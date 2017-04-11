Постсоветский постпанк: чем живет молодежь самого юного города Украины

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

19-летний Костя вырос в семье инженеров, работавших на Чернобыльской АЭС. После катастрофы его родители переехали в Славутич - самый молодой город Украины, построенный в 1980-х для эвакуированных работников ЧАЭС - таких, как они.

С детства Костя начал интересоваться литературой, в частности поэзией, а позже - культурой постпанка. Костя не имеет музыкального образования и говорит, что не умеет писать музыку, но он пишет тексты песен, которые исполняет вместе со своей постпанк-группой - "Бегущий с ножницами".

В группе всего три человека: кроме солиста Кости, есть еще Евгений с гитарой и Олег с басом. Они говорят, что пишут "танцевальную музыку для простых людей, которые живут в постсоветских городах".

Однажды, когда "Бегущий с ножницами" выступали с небольшим концертом в Киеве, их увидел режиссер из Берлина Марк Уилкинс. Его буквально захватила "энергия и страсть", с которой юноши из Славутича играли свою музыку перед аудиторией из чуть более 20 человек.

"В их музыке было так много гнева, но при этом и красоты, и романтики, и жажды", - вспоминает тот вечер в клубе Closer режиссер.‎‎

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Уилкинс был в Украине не впервые - он работал в Киеве над различными коммерческими проектами уже около 12 лет. И, по словам режиссера, который по роду своей профессии побывал и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе и многих других городах мира, "Украина и Киев стали местом, где у меня было наибольшее вдохновление работать".

"Я был очарован тем, как молодые люди, после многих поколений труда и непростой национальной истории, способны быть такими оптимистичными, и романтичными, и уверенными в своем большом будущем", - говорит режиссер. Именно здесь, по его словам, "где у тебя нет ничего, люди ходят по тонкому льду, но при этом создают прекрасные вещи".

Но до сих пор его восхищение Украиной не выходило за пределы Киева.

В тот вечер, на концерте, он впервые услышал о Славутиче. И именно это вдохновило его на создание документальной короткометражной ленты о самом молодом украинском городе, его юношеской панк-группе "Бегущий с ножницами" и жизни в нем молодых людей, которые, как и Костя, говорят, что никогда не хотят его покидать.‎‎‎

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

"Мне хотелось передать определенное чувство одиночества и постсоветской атмосферы, и в противовес - невероятной молодости, энергии и вдохновения совсем юного поколения жителей Славутича", - говорит Марк Уилкинс.

По словам режиссера, Славутич с его широкими малолюдными улицам и типичной советской застройкой - наименее подходящий город для того, чтобы стать местом рождения творчества: "Но в этом антииндивидуалистском городе я обнаружил наиболее оптимистичное и креативное молодежное движение в Украине".

"Легко быть творческим и вдохновенным в Берлине, но в Славутиче? Однако здесь происходит гораздо больше, чем я когда-либо видел в Берлине! После того, как я побывал в Славутиче, берлинская молодежь кажется мне ленивой и скучной", - отмечает Марк Уилкинс.‎

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Берлинский режиссер уверен, что украинская молодежь, в отличие от своих западных сверстников, полна наивности, оптимизма и анархичности.

"В сердце каждый из них - анархист. Они верят, что должны создавать собственное будущее, и они не могут рассчитывать на правительство или власть. И они делают это безо всякой вины, или обиды, или агрессии", - рассуждает Уилкинс.

"На Западе, когда мы думаем об анархии, мы представляем людей в черном, которые бросают коктейли Молотова в супермаркеты и разрушают все упорядоченное. Но это совсем другая анархия по сравнению с той, которую я чувствую у молодого поколения украинцев. Здесь они создают свое собственное общество, свое собственное место, за которое они чувствуют ответственность", - добавляет режиссер.

Премьера документального короткометражного фильма Марка Уилкинса Kostya + Running with Scissors состоится там, где и был снят фильм, - в Славутиче, в рамках кинофестиваля "86", который пройдет в городе с 27 апреля по 2 мая.

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

Копірайт зображення Marc Raymond Wilkins

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