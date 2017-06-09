Журналисты против фейков: рецепты ВВС и украинских СМИ

Image caption Журналисты обсудили методы борьбы зсфейками

На праздновании 25-летия Украинской службы ВВС в Киеве известные журналисты поделились своими рецептами борьбы с фейками и непроверенной информацией.

"Важная роль ВВС Украина - противодействие фейкам и российской пропаганде", - так приветствовала украинскую службу ВВС посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

Ее коллега в Киеве, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф настаивала на главной функции ВВС в любом уголке мира - "говорить правду".

Этими словами дипломаты дали старт дискуссии украинских и британских журналистов относительно фейков, журналистских стандартов и проверки фактов, которую украинская служба ВВС организовала на 25-летие своей работы в Киеве.

Во время дискуссии прозвучали сразу две важных для украинского медиапространства новости.

Первая: украинская служба ВВС вскоре запустит телевещание в Украине - выпуск новостей на 10-15 минут, который будет выходить на одном из украинских каналов.

А "Українська правда", одно из самых популярных СМИ страны, изменит ленту новостей, чтобы читатели могли отличать уже проверенные новости от непроверенных.

Сплошная пропаганда

"В СССР была пропаганда, сплошные фейки", - поделилась своим опытом Элизабет Робсон. Именно она 25 лет назад настояла на открытии в Киеве украиноязычной службы ВВС. Первой нерусскоязычной службы на территории бывшего СССР.

Говоря о действующей ситуации в Украине, г-жа Робсон, как и другие участники дискуссии, упомянула современную российскую информационную политику.

По ее словам, президент России Владимир Путин использует СМИ как средство внешней политики, в том числе и в Украине.

Один из главных инструментов этого - сбивать с толку такими сообщениями, чтобы было "трудно отличить правду от вымысла".

Image caption Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф на праздновании 25-летия Украинской службы ВВС

Хотя ее рецепт борьбы с ложной информацией неизменный уже 20 лет - проверка фактов и надежность источников информации.

И даже британский посол в Киеве признала, что сейчас СМИ с этим еще труднее.

"Никогда не была столь важной объективная журналистика и борьба с фейками, как сейчас", - признала Джудит Гоф.

Проблема фейков остро стоит в Украине после Евромайдана и конфликта на Донбассе, когда информационная война начала бурлить чуть ли не активнее реальных боев.

По словам главного редактора Украинской службы ВВС Нины Курьяты, весной 2014 года приходилось большую часть времени и ресурсов направлять на проверку информации из российских СМИ, которая часто оказывалась ложной.

Stopfake

В начале 2014 года украинские СМИ только учились отличать фейки и заниматься настоящим "фактчекингом".

И одним из пионеров в этой сфере был украинский проект Stopfake, в рамках которого волонтеры начали проверять новости в СМИ на правдивость.

Одним из основателей проекта был руководитель школы журналистики "Киево-Могилянской академии" Евгений Федченко.

"Берегите честь профессии смолоду", - напомнил он слова известного журналиста ВВС Севы Новгородцева.

Г-н Федченко акцентировал на своем понимании, что такое ВВС - "это факты".

Именно поэтому в 2014 году они и основали проект по проверке фактов.

Г-н Федченко вспоминает, что тогда его команда еще не понимала всего масштаба системы фейков.

"Но это действительно была система донесения пропаганды и фейков", - настаивает г-н Федченко.

Он не без гордости отметил, что их проект за время своего существования опроверг около 3 тысяч ложных сообщений российских каналов и агентств.

Евгений Федченко обрисовал свое видение системы фейков.

"Используют не факты, а эмоции, ничего реального нет, а правда где-то посередине, а потому ее не существует", - рассказал о цели фейков г-н Федченко.

Проверка и еще раз проверка

История работы последних лет - это история набиванияшишек, честно признала Севгиль Мусаева-Боровик, редактор "Української правди".

Она вспоминает, что в необычных условиях 2014 года приходилось быстро учиться на своих ошибках. Тогда многие украинские СМИ по старой привычке сначала перепечатывали сообщения, а потом их проверяли.

Севгиль Мусаева-Боровик назвала одной из самых тяжелых сфер проверки фактов - социальные сети. Там очень часто появляется информация, в частности от имени и в профилях известных политиков.

"И проверить эту информацию трудно, - говорит журналист, напоминая известный прецедент появления в сети якобы письма Петра Порошенко к Надежде Савченко.

