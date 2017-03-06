Обсерватория под звездами: история спасателей с горы Поп Иван

Откапываешь утром вход от снега, измеряешь скорость ветра, а иногда - среди ночи нужно сорваться и искать заблудившихся туристов. Это история фотографа Сергея Позднякова, который три дня жил со спасателями в обсерватории на горе Поп Иван Черногорский.
Обсерватория - единственное сооружение на такой высоте. Такое расположение помогает во время спасательных работ.
В случае экстренной ситуации "пробежаться" по хребту для спасателей проще и быстрее, чем подниматься снизу.
На посту, который относится к ГСЧС, есть двое дежурных спасателей. У них есть оборудование для поисково-спасательных работ в горах.
После мероприятия встретил трех туристов, которые тоже направлялись на ПИЧ. Дойдя до цели, мои временные компаньоны пошли обустраивать свой ночлег в приюте, а меня встретили горячим чаем и ужином.
В комнате спасателей тепло, как правило, от 20 градусов и выше. Хотя суровыми ночами температура может упасть и до нуля.
В 90-х ее пытались восстановить. Сейчас помещения накрыли крышей, часть комнат расчистили и ждут обустройства.
Летом воду завозят, а зимой нужно одеться, выйти на улицу, накопать снега, поставить на печку и через несколько часов получаешь воду.
Спасательные работы зимой имеют свои особенности. Погода переменчива, а люди без навигации теряют ориентацию. При таких условиях найти туристов довольно трудно.
В выходные на горе Поп Иван очень много групп, иногда некоторые из них не успевают спуститься до темноты. Тогда спасатели спускают такую группу вниз, чтобы убедиться, что те доберутся безопасно до своего ночлега.
Зимой бывают сюрпризы. Например, однажды просыпаешься и видишь, что вход замело. Берешь лопату и расчищаешь. Однажды вечером узнали, что группа туристов не дошла до места ночлега. Начались срочные сборы. Когда все снаряжение уже приготовили, спасатели были готовы выходить, группа вышла на связь и сообщила, что все нормально.
Опыт на горе был очень интересным. Работа у ребят не скучная...