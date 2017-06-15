Жильцы Гренфелл-тауэр: "Мы слышали, как кричат дети"

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Поступает все больше свидетельств того, как начался пожар в 24-этажном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона. Русская служба Би-би-си собрала несколько рассказов об этой драматической ночи - как сумевших спастись жителей, так и живущих по соседству людей.

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Житель Гренфелл-тауэр Майкл Парамасиван проснулся от запаха расплавленной пластмассы, и когда выбрался на улицу из дома, то увидел, как люди, оставшиеся внутри, стучат в окна и кричат, сигналят карманными фонариками.

"Мне когда-то было сказано, что в случае пожара надо оставаться в своей квартире", - сказал он.

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Еще один житель этого дома, Майки, все еще не спал, когда узнал о пожаре: "Я в постели, рядом спит подруга жизни, наша дочка в соседней комнате спит, а я уже на грани, вот-вот усну и тут чувствую - запах пластмассы. Я пошел, проверил розетки у нас, у ребенка - все в порядке. Пошел на кухню покурить, открыл окно и слышу, кто-то кричит: "Горит, все сильней и сильней!" Я тогда пошел, посмотрел в глазок и увидел, что вся площадка в дыму. Я открыл дверь, стою в трусах, а там сосед кричит: "Выходи, пожар!". И я схватил ребенка в охапку, жену, накинул халат и выскочил на улицу, и уже всё было в огне".

Один молодой человек, не назвавший себя, ночевал у своей девушки, когда они услышали стук в дверь и крики о пожаре в квартире напротив. "Мы думали остаться у себя в квартире, но потом пожарная сигнализация у нас зазвонила, и мы решили, что надо выйти. Кажется, пожарные не могли добраться до пожарного крана - то ли он не работал, то ли они открыть его не могли… И получилось так, что пожар начался на кухне [в квартире напротив], и потом огонь через окно стал распространяться через облицовку, которую только недавно положили… и, по-видимому, пожарный выход тоже горел, и люди сверху не могли спуститься, а пожарные подняться".

Копірайт зображення PA Image caption Дениз Блюмфилд эвакуировали из дома по соседству

Жительница Гренфелл-тауэр Зейнаб также видела, что пожарная лестница была охвачена огнем: "Никакого пожарного выхода не было, потому что эта лестница была в огне. Моя невестка и свекор там остались. Меня вывели, но я потеряла контакт со своим отцом. Дом был недавно отремонтирован снаружи, облицовкой - какая-то пластмасса сверху была приделана и окна заменены, и огонь пошел под эту новую обшивку, которая держалась на деревянных планках. Почти все жители дома на этот счет выражали беспокойство. У нас было собрание по поводу этого ремонта, и мы боялись, что такое может случиться".

Две девушки из этого района, Самира и Тамара, описали картину, которая некоторым читателям может показаться травмирующей: "Я с братом и еще несколькими, кто тут живет, побежали к этому дому, пока еще к нему можно было подойти, а там люди выбрасывали из окон своих детей, кричали: "Спасите моих детей, спасите моих детей!" Видели людей в окнах, они кричали: "Помогите, помогите!", а видно было, как огонь заполняет всё внутри их квартиры".

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение В Лондоне догорает Grenfell Tower

Самира продолжает: "Нас всех поразило то, как быстро пожар раздулся - не было ничего, и вот уже все полыхает! Потому что поначалу горел четвертый этаж. Пожар был виден, но ничего такого страшного, а ведь дом этот очень большой, и так быстро все случилось! Я видела, как люди выпрыгивают со своих балконов, окон. Я видела, как мужчина выпрыгнул из окна, слышала, как дети кричат..."

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Самира Ламрани рассказала журналистам о том, как мужчина поймал младенца, которого с девятого или десятого этажа кинула женщина: "Окна были приоткрыты, и там была женщина, она жестами показала, что сейчас бросит вниз малыша, и чтобы кто-нибудь его поймал. И какой-то мужчина побежал и сумел его поймать".

"Мы, кто были внизу, подбодряли людей [в горящем здании], говорили, что мы позвонили в спасательные службы, но на их лицах был написан смертельный ужас… Я смотрела на верхние этажи, а там полно было людей, этаж за этажом. Много детей, их голоса, эти тонкие голоса я еще долго не забуду".

Дерри Гловер, живущий поблизости от Гренфелл-тауэр на Олаф-стрит, описал, как быстро огонь распространился с четвертого этажа до восьмого, потом на угол здания, а затем перекинулся на другой угол: "Мы слышали, как стекла вылетают и трещит все здание". Но самым ужасным, по его словам, было наблюдать, как люди на улице разговаривают по мобильным со своими родственниками и друзьями, которые оставались в своих квартирах. "Одна женщина билась в истерике", - сказал Гловер.

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Певица Кэрис Мэттьюз из британской группы "Кататония", живущая на Ладбрук-гроув в соседнем районе Ноттинг-хилл, рассказала: "Вся башня была в огне. Я в ужасе, мы все в ужасе - весь наш район, поскольку здесь люди поддерживают друг друга. Мы проснулись в полвторого ночи от постоянного треска вертолетов. Остался один черный остов [от здания], скелет, и что пугает - так это постоянный треск и щелчки. Мы знаем некоторых из того дома… Люди волнуются, они не знают, где их близкие".

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"Около часа ночи нас разбудили крики "Помогите! Помогите! Пожар". Я был на Ладброук-гроув у родственников, и мы увидели, что с одной стороны этот высотный дом Гренфелл-тауэр в огне - сверху донизу, но только с одной стороны, и мы видели, как огонь перекинулся и на другие стороны. Еще мы видели, что там люди внутри оставались, светили фонарики и все такое прочее", - рассказал один очевидец в эфире Би-би-си.

Женщина в эвакуационном центре, пожелавшая не называть своего имени, рассказала агентству Пресс ассошиэйшн: "Там была женщина за мной, которая кричала кому-то на седьмом этаже. Она говорила по телефону с ним, вся на нервах, поскольку его квартира в тот момент была вся в огне".

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Пассажир самолета Джон Морли рассказал, что, подлетая к Хитроу, видел клубы дыма, и что впервые он их заметил, еще пролетая над южным побережьем Англии.