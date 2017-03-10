Копірайт зображення Getty Images Image caption Киев точно не получит противотанковые ракетные системы Javelin от Вашингтона в ближайшее время, считает эксперт

В четверг член комитета по нацбезопасности и обороны Верховной Рады Украины Ирина Фриз сообщила о том, что нижняя палата конгресса США поддержала решение выделить 150 млн долларов военной помощи Украине.

"Следует подчеркнуть, что документ предусматривает предоставление украинцам летального оружия оборонного направления", - добавила Фриз.

Для принятия закона необходимо согласие Сената, а также подпись президента Трампа.

Идея предоставить Украине американское летальное оружие озвучивается на разных уровнях с 2014 года. Однако никаких противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также другого летального оружия Киев так и не получил.

Может ли ситуация измениться - об этом ВВС Украина спросила у аналитика Института мировой политики Николая Белескова.

Риски эскалации

Копірайт зображення iwp.org.ua Image caption Николай Белесков (слева) специализируется на теме военного сотрудничества Украины и США

ВВС Украина: Что может означать предварительное решение нижней палаты американского парламента? Будет ли оно принципиально новым для Украины?

Николай Белесков: В документе об оборонных расходах США на 2017 год действительно зафиксированы 150 млн долларов, он также предусматривает возможность поставок оборонного летального оружия на эту сумму. Но не ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов. - Ред.)

Для Германии и Франции поставки Украине летального оборонительного вооружения, ракетных комплексов Javelin или TOW-2 - это "красная линия" Николай Белесков, аналитик Института мировой политики

Подобная практика велась и ранее. Оборонный бюджет на 2015-2016 годы также предусматривал возможность поставок летального оружия оборонительного характера Украине.

Однако этого не произошло - то, что закладывают возможность, еще не означает, что решение о передаче вооружения будет в конце концов принято.

ВВС Украина: Почему же решение так и не было принято?

М.Б.: Потому что такова была политика Барака Обамы. Он считал, что передача летального оборонительного оружия только ухудшит ситуацию, поскольку развяжет руки РФ. Предоставит ей легитимное оправдание эскалации конфликта на востоке Украины.

(Кремль официально отрицает участие своих военнослужащих в конфликте на Донбассе, однако признает присутствие там российских добровольцев. - Ред.)

Кроме того, это привело бы к возникновению противоречий между США и европейцами. Для Германии и Франции поставки Украине летального оборонительного вооружения, ракетных комплексов Javelin или TOW-2 - это "красная линия".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Противотанковый ракетный комплекс TOW состоит на вооружении у сирийских повстанцев, выступающих против режима президента Асада

Когда об этом впервые всерьез заговорили в феврале 2015 года, Меркель сразу же отправилась в Вашингтон и дала понять Бараку Обаме, что подобное решение приведёт к эскалации конфликта на востоке Украины со стороны Российской Федерации, и виноваты в этом будут Соединенные Штаты.

Эти две причины и были основанием для отказа предоставить Украине летальное оборонительное оружие, хотя ряд аналитических центров и влиятельных американских военных экспертов поддерживали эту идею.

С другой стороны, учитывая, что наибольшее количество жерт в российско-украинском конфликте вызвало сочетанное использование БПЛА (беспилотников. - Ред.) и реактивных систем залпового огня, Украина больше нуждается в контрбатарейный радарах AN/TPQ-36 Firefinder (подвижная радиолокационная станция, предназначенная для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков, для обеспечения контрбатарейного огня. - Ред.), а не системах Javelin.

Копірайт зображення mil.gov.ua Image caption В 2015 году ВСУ получили от США несколько десятков военных машин Humvee

ВВС Украина: Киев уже получал похожие радары?

М.Б.: Таких передали шесть единиц. А вот противоминометных радаров AN/TPQ-49 Украина получила больше - порядка двух десятков.

Низкие шансы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ракетные системы TOW и Javelin считаются эффективным противотанковым оружием

ВВС Украина: Есть ли шансы, что на сей раз Вашингтон все-таки предоставит Киеву летальное оборонительное оружие?

М.Б.: Близки к нулю.

Во-первых, с платформы Республиканской партии убрали тезис о возможности передачи Украине летального оружия в случае победы Дональда Трампа.

И если оружие не предоставила администрация Барака Обамы, имевшая более четкий курс в отношении Украины, то новая власть США еще не определилась со своей позицией.

Единственный шанс, что Украине передадут летальное оборонительное вооружение - большая эскалация конфликта на Донбассе Николай Белесков, аналитик Института мировой политики

Администрация Трампа еще не определилась с политикой в отношении РФ и российско-украинского конфликта - несмотря на позитивные заявления.

Поэтому ожидать каких-то конкретных шагов, не имея общей стратегии, не стоит. Тем более передачи систем Javelin.

Команда Трампа еще полностью не сформирована. В министерстве обороны США пока не назначены 160 высших должностных лиц.

Поэтому трудно говорить о какой-то специфической политике. Пока ее не будет.

Единственный шанс, что Украине предоставят летальное оборонительное вооружение - большая эскалация конфликта на Донбассе. Но и в этом случае 100-процентных гарантий нет.

ВВС Украина: Упомянутый оборонный бюджет рассчитан до октября 2017 года. К тому времени политика Трампа уже может сформироваться?

М.Б.: Трудно прогнозировать.

В принципе, она формируется медленнее, чем восемь лет назад у Барака Обамы.

Что могли бы дать?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Летом украинская армия получила 72 американских аналоговых беспилотника Raven RQ-11B. Однако их использование в аэроразведке в зоне АТО показало, что они неэффективны в условиях конфликта на Донбассе в его нынешнем формате - с мощным радиоэлектронным противодействием

ВВС Украина: Если не летальное вооружение, то что Украина все-таки может получить от США? Были получены беспилотники Raven RQ-11B, однако позже появились сообщения об их неэффективности.

М.Б.: Они неэффективны в условиях ведения радиоэлектронной борьбы, что является сильной стороной РФ.

(Россия отрицает передачу оружия и военной техники сепаратистам на Донбассе. - Ред.)

В феврале 2015 года был сделан интересный доклад, среди авторов которого - экс-послы США в Украине, а также Джон Хербст.

Если бы Украина получила прописанный там пакет помощи, в частности, достаточное количество контрбатарейных радаров, систем разведки с большим радиусом действия, а также средства радиоэлектронной борьбы - это в сочетании с украинскими системами вооружения могло бы создать необходимый эффект сдерживания.

Даже без Javelin.

Известно, что Украина просила около 80 таких пусковых установок и 420 ракет. Они бы радикально ситуацию не изменили. Однако создали бы возможность для России оправдать любую агрессию.

А если бы передали не шесть, а несколько десятков противоартиллерийских радаров с большим радиусом действия - AN/TPQ-37 - это бы полностью покрыло радиус действия "Градов" и дало бы возможность определять, откуда идут обстрелы, эффективно им противодействовать...

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина имеет свои аналоги противотанкового оружия

Также Украина нуждается в большем количестве систем закрытой связи и средств радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам противника.

Это значительно увеличило бы потенциал и резистентность ВСУ.

Однако США решили передать Украине радары с меньшим радиусом действия. А более эффективных, как отмечалось, предоставили лишь шесть единиц.

И это при том, что в американской армии эти радары уже подлежат списанию.

И были случаи, когда американцы, к примеру, при выводе войск из Афганистана, просто бесплатно передавали технику другим странам.