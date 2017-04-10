Ученые сфотографировали взрыв после столкновения молодых звезд
Ученым удалось зафиксировать эффектное и яркое изображение, на котором виден сверхмощный взрыв после столкновения двух молодых звезд, разорвавших на куски свои "звездные ясли" - сферу звездообразования.
Взрыв, который произошел около 500 лет назад в созвездии Ориона, выбросил в межзвездное пространство гигантские струи раскаленной пыли и газа.
Исследователи говорят, что во время этого взрыва было выброшено столько энергии, сколько Солнце излучает за 10 млн лет.
Детальное описание события опубликовано в журнале Astrophysical Journal.
Преимущественно масштабные взрывы в космосе связывают с сверхновыми - взрывами, которыми завершаются жизненные циклы огромных старых звезд.
Но на этом изображении виден взрыв, произошедший в самом начале этого цикла.
Звезды рождаются из массивных облаков газа, которые сжимаются под воздействием собственной гравитации. Группа молодых звезд начала формироваться на расстоянии 1,5 тысяч световых лет от Земли, в регионе космоса под названием Молекулярное облако Ореон 1 (OMC-1).
Вследствие гравитации эти протозвезды летели навстречу друг другу со все более высокой скоростью, и около 500 лет назад две из них столкнулись "лоб в лоб", породив мощный взрыв, который выбросил в космос газ и пыль со скоростью более 150 км/с .
Следы этого взрыва исследователи впервые заметили еще в 2009 году. Теперь, с помощью Большого миллиметрового радиотелексопа Атаками (ALMA), расположенного на севере Чили, астрономам удалось увидеть это столкновение в высоком качестве.
"То, что мы видим в этой некогда спокойной сфере звездообразования, можно назвать космической версией фейерверков в День независимости, с гигантскими шлейфами, разлетающимися во всех направлениях", - говорит ведущий автор исследования, профессор Джон Балли из Университета Колорадо.
Ученые обнаружили новые данные о структуре этих шлейфов, растянувшихся почти на целый световой год от центра взрыва. Члены команды изучают распределение и высокоскоростное движение монооксида углерода в огромных остатках рассеянного газа. Это поможет лучше понять процесс рождения звезд.