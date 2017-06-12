Американский газ в Европе: что от этого Украине?

Анастасия Зануда

ВВС Украина

12 июня 2017

Автор фото, AFP Підпис до фото, Сначала США изменили мировой энергорынок сланцевым газом. Помогут ли теперь Европе сжиженным?

В LNG-терминалы в Роттердаме и Свиноустье вошли первые танкеры с американским сжиженным газом.

До этого США уже начали поставки сжиженного газа в Испанию, Португалию, Италию и Турцию.

Экспорт сжиженного газа из США стал возможным благодаря развитию добычи сланцевого газа, который меньше 10 лет назад начал менять мировой энергетический рынок.

"Европа рассматривала Соединенные Штаты как потенциальный ключевой источник диверсификации с целью снижения влияния России как главного поставщика энергоресурсов в этот регион", - заявил министр энергетики США Рик Перри.

Он также утверждает, что экспорт газа в Европу будет расти с тем, как будут достраивать заводы по его переработке.

По случаю прибытия первого танкера со сжиженным газом в Польшу свое заявление также обнародовал и Государственный департамент США.

В нем говорится о том, что экспорт газа позволит не только создать дополнительные рабочие места в самих Соединенных Штатах, но и снизить цены на топливо "для наших партнеров за рубежом", а также сделать "вклад в европейскую энергетическую безопасность", когда поставки будет осуществлять "надежный и рыночно-ориентированный партнер".

"Хорошая новость" для Европы

Автор фото, AFP Підпис до фото, Последнее десятилетие европейские страны активно строили терминалы для импорта сжиженного газа. На фото - LNG-терминал в Дюнкерке

Украинские эксперты говорят, что регулярные поставки сжиженного газа из США в Северной и Восточной Европы будут иметь серьезное влияние как на европейский энергетический рынок в целом, так и на импорт газа Украиной.

"Это очень хорошая новость для европейского рынка, - говорит Сергей Дьяченко, руководитель Бюро комплексного анализа и прогнозирования. - Это дополнительные миллиарды кубов газа из дополнительного источника, что всегда само по себе хорошо. Диверсификация всегда полезна как для безопасности, так и для конкуренции. А это, в свою очередь, очень хорошо для потребителей".

По мнению президента DIXI Group Елены Ветер, начало поставок американского сжиженного газа в Польшу означает, что диверсифицируется не только Западная Европа, но и Восточная, а это положительно повлияет на ее энергобезопасность.

"Западная Европа уже достаточно диверсифицированный регион, там есть достаточное количество LNG-терминалов, что облегчает переключение с одного поставщика на другого. В Восточной Европе доминирует российский газ, и поэтому приход любых новых игроков способствует усилению безопасности всего региона".

Россию "подвинут"?

Теоретически существует и еще одно следствие поступления американского газа на европейские терминалы: России, ныне одному из крупнейших поставщиков газа в Европу, придется еще больше "подвинуться", считает Сергей Дьяченко.

"У США есть мощный потенциал для увеличения поставок, и, думаю, они могут серьезно подвинуть российский газ на этих рынках, а при желании даже вытеснить", - говорит эксперт.

Но даже если этого не будет, то присутствие на европейском рынке американского газа осложнит попытки России играть на повышение цены для Восточной Европы, считает Елена Ветер.

"Поэтому и с точки зрения диверсификации, и с точки зрения содержания конкурентной цены на газ для Украины это очень хорошая новость".

Дело в "перемычке"

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Открытие "газовой перемычки" на границе со Словакией в сентябре 2015 года позволило полноценно запустить маршруты импорта газа из Европы

Но пока последствия для Украины будут только опосредованно - через тот импорт, который она осуществляет по реверсивному маршруту, преимущественно с территории Словакии.

Чтобы получить прямой доступ к газу (не только американскому. - Ред.), который будет поступать на польский терминал, надо построить "перемычку" между польской и украинской ГТС.

"Как только мы сможем построить интерконнектор между Украиной и Польшей, европейскую диверсификацию сможем ощутить и мы", - считает Елена Ветер.

Она также отмечает, что сами поляки очень хотят стать "страной-хабом" и использовать свой терминал для импорта сжиженного газа на полную мощность. Следовательно, дело больше за Украиной.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, В конце 2012 года подписание Соглашения о строительстве LNG-терминала в Одессе сопровождалось скандалом - оказалось, что со стороны инвесторов его подписал "лыжный инструктор"

Как напоминает Сергей Дьяченко, о необходимости строительства этого интерконнектора эксперты говорили уже давно. Некоторые даже предполагали, что вместо того, чтобы разрабатывать проекты строительства собственного LNG терминала в Одессе, Украине стоило присмотреться к польскому маршруту. К тому же, планы строительства LNG-терминала в Одессе сопровождались скандалами.

В последнее время о "польском пути" вспомнили в контексте поставок газа из Норвегии.

Как сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, прямые поставки могут начаться с 2022 года: "Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должна начаться закупка труб".