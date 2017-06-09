Комикс против мин: как детей учат обходить растяжки

Копірайт зображення prometheus.ngo Image caption Детские комиксы с предупреждениями о минах используют в разных странах, где идут военные конфликты

С начала конфликта на Донбассе из-за мин и растяжек погибло более 40 детей.

Граната РГД или разорванный снаряд от "Града" нередко представляются им чуть ли не игрушками.

По оценке группы по противоминной деятельности штаба АТО, чтобы очистить Донбасс от мин, понадобится не менее 10-15 лет. И это при условии, что конфликт и минирование районов у линии соприкосновения прекратится прямо сейчас.

Ранения детей на Донбассе от мин и растяжек (по состоянию на апрель 2017): Погибли 42 ребенка

Травмированы 109 детей

То есть, минные поля и растяжки на тропинках в "серой зоне" - это проблема для нескольких поколений детей Донецкой и Луганской областей.

Уменьшить риск подрывов может не только работа саперов, но и обучение детей.

Именно с такой целью группа волонтеров недавно издала комикс "Савка и Баклан. Заминированная прогулка".

Иллюстрация опасности

Копірайт зображення prometheus.ngo

Графическая история рассказывает о двух товарищах по прифронтовым городом - лисенок Савка и баклажана Баклана - которые после уроков решили прогуляться по лесной дороге и встретили на пути растяжку с гранатой и неразорвавшиеся 82-мм мину.

В конце концов, один из них по неосторожности таки подрывается на мине, однако раны несмертельные и впоследствии герой выздоравливает.

Копірайт зображення prometheus.ngo

Все опасные предметы в комиксе вырисованы с документальной точностью. Рядом подается разъяснения о том, какую угрозу они несут и как ее избежать.

"Не пытайся переступить или обойти растяжку. Далее может быть другая, которую ты не заметишь", - предупреждают авторы.

Предупредить, а не напугать

Копірайт зображення prometheus.ngo Image caption Чтобы чрезмерно не напугать детей, главных героев сделали не очень похожими на реальных людей

"Заминированная прогулка" - проект львовского Центра исследования безопасной среды "Прометей".

Создан исключительно за счет волонтеров.

Комикс бесплатно распространяют в школах, детских лагерях и библиотеках Донбасса. А электронную версию можно скачать с сайта Центра.

Копірайт зображення prometheus.ngo Image caption Комикс уже распространяют среди самых младших школьников

"В мире широко используют комиксы для информирования детей о минной безопасности. Поэтому решили сделать этот проект", - рассказывает один из инициаторов идеи Лукьян Турецкий.

Консультировала авторов волонтер Елена Розвадовская, которая читает лекции для детей на Донбассе об опасности мин.

А нарисовал историю киевский художник-иллюстратор Саша Комьяхов.

"Создать комикс мне предложил Луькян Турецкий. У него была идея сделать интересное пособие-комикс для детей востока о безопасном поведении на заминированных территориях по примеру изданий UNICEF", - рассказывает иллюстратор.

Копірайт зображення unicef.org Image caption Комикс о супермене, который рассказывал детям Боснии и Герцеговины об опасности противопехотных мин (1996)

"В отличие от американского аналога, который создавался при поддержке Белого дома и Департамента обороны США, у нас с Лукьяном было только собственное рвение. Но, поскольку цель благородная, и я доверяю деловым качествам Лукьяна, я согласился, придумал персонажей, название, историю и все нарисовал", - добавляет Саша Комьяхов.

Задача была достаточно деликатной: наглядно рассказать об опасности и при этом не напугать целевую аудиторию, среди которой - маленькие дети.

Именно поэтому один из героев, который пострадал от мины, изображен не человеком, а баклажаном.

"Вымышленный, мультипликационный герой не является антропоморфным... Поэтому, чтобы не было какой жестокости, мы показали его именно таким. Он пострадал, но не погиб, и впоследствии пошел на поправку", - объясняет Лукьян Турецкий, который сам в свое время был мобилизован.

Копірайт зображення prometheus.ngo Image caption Также среди героев истории - украинский военный. А место происшествия, как можно догадаться, - город, где велись боевые действия

"Именно по этим причинам я решил сделать персонажа-жертву овощем - чтобы не было красной крови. Ведь показать опасность без ранения нам казалось проблематично. По-моему, получился интересный мир, где соседствуют персонажи от овощей и фруктов до зверушек и людей, это полнее раскрывает характеры персонажей", - отмечает Саша Комьяхов.

Так же сознательно, по словам Лукьяна Турецкого, комикс сделали на украинском, а не на русском языке.

"Дети прекрасно понимают украинский язык. И это как раз та аудитория, с которой можно и нужно говорить на украинском. Дети должны видеть, кто к ним обращается и с какой целью", - отмечает Лукьян Турецкий.

Сейчас в бумажном виде издано 2 тысячи комиксов, часть которых уже раздали детям на Донбассе.

Копірайт зображення prometheus.ngo Image caption Комикс содержит подробные объяснения, как вести себя в минноопасных районах

В планах "Прометея" - дополнительные тиражи, которые планируют распространять через волонтеров и Гражданско-военное сотрудничество ВСУ.

"Дорогие родители, познакомьте своих и соседских детей с этим комиксом. Опасность может быть гораздо ближе, чем вы думаете. Даже если сейчас рядом не ведутся боевые действия - в оврагах, на обочинах дорог или на полях могли остаться боеприпасы многолетней давности", - предостерегают авторы.