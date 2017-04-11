Постсоветский постпанк: чем живет молодежь самого юного города Украины

Анастасия Сорока BBC Украина
  • 11 апреля 2017
Фото 1 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

19-летний Костя вырос в семье инженеров, работавших на Чернобыльской АЭС. После катастрофы его родители переехали в Славутич - самый молодой город Украины, построенный в 1980-х для эвакуированных работников ЧАЭС - таких, как они.

С детства Костя начал интересоваться литературой, в частности поэзией, а позже - культурой постпанка. Костя не имеет музыкального образования и говорит, что не умеет писать музыку, но он пишет тексты песен, которые исполняет вместе со своей постпанк-группой - "Бегущий с ножницами".

В группе всего три человека: кроме солиста Кости, есть еще Евгений с гитарой и Олег с басом. Они говорят, что пишут "танцевальную музыку для простых людей, которые живут в постсоветских городах".

Однажды, когда "Бегущий с ножницами" выступали с небольшим концертом в Киеве, их увидел режиссер из Берлина Марк Уилкинс. Его буквально захватила "энергия и страсть", с которой юноши из Славутича играли свою музыку перед аудиторией из чуть более 20 человек.

"В их музыке было так много гнева, но при этом и красоты, и романтики, и жажды", - вспоминает тот вечер в клубе Closer режиссер.‎‎

Фото 2 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins
Фото 3 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins
Фото 4 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Уилкинс был в Украине не впервые - он работал в Киеве над различными коммерческими проектами уже около 12 лет. И, по словам режиссера, который по роду своей профессии побывал и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе и многих других городах мира, "Украина и Киев стали местом, где у меня было наибольшее вдохновление работать".

"Я был очарован тем, как молодые люди, после многих поколений труда и непростой национальной истории, способны быть такими оптимистичными, и романтичными, и уверенными в своем большом будущем", - говорит режиссер. Именно здесь, по его словам, "где у тебя нет ничего, люди ходят по тонкому льду, но при этом создают прекрасные вещи".

Но до сих пор его восхищение Украиной не выходило за пределы Киева.

В тот вечер, на концерте, он впервые услышал о Славутиче. И именно это вдохновило его на создание документальной короткометражной ленты о самом молодом украинском городе, его юношеской панк-группе "Бегущий с ножницами" и жизни в нем молодых людей, которые, как и Костя, говорят, что никогда не хотят его покидать.‎‎‎

Фото 5 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins
Фото 6 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

"Мне хотелось передать определенное чувство одиночества и постсоветской атмосферы, и в противовес - невероятной молодости, энергии и вдохновения совсем юного поколения жителей Славутича", - говорит Марк Уилкинс.

По словам режиссера, Славутич с его широкими малолюдными улицам и типичной советской застройкой - наименее подходящий город для того, чтобы стать местом рождения творчества: "Но в этом антииндивидуалистском городе я обнаружил наиболее оптимистичное и креативное молодежное движение в Украине".

"Легко быть творческим и вдохновенным в Берлине, но в Славутиче? Однако здесь происходит гораздо больше, чем я когда-либо видел в Берлине! После того, как я побывал в Славутиче, берлинская молодежь кажется мне ленивой и скучной", - отмечает Марк Уилкинс.‎

Фото 7 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins
Фото 8 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins
Фото 9 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Берлинский режиссер уверен, что украинская молодежь, в отличие от своих западных сверстников, полна наивности, оптимизма и анархичности.

"В сердце каждый из них - анархист. Они верят, что должны создавать собственное будущее, и они не могут рассчитывать на правительство или власть. И они делают это безо всякой вины, или обиды, или агрессии", - рассуждает Уилкинс.

"На Западе, когда мы думаем об анархии, мы представляем людей в черном, которые бросают коктейли Молотова в супермаркеты и разрушают все упорядоченное. Но это совсем другая анархия по сравнению с той, которую я чувствую у молодого поколения украинцев. Здесь они создают свое собственное общество, свое собственное место, за которое они чувствуют ответственность", - добавляет режиссер.

Премьера документального короткометражного фильма Марка Уилкинса Kostya + Running with Scissors состоится там, где и был снят фильм, - в Славутиче, в рамках кинофестиваля "86", который пройдет в городе с 27 апреля по 2 мая.

Фото 11 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins
Фото 12 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins
Фото 13 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins
Фото 14 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins
Фото 15 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins
Фото 16 Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

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