Тогда этот фейк "проглотили" большинство украинских СМИ.

В таких ситуациях она советует честно сообщать читателям об ошибке и извиняться.

Г-жа Мусаева-Боровик уверяет, что ее издание уделяет все больше внимания проверке фактов из нескольких независимых источников, однако это существенно затягивает публикацию.

А в это время конкуренты, которые этим не занимаются, набирают больше мероприятий.

Редактор "Української правди" анонсировала один из способов решения проблемы - с сентября изменится формат ленты новостей.

"Там будут обращать особое внимание на проверку информации. Что определенная информация на стадии проверки, это источник надежный, а это - ненадежный", - пояснила г-жа Мусаева-Боровик.

Участники дискуссии признавали важность проверки фактов и борьбы с фейками, но в жизни, как рассказали представители Института массовой информации, все происходит наоборот. Стремление к количеству заходов побеждает.

"Чем скандальнее новость, тем меньше ее проверяют, чтобы никто не опроверг", - эти слова эксперта Института массовой информации Елены Голуб могут касаться многих украинских СМИ.

Сначала набрать заходов на непроверенной скандальной новости, а потом еще получить клики на ее опровержении.

Image caption Гости ВВС Украина

Леся Ганжа, еще одна представительница портала pravda.com.ua с сервиса "Доступ к правде", обратила внимание на проверку официальных ответов органов власти.

Ведь чиновники, по ее словам, часто пытаются ввести в заблуждение журналистов, и в работе "Доступа к правде" были такие прецеденты.

Стрим против фейков

Редактор информационных программ "Радио Свобода" в Украине Ирина Штогрин поделилась своеобразным приемом борьбы с фейками - "живой" стрим из эпицентра событий.

В современном мире сообщения попадают к читателю через сеть почти сразу. А потому, как указала г-жа Штогрин, стрим "усиливает доверие, но нуждается в ресурсах".

В таких условиях в Украине сверхважна роль "классических медиа", к которым Ирина Штогрин причислила "Радио Свобода" и ВВС Украина.

И самая важная причина этого - этим медиа аудитория доверяет.

"Поэтому, выбирая между скоростью и проверкой, важно и публиковать быстро, и проверять", - добавляет г-жа Штогрин.

На оценку "классического медиа" сразу же отреагировала редактор ВВС Украина Нина Курьята.

Image caption Гости ВВС Украина

Конечно, информационное вещание - не эмоции, а факты, согласилась г-жа Курьята.

Но заметила: ВВС освещает и "людские истории" на всех платформах, где место эмоциям тоже есть.

О конфликте оперативности и проверки упомянула и представитель ресурса "Детектор-медиа" Светлана Остапа.

Она также настаивает, что нужна и скорость, и проверка.

Но проблема в том, что в украинских условиях потраченные на проверку ресурсы очень часто незаметны.

"Какая-то легкая новость может принести десятки тысяч заходов, а серьезная - хорошо проверенная - почти ни одного", - добавляет г-жа Остапа.

Особенности ВВС

Помимо очень строгих стандартов ВВС - сбалансированности, объективности и беспристрастности, - редактор европейского департамента всемирной службы ВВС Артем Лисс поделился некоторыми нюансами работы.

В частности, на ВВС есть специальный отдел проверки информации из социальных сетей. Это делать сложно, но существенно облегчает работу.

"Взаимодействие различных языковых служб для получения информации - еще один плюс работы ВВС", - пояснил Артем Лисс.

Ведь некоторую информацию, которая нужна Украинской службе в России, легче получить именно журналистам в России. И наоборот.

"Это позволяет, не будучи первыми, быть правыми", - отметил г-н Лисс.

Image caption Нина Курьята, редактор ВВС Украина

Еще одна новость дня - украинскую службу ВВС ждет расширение.

Начиналась ВВС Украина радиовещанием, сейчас это - интернет-сайт. Но вскоре ситуация изменится.

"Сейчас у ВВС Украина есть одна основная платформа - это интернет-сайт bbc.ua, есть страницы в социальных сетях, но скоро мы запустим телевизионную программу", - сообщила Нина Курьята во время празднования 25-летия ВВС Украина.

Это будет выпуск телевизионных новостей на украинском языке из Лондона, который вскоре появится на одном из украинских телеканалов и будет выходить пять раз в неделю.