Обсерватория под звездами: история спасателей с горы Поп Иван

Откапываешь утром вход от снега, измеряешь скорость ветра, а иногда - среди ночи нужно сорваться и искать заблудившихся туристов. Это история фотографа Сергея Позднякова, который три дня жил со спасателями в обсерватории на горе Поп Иван Черногорский.

Image caption Гора Поп Иван одна из шести "двухтысячников" в украинских Карпатах. С августа 2016 года в старой обсерватории на горе действует Черногорский поисково-спасательный пост. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Обсерватория - единственное сооружение на такой высоте. Такое расположение помогает во время спасательных работ.

В случае экстренной ситуации "пробежаться" по хребту для спасателей проще и быстрее, чем подниматься снизу.

Копірайт зображення ВВС Image caption Через гору проходят туристические маршруты. Все, кто нуждаются в тепле, заходят, чтобы отогреться. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

На посту, который относится к ГСЧС, есть двое дежурных спасателей. У них есть оборудование для поисково-спасательных работ в горах.

Копірайт зображення ВВС Image caption Работают спасатели вахтовым методом: четыре дня на горе, два дня на дорогу после вахты, дальше - десять дней отдыхаешь дома и обратно. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Копірайт зображення ВВС Image caption Есть несколько путей на ПИЧ (Поп Иван Черногорский). Мой подъем начался из села Дземброня и проходил через гору Смотрич. Дойти до наступления темноты не удалось и закат солнца я наблюдал за три километра от цели. Об этом отнюдь не жалею. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

После мероприятия встретил трех туристов, которые тоже направлялись на ПИЧ. Дойдя до цели, мои временные компаньоны пошли обустраивать свой ночлег в приюте, а меня встретили горячим чаем и ужином.

Копірайт зображення ВВС Image caption Волонтер-спасатель, именно на такой должности я находился там три дня. В обсерватории обустроили несколько помещений для сотрудников ГСЧС. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

В комнате спасателей тепло, как правило, от 20 градусов и выше. Хотя суровыми ночами температура может упасть и до нуля.

Копірайт зображення ВВС Image caption Обсерваторию торжественно открыли в 1938 году. Действовала она до 1941 года. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

В 90-х ее пытались восстановить. Сейчас помещения накрыли крышей, часть комнат расчистили и ждут обустройства.

Копірайт зображення ВВС Image caption Сейчас почти все помещения, кроме туристического приюта, закрыты для посетителей. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Летом воду завозят, а зимой нужно одеться, выйти на улицу, накопать снега, поставить на печку и через несколько часов получаешь воду.

Копірайт зображення ВВС Image caption В обсерватории нужно восстановить деревянные перекрытия. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Копірайт зображення ВВС Image caption Для приготовления пищи есть газовая плита, баллоны которой завезли еще летом. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Копірайт зображення ВВС Image caption Все, кто работает там, являются опытными туристами и имеют разряды по альпинизму. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Спасательные работы зимой имеют свои особенности. Погода переменчива, а люди без навигации теряют ориентацию. При таких условиях найти туристов довольно трудно.

Копірайт зображення ВВС Image caption Обычно о том, что кто-то не вышел на связь или не пришел в условленное место, сообщат родственники или друзья. Очень часто это туристы, которые вышли в поход в одиночку, чего делать зимой не стоит. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

В выходные на горе Поп Иван очень много групп, иногда некоторые из них не успевают спуститься до темноты. Тогда спасатели спускают такую группу вниз, чтобы убедиться, что те доберутся безопасно до своего ночлега.

Копірайт зображення ВВС Image caption Спасатели измеряют скорость и направление ветра. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Копірайт зображення ВВС Image caption Спасатель с горы Поп Иван Андрей Горняк. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Копірайт зображення ВВС Image caption Гора Поп Иван. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Зимой бывают сюрпризы. Например, однажды просыпаешься и видишь, что вход замело. Берешь лопату и расчищаешь. Однажды вечером узнали, что группа туристов не дошла до места ночлега. Начались срочные сборы. Когда все снаряжение уже приготовили, спасатели были готовы выходить, группа вышла на связь и сообщила, что все нормально.

Копірайт зображення ВВС Image caption На третий день к нам пришла следующая команда спасателей. Мы спустились в село Шибене, где ждал транспорт. Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Копірайт зображення ВВС Image caption Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Копірайт зображення ВВС Image caption Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Копірайт зображення ВВС Image caption Фото Serjo Pozdnykov для ВВС Украина

Опыт на горе был очень интересным. Работа у ребят не скучная...