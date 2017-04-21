Николай Мартыненко: от "дорогих друзей" до Яценюка

Копірайт зображення UNIAN Image caption Николай Мартыненко

Задержанный НАБУ экс-депутат Николай Мартыненко является легендой украинской политики. Его имя тесно связано с несколькими последними президентами и премьер-министрами.

Мартыненко занимал пост народного депутата непрерывно с 1998 по 2016 год, а в последние десятилетия был одной из самых заметных фигур в украинской энергетике.

Уголовные дела в отношении него расследуются уже несколько лет, и в декабре 2015 года он добровольно сложил депутатский мандат, чтобы "не влиять на ход следствия".

Тогда в прессе писали, что это стало следствием давления со стороны США на тогдашнего ближайшего соратника Мартыненко - премьер-министра Арсения Яценюка.

Мартыненко был задержан в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата. В результате этих действий государственному предприятию нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

Сам Мартыненко отрицает обвинения в свой адрес, а его партия "Народный фронт", которая является членом коалиции и контролирует часть министров в правительстве, заявила о политическом преследовании.

От комсомола до парламента

Николай Мартыненко родился в Кировоградской области в 1961 году, учился в Харьковском авиационном институте на факультете самолетостроения, а трудовой путь начал в Киеве на заводе Антонова.

В последние годы существования Советского Союза работал в руководстве Киевского городского комитета комсомола.

С 1991 года ушел в бизнес и возглавлял ряд коммерческих структур. Еще в 90-е Мартыненко вместе с компаньонами начал заниматься серьезным бизнесом, в том числе и в сфере атомной энергетики.

Одна из компаний Мартыненко имела отношение к городу Ковель на Волыни, где бизнесмен пользовался серьезным влиянием.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Команда блока "Наша Украина" на выборах 2006 года

Этот город и дал старт политической карьере бизнесмена - в 1998 году на выборах в Раду он избирался от этого округа.

На тот момент он занимал пост директора компании "Интерпорт-Ковель".

Показательно, что уже в следующем году президент Леонид Кучма издал указ о создании в Ковеле специальной экономической зоны "Интерпорт Ковель" с льготным режимом налогообложения.

В Верховной Раде он вошел в комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, в котором работал последующие десятилетия.

С тех пор в СМИ постоянно упоминали о его интересах в сфере атомной энергетики.

В Раде он с самого начала присоединился к провластной фракции Народно-демократической партии.

Дорогие друзья Ющенко

На следующих парламентских выборах 2002 года Мартыненко уже был в команде отстраненного премьера Виктора Ющенко. Тогда его называли одним из доноров кампании блока "Наша Украина", а сам он был избран в своем ковельском округе.

В Верховной Раде он стал первым заместителем главы топливного комитета.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В феврале 2006 года руководителю фракции "Наша Украина" в драке с коммунистами возле трибуны разбили нос

Николай Мартыненко стал одним из влиятельных членов команды Виктора Ющенко, принимал активное участие в его президентской кампании 2004 года.

После "Оранжевой революции" возглавил президентскую фракцию в парламенте, а впоследствии и киевское отделение президентской партии.

Сразу после Евромайдана заговорили о якобы ближнем круге бизнесменов президента Ющенко, которые имели большое влияние на главу государства.

В сентябре 2005 года разразился громкий коррупционный скандал после отставки главы секретариата Виктора Ющенко Александра Зинченко.

Он на пресс-конференции обвинил тогдашнего секретаря СНБО Петра Порошенко и близких соратников Ющенко - Александра Третьякова и Николая Мартыненко в коррупции и оказании влияния на президента.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петра Порошенко и Николая Мартыненко в 2005 году называли "дорогими друзьями" Виктора Ющенко

Тогда в СМИ для обозначения этих людей появился журналистский штамп "дорогие друзья" Виктора Ющенко.

Названные политики обвинения в свой адрес отрицали. Однако этот скандал на фоне противостояния Порошенко и премьера Юлии Тимошенко привел к отставке обоих и развалу "оранжевого альянса" Ющенко и Тимошенко.

Мартыненко остался в команде президента и на выборах в Верховную Раду в 2006 году прошел по списку "Нашей Украины".

Тогда он впервые возглавил в парламенте свой любимый топливный комитет. И оставался его неизменным руководителем до декабря 2015 года - в четырех созывах и при всех президентах.

Союз з Яценюком

На досрочных выборах 2007 года Мартыненко вошел в Раду от президентского блока "НУНС", однако впоследствии покинул его команду и начал сотрудничать с Арсением Яценюком, приобщившись к его партии "Фронт перемен".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сентябрь 2010 года, съезд партии Арсения Яценюка "Фронт перемен"

После объединения команды Арсения Яценюка и "Батькивщины" Мартыненко на выборах 2012 года был избран в Раду по списку партии Юлии Тимошенко.

На выборах 2014-го после Евромайдана он снова попал в Верховную Раду по списку "Народного фронта" Арсения Яценюка.

Николай Мартыненко считался одним из крупнейших спонсоров украинской оппозиции в период правления Виктора Януковича.

Копірайт зображення UNIAN Image caption 18 февраля 2014 года

Он с первых дней был участником событий на Евромайдане. А когда его задержали детективы НАБУ, ряд политиков начали утверждать, что именно Мартыненко оплачивал основные организационные расходы в дни протестов.

Николай Мартыненко много лет возглавляет наблюдательный совет одной из самых известных неправительственных аналитических организаций Украины - центра Разумкова.

Коррупционные скандалы

Вскоре после Евромайдана украинские СМИ начали писать о якобы огромном влиянии политика на энергетический рынок страны и ряд госпредприятий, а также связанные с этим коррупционные схемы.

Еще в середине 2015 года в прессе появились сообщения о расследовании возможных махинаций на государственном предприятии "ВостГОК", к руководству которого якобы имеет отношение Мартыненко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Давид Жвания также является давним бизнес-партнером и соратником Мартыненко

Сам он тогда публично отрицал эту информацию, настаивая, что не имеет отношения к этому и другим указанным в документах расследования активам.

С громкими обвинению в адрес Мартыненко выступал депутат от БПП Сергей Лещенко, который заявил, что против Мартыненко открыты дела за рубежом.

В сентябре 2015 года правоохранители Швейцарии подтвердили расследование в отношении Мартыненко.

Дело касалось якобы получения им взяток за поставки государственному "Энергоатому" оборудования чешской компанией "Skoda JS".

Мартыненко, по версии обвинения, якобы оказывал влияние на руководство "Энергоатома".

Однако и эту информацию Николай Мартыненко отрицал, а в "Народном фронте" назвали это провокацией. Но на допрос в Швейцарию он все-таки ездил.

Руководитель НАБУ Артем Сытник в конце 2016 года заявлял, что их ведомство также расследует дело о коррупции при поставках оборудования из Чехии. А полученные средства, по версии следователей, якобы тратились в Швейцарии.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Предвыборный съезд "Народного фронта"

Формально Мартыненко задержали только по обвинению в нанесении ущерба государственному предприятию "ВостГОК".

Однако его также допрашивали и по делу о возможном злоупотреблении на государственном Одесском припортовом заводе.

Под давлением украинской общественности и иностранных партнеров Мартыненко 22 декабря 2015 года сложил депутатские полномочия и выразил готовность доказать свою невиновность в суде.

Сейчас он не имеет формального иммунитета от уголовного преследования, хотя политическое влияние его партии "Народный фронт" на всю систему власти в Украине довольно велико.