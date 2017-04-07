Как коллекционеры Великобритании полюбили классическую "Ладу"

Image caption Свою коллекцию Эд Хьюз называет "коллекцией восточноевропейских деликатесов"

По пасторальной английской сельской местности мчится автомобиль, давно ставший классикой.

Он плавно уходит влево, справляется с непростым правым поворотом и грациозно исчезает из поля зрения - как серна с бензобаком.

Это коллекционный автомобиль, и ценность его в последние годы многократно возросла. Его владелец Эд Хьюз - счастливый человек.

Впрочем, машина эта вовсе не похожа на классический автомобиль в традиционном понимании этого слова. Это не "Феррари", не "Ламборгини" и не "Ягуар".

Это "Жигули" 1994 года выпуска, экспортная модель которой называлась Lada Riva.

Этот четырехдверный российский автомобиль регулярно фигурирует в различных списках худших когда-либо выпущенных машин.

У модели Эда Хьюза полуторалитровый двигатель, пробег почти 130 тысяч километров и максимальная скорость около 150 километра в час. Хью так любит "Лады" настолько, что в его коллекции их целых пять.

Возможно, кто-то посмеется над тем, что Lada Riva записали в число классических автомобилей. Но на самом деле она отвечает всем общепринятым критериям, чтобы так называться: это старая модель, снятая с производства и представляющая интерес для коллекционеров.

Кроме того, на ней, как и на всех других винтажных автомобилях, можно заработать - пусть и не десятки миллионов, как, например, в случае с "Феррари". 14 лет назад Хью купил свою красную "Ладу" за 50 фунтов стерлингов (62 доллара), а сейчас она стоит 2000 фунтов (почти 2500 долларов).

Рынок классических автомобилей неустанно растет, и все чаще коллекционеры гоняются за экземплярами, ранее не представлявшими никакого интереса. Но почему именно Lada Riva?

Новая мода

Эд Хьюз оставил преподавательскую деятельность, чтобы стать постоянным автором журнала Practical Classics. По его словам, на протяжении многих лет "Лады" были крайне немодны, но сам он любит их с детства, потому что у его отца было несколько советских машин.

В конце 1990-х годов он сам начал покупать "Жигули", в том числе Lada Riva, которые продавались в Великобритании с 1983 по 1997 год.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для большинства классический автомобиль - это, например,"Феррари", но никак не "Лада"

"Как это часто бывает со старыми машинами, люди их просто выбрасывали, потому что они обесценивались, а я подбирал наиболее приличные модели. То, чего им не хватает в плане сборки и внешнего вида, компенсируется довольно хорошей механикой", - говорит Хьюз.

По его мнению, есть две причины, по которым ценность "Лад" в последнее время в Великобритании возросла.

"Во-первых, 20-30-летним автомобилистам нравится форма этих машин - ничего похожего на дорогах нет. Они стали модным способом самовыражения", - говорит Хьюз.

А во-вторых, их раскупают и вывозят обратно в Россию и другие страны Восточной Европы.

Image caption Дэйв Ричардс призывает всех любителей обращаться к специалистам при покупке винтажных авто

"В Восточной Европе существует небольшой, но очень активный рынок купли-продажи "Лад" - особенно моделей с правым рулем, сделанных на экспорт в Великобританию. Венгры, например, их просто обожают - их приводят в восторг сам тот факт, что эти модели были сделаны на продажу "капиталистическому Западу", - объясняет автолюбитель.

Кроме пяти "Лад", в коллекции "восточноевропейских автомобильных деликатесов" Эда Хьюза есть еще три восточногерманских "Вартбурга" и один "Трабант", тоже из бывшей ГДР, а также российский "Москвич" и "Запорожец" и "Таврия" украинского производства. Он также совладелец еще одного российского автомобиля, "Иж-2126 Ода".

Хьюз говорит, что ни за что не променял бы свою коллекцию на "Феррари". Он считает, что приобрести старые модели итальянских спортивных машин может любой человек с увесистым кошельком, а вот обладание коллекцией "автомобильных изгоев" требует больших умений, заботы и так далее.

Цены растут

Журналист Дэйв Ричардс, пишущий об автомобилях, подтверждает, что существует явная тенденция перехода самых обычных в прошлом моделей в разряд классических. Причем, говорит он, тенденция эта не ограничивается одними советскими автомобилями.

Такие машины, как "Форд Кортина", "Форд Капри", первые модели "Мини" и даже "Остин Мартин" пользуются большой популярностью, говорит специалист. А также "Ситроен-2CV" и "Фольксваген "Жук".

Image caption Среди коллекционеров проснулся спрос на старые "Фольксвагены"

"Многие из этих машин практически исчезли, их почти не видно на дорогах, но за теми, что еще на ходу, идет охота. Небольшое количество таких автомобилей означает, что цены на них ползут вверх", - поясняет Ричардс, который, помимо журналистики, занимается еще и восстановлением старых машин.

Его компания Project Shop получает неплохой доход, возвращая классические автомобили к жизни.

Наследие Форда

В британском отделении американского автогиганта Ford на востоке Лондона собрали целую коллекцию старых автомобилей, назвав ее "Наследие Форда". В ней более 100 экземпляров различных моделей, сделанных на протяжении последних восьмидесяти с лишним лет.

Главный бриллиант в этой коллекции - "Форд Эскорт 1850GT", который выиграл первое ралли Лондон-Мехико в 1970 году.

По оценкам одного из смотрителей коллекции Айвана Бартоломеуса, это авто стоит по меньшей мере полмиллиона фунтов стерлингов (623 тысяч долларов).

Также в музее представлено несколько "Фордов Фиеста", выпущенных в 1990-е годы.

По словам Бартоломеуса, цена "Форда Кортина" выпуска начала 1970-х сегодня может достигать 18 тысяч фунтов (22,5 тысячи долларов), а в 1980-х за нее давали 100 фунтов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Автомобили "Форд Капри" сегодня очень востребованы

Дэйв Ричардс предупреждает потенциальных покупателей о том, что, приобретая классический автомобиль, можно столкнуться с определенными проблемами - будь то "Лада", "Форд" или "Феррари".

"Не полагайтесь только на собственное суждение, - говорит он. - Попросите специалистов из автомобильных клубов рассказать вам о машине, которая вас интересует. А еще лучше - пригласите его с собой осмотреть товар".

"Это разумнее, чем связываться с машиной, которая потом влетит вам в копеечку", - добавляет эксперт.

Конечно, есть и автолюбители, которые приобретают классические машины не ради денег, а ради удовольствия.

Тряхнуть стариной

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бронвин Баррель начала заниматься мотоспортом в 1960х годах, эта фотография сделана в 1964-м

В 1970 году Бронвин Баррель было 25 лет, когда она приняла участие в уже упомянутом ралли Лондон-Мехико в качестве второго пилота на "Остин Макси".

После 47-летнего перерыва она снова намерена принять участие в гонке на классических автомобилях из Лондона в Лиссабон, которая состоится в конце апреля - за рулем все того же "Остин Макси".

"Это очень здорово, ты получаешь столько адреналина от езды, - говорит Баррель. - Я чувствую, будто мне снова 25 и я заново проживаю юность. Я ни за что не продам свой "Макси", для меня он бесценен".