом.

Должен сказать, что даже некоторые депутаты парламента распространяют ссылки таких сообщений на своих страницах и с помощью этих сайтов распространяют выгодную им информацию. И речь идет не только о сообщениях российских СМИ.

На сегодняшний день ситуация в Украине совсем не та, что была в 2014 году. Тогда мы были информационно незащищены. Сейчас Украина способна защитить свое информационное поле Святослав Батов , координатор проекта

ВВС Украина: Когда вы говорите, что Россия влияет, осуществляет пропаганду, есть ли у вас представление о том, кому вы противостоите?

С.Б.: Да, мы знаем, что Россия ежегодно выделяет миллиарды долларов на пропаганду, бюджет одного только "Russia Today" - полмиллиарда долларов в год. Есть знаменитые "Ольгинской боты". Я думаю, что в общей сложности не менее нескольких тысяч человек ежедневно работают над этим в России.

("Ольгинские боты" - обобщённое название пользователей сети, работающих в интересах российских властей. Сначала это была организованная группа людей, которая расположилась в историческом районе Санкт-Петербурга, Ольгино, их целью было комментировать сообщения оппозиционных политиков в самой России, а также активных пользователей в других странах, в частности, в Украине - Ред.)

У нас нет цели создать сеть "ботов", поставить в Мининформполитики столы, посадить за них студентов, которые будут работать днем и ночью.

Копірайт зображення i-army.org Image caption Волонтеры пользуются открытыми источниками информации, в данном случае - текстами заявлений представителя России Виталия Чуркина и представителя Украины Вадима Пристайко, которые были сделаны в ходе заседания СБ ООН

Мы делаем ставку на то, чтобы это была правдивая, доказанная и проверенная информация, которую люди потом добровольно будут распространять в интернете.

Хотя, должен сказать, наши люди склонны все же упорно репостить негатив и "измену". Очень часто положительная и проверенная информация получает негативные комментарии.

Но в целом на сегодняшний день ситуация в Украине совсем не та, что была в 2014 году. Тогда мы были информационно незащищены. Сейчас Украина способна защитить свое информационное поле.

Конечно, того, кто верил в "распятого мальчика", уже никак не переубедить. Кто не верил, тот и сегодня не поверит, - что бы не "вбрасывали". Но любая пропаганда видоизменяется. Если несколько лет назад "Life News" просто распространял фейки, то теперь мы видим новообразованные псевдоукраинские сайты, патриотические страницы в соцсетях, которые стали каналами раскачивания ситуации в стране, а также распространения фейковых новостей. Главная их задача - воздействие на сознание людей, разжигание ненависти, формирование неуверенности, и такая угроза действительно существует не только для Украины, но и для других стран.

ВВС Украина: Как вы оцениваете эффективность вашей работы?

С.Б.: Только по двум факторам. Первый - охват аудитории. Второй критерий - доверие к российским медиа и вообще российским источникам информации. Недавно было опубликовано исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии по заказу "Детектора медиа". Его результаты показали резкое падение доверия к российскому контенту.