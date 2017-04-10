Ученые сфотографировали взрыв после столкновения молодых звезд

Копірайт зображення ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al. Image caption На этом снимке видны остатки после взрыва молодых звезд, который произошел 500 лет назад

Ученым удалось зафиксировать эффектное и яркое изображение, на котором виден сверхмощный взрыв после столкновения двух молодых звезд, разорвавших на куски свои "звездные ясли" - сферу звездообразования.

Взрыв, который произошел около 500 лет назад в созвездии Ориона, выбросил в межзвездное пространство гигантские струи раскаленной пыли и газа.

Исследователи говорят, что во время этого взрыва было выброшено столько энергии, сколько Солнце излучает за 10 млн лет.

Детальное описание события опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Копірайт зображення ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al. Image caption Синий цвет на снимке показывает места, в которых газ, образовавшийся после взрыва, приближается к наблюдателю с высокой скоростью, а красный - с медленной

Преимущественно масштабные взрывы в космосе связывают с сверхновыми - взрывами, которыми завершаются жизненные циклы огромных старых звезд.

Но на этом изображении виден взрыв, произошедший в самом начале этого цикла.

Звезды рождаются из массивных облаков газа, которые сжимаются под воздействием собственной гравитации. Группа молодых звезд начала формироваться на расстоянии 1,5 тысяч световых лет от Земли, в регионе космоса под названием Молекулярное облако Ореон 1 (OMC-1).

Вследствие гравитации эти протозвезды летели навстречу друг другу со все более высокой скоростью, и около 500 лет назад две из них столкнулись "лоб в лоб", породив мощный взрыв, который выбросил в космос газ и пыль со скоростью более 150 км/с .

Следы этого взрыва исследователи впервые заметили еще в 2009 году. Теперь, с помощью Большого миллиметрового радиотелексопа Атаками (ALMA), расположенного на севере Чили, астрономам удалось увидеть это столкновение в высоком качестве.

Копірайт зображення ESO/C.Malin Image caption Антенны телексопа ALMA на плато Чайнантон в чилийских Андах

"То, что мы видим в этой некогда спокойной сфере звездообразования, можно назвать космической версией фейерверков в День независимости, с гигантскими шлейфами, разлетающимися во всех направлениях", - говорит ведущий автор исследования, профессор Джон Балли из Университета Колорадо.

Ученые обнаружили новые данные о структуре этих шлейфов, растянувшихся почти на целый световой год от центра взрыва. Члены команды изучают распределение и высокоскоростное движение монооксида углерода в огромных остатках рассеянного газа. Это поможет лучше понять процесс рождения звезд.