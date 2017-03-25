Ракета в окне: прогулка по улицам Балаклеи

Image caption Мирная Балаклея напоминает место боевых действий

В Балаклею начали возвращаться люди, которые в ночь на четверг в спешке покинули свои дома.

Из-за пожара на крупнейшем в Украине военном арсенале этот городок в Харьковской области оказался в центре внимания украинских и мировых медиа.

Балаклея жила мирной жизнью, однако сейчас она иногда напоминает населенные пункты в зоне АТО, пережившие интенсивные артиллерийские обстрелы.

На некоторых улицах нет ни одного уцелевшего дома. На дорогах, в огородах, садах и дворах - воронки и осколки снарядов.

Иногда ракеты залетали прямо в окна. Магазины, парикмахерские, мастерские, заправки, школа - все, что обеспечивало привычный уклад жизни, находится сейчас в полуразрушенном состоянии.

Местные говорят: всегда осознавали, что сидят на пороховой бочке. Теперь их худшие опасения оправдались.

Без окон, без дверей

Больше всего пострадали кварталы, расположенные в непосредственной близости от военных складов.

Дома по улице Липовой - типичны для этого региона. Все они были построены по одному проекту после Второй мировой. Белые прямоугольные здания с красивыми деревянными ставнями на окнах. Такими они были до недавнего времени.

Сейчас на этой улице не осталось двора, который не пострадал бы от взрывов. Где-то больше нет окон, где-то - крыши или стен.

Местная жительница Наталия едва сдерживает слезы.

Она проснулась ночью от взрывов, забежала в погреб и просидела там до утра, пока за ней не пришли соседи.

"Это было страшно. Я не знала, за что схватиться", - рассказывает она.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Взрывы в Балаклее - ночные кадры

Когда женщина зашла в дом, то увидела, что практически каждая комната пострадала.

С потолка торчат доски, стены пошли трещинами, с разбитых окон сорвало шторы. Внутри она обнаружила капсуль от танкового снаряда 152 мм калибра и другие оружейные осколки.

"Сейчас уже получше - друзья подлатали мне крышу, так как обещают дожди".

Улица, на которой она живет, напоминает строительную площадку. Кто-то забивает целлофаном окна, кто-то латает крышу, чтобы не затекала вода, а кто-то грузит уцелевшие вещи, опасаясь мародерства.

Image caption Многие не стали дожидаться помощи и принялись самостоятельно ремонтировать свои жилища

"Телевизор у нас старенький, но все равно могут украсть. Пока поживем у мамы", - рассказывает сосед Натальи, который хазяйничает вместе с сыном возле своего дома.

В полиции позже рассказали, что одного вора с телевизором уже задержали, но в целом нарушений в городе сейчас меньше, чем обычно. Как, впрочем, и людей.

Фото на память

Сразу за частным сектором - улица, которая ведет к выезду из города.

В многоквартирном доме через дорогу почти не осталось целых окон. На стенах - остатки разрушенных балконов.

Непосредственно перед зданием приземлился несколькометровый снаряд. Во внутреннем дворе - еще один. Огонь от него сжег дотла чей-то автомобиль.

Image caption Этот дом расположен примерно в полукилометре от складов

Местные мужчины фотографируют друг друга на фоне опасной находки. Несмотря на то, что оружие, хранящееся на складе, находилось, по словам представителей минобороны, не в боевом состоянии, опасность оно все же представляло.

Иногда может показаться, что жители Балаклеи, как дети малые, "меряются" своими потерями: "Алло, у нас все нормально, только стекла повылетали. А у вас?"

Однако игра эта совсем невеселая.

"Мы здесь всех знаем"

"Вы обязательно должны это увидеть. Там ракета лежит прямо на подоконнике", - восторженно рассказывает нам мужчина, который просто проходил мимо. Столько журналистов местные жители, пожалуй, никогда не видели.

Пройдя в указанном направлении, действительно обнаруживаем жуткую картину: огромный снаряд прорыл траншею под домом, часть его осталась на земле, а другая залетела в дом и торчит из выбитого окна.

Image caption В этом доме чудом никто не пострадал

Из снаряда выглядывает "начинка". Квартира находится на всеобщем обозрении: с улицы можно рассмотреть ковер, мебель, книги, сервизы.

Это место стало чем-то вроде местной достопримечательности. Посмотреть на эту диковинку приехала целая семья.

"Да, мы ее знаем. Мы же балаклейские, всех здесь знаем", - говорят о хозяйке квартиры.

"С ней все в порядке", - сообщает соседка, которая выглядывает из окна на втором этаже.

Однко без жертв не обошлось. Под завалами в городке на территории военной базы спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины. Еще одна получила ранения, ее отвезли в больницу в Харьков.

Image caption Вот такие препятствия ожидают водителей на дороге

"Поехали ребенка в школу собирать", - говорит мужчина, когда семья вдоволь нафотографировалась с ракетой.

В школу по соседству ученики вряд ли будут ходить в ближайшие дни - там также ударной волной выбило стекла.

А вокруг много предметов, которые, несмотря на родительские запреты, привлекают детей: остатки снарядов "Градов", САУ, торпед, реактивных ракет и других видов оружия.

Город прочесывают саперы, и работы у них действительно много.

Деньги и бизнес

"Газа и воды", - отвечает на вопрос о том, чего ему сейчас больше всего не хватает, Дмитрий - житель района Новоселовка.

Ему, как и многим другим, есть чем "похвастаться" - в город что-то прилетело, с дома сорвало шифер и пластик. Он живет недалеко от железнодорожной станции. Точнее того, что от нее осталось.

Image caption Во дворах можно найти много подобных предметов

На перроне ходит одинокий охранник в камуфляже - поезда сюда пока не ходят. Хотя время от времени на вокзал прибывают люди, которые хотят покинуть город.

Сделать это без личного транспорта сейчас затруднительно - один мужчина рассказывает, что таксисты за проезд запрашивают тысячи гривен: "Бизнес, а что...".

С бизнесом, кстати, тоже не очень. Большинство магазинов и других коммерческих заведений в городе закрыты.

Image caption Многие улицы города до сих пор пустуют

Вечером в здании районной администрации собирается оперативный штаб. Здесь по распоряжению премьера находится губернатор, представители министерства обороны, ГСЧС и другие чиновники.

Они пока не могут подсчитать убытки. Говорят, что пока все не разминировали, оценить ущерб не представляется возможным.

По словам главы Харьковской ОГА Юлии Светличной, четыре из девяти отселенных деревень уже полностью очистили от взрывоопасных предметов.

Заместитель министра обороны Игорь Павловский добавляет, что пожар на складах полностью потушен. Но над ними все еще клубится дым, и время от времени раздаются взрывы.

Image caption Над городом нависла черная дымовая туча

Image caption Спасатели и медики разбили лагерь недалеко от Балаклеи

Власти обещают обеспечить людей всем необходимым.

Также им обещают компенсировать за счет государства весь причененный ущерб.

Местные понимают, что все это может затянуться, и учатся самостоятельно приспосабливаться к жизни в новых реалиях.

"Хорошо, что у нас хоть электричество есть. Вечером приготовим рыбу в микроволновке", - говорит жене мужчина, который привез свою семью посмотреть на лежащий в окне снаряд